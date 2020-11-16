差一天代價94.8萬元，保單條款輕忽不得

一般民眾在購買保險時，關心的重點多擺在保單能提供哪些保障上。對於密密麻麻煩人的保單條款，多數業務員不是跳過就僅是簡單說明，而拿到條款後會仔細研讀的保戶更是屈指可數。不過，保險畢竟是一份契約，雙方權利義務的規範都寫在條款上，保戶千萬不要輕忽。

張媽媽（化名）多年前，替兒子投保A公司日額2000元的住院終身醫療險，某日兒子因意外導致頭部嚴重挫傷併顱骨骨折，共住院治療了600多天之後身亡。

被保險人住院600多天，但A公司的日額保險金卻僅給付365天，對於超過365天之後的住院（共252日）部分，卻以因屬「同一次住院」的規定拒絕理賠。

張媽媽不服申請評議遭駁回，告上法院也敗訴，到底原因出在哪裡？

原來，住院醫療險保單條款對於住院日數，都設有給付上限的規定，從365天、180天、120天到90天都有，並規定若因同一疾病入住同一醫院多次時，只要該次出院日與再入院日未超過14日，就要跟前一次住院算是同一次住院，受最高給付日數的限制。

換句話說，如果發生多次住院，必須出院後間隔14日再入院，該次住院才可被視為另一次住院，再啟動一個給付的限額。

張媽媽所保的終身醫療險，同一次住院給付上限是365天，而兒子從事故發生日住院到2018年11月2日已滿365天。在獲知有給付上限規定後，張媽媽便於2018年12月20日辦理出院將兒子轉入看護中心，2019年1月3日才又入院。張媽媽心想從12月20日出院當天起算，到年底共12天，加上隔年的1日與2日已滿14天，所以1月3日入院就應算是另一次住院。

但A公司卻認為12月20日當天不應計入，保戶從出院到又入院並未間隔14天，依規定該次住院與前一次住院要算是同一次住院，因此最多僅能給付365天。

到底期間的計算要如何算才正確？

對此法官認為，既然期間的計算在保險契約與保險法都沒有特別規定，就應適用民法。

而依民法第120條第2項「始日不算入」、第121條第1項「末日為期間之終止」的規定，12月20日當天不算，而從12月21日到隔年1月3日應為14天，所以被保險人是出院後14日內再入院，依條款規定是屬於同一次住院。

因此法官認為A公司拒絕給付超過365天的部分有理，最後判保戶敗訴。

事實上，保險契約中還有不少關於期間的規定，包括契撤期、審閱期、等待期、寬限期、復效期，還有各種通知義務的期限、請求權行使的期限等。每一種期間起迄日的計算，都關係著自身權益，保戶應該好好留意。

否則像本案的張媽媽，沒有完全弄清楚情況下，依自己的習慣或想法算日數，因差一天就損失252日94.8萬元（日額2000元，超過30日給付4000元）的住院醫療保險金，真的會懊悔莫及。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航