丹麥水貂武漢肺炎病毒變異，全面撲殺1700萬隻；《紐約時報》計算美國人確診已破千萬例

全球的COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情持續惡化，丹麥出現變種病毒，導致水貂繁殖場爆發感染，並可能傳染給人類，英國為此禁止外國人從丹麥入境。據《紐約時報》統計，美國總確診病例已破1000萬例，全球上周平均每10萬人單日確診率最高的10個國家，有9個在歐洲。

丹麥上周傳出武漢肺炎病毒在水貂體內突變，變種病毒由能力從水貂感染至人類。《CNN》報導，丹麥哥本哈根國家傳染病研究所在水貂繁殖場被感染的5隻水貂身上、及12名人類身上發現相同的變異病毒，使抗體敏感度下降，可能影響未來的疫苗效益。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，她帶著沉重心情宣布，將撲殺國內的所有水貂，「我們對於國民負有極大責任，且由於已經發現病毒變異，我們也須為了全世界其他國家承擔更大責任」。一般估計丹麥境內至少有1500萬至1700萬隻水貂。

英國政府為此宣布，自當地時間7日凌晨起，外國人無法由丹麥入境英國，英國公民若從丹麥返國，必須隔離14天。

世界衛生組織（WHO）表示，病毒變異是可能的，甚至也可能由貂回傳至人類，不過還需要更多研究。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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美國第3波疫情，連續5天新增確診破10萬例

《紐約時報》報導，美國累計總確診人數於當地時間8日突破1000萬例，過去10天內就新增了100萬例，最近5天連續每日新增逾10萬例。美國現在已經處於第3波疫情：3月疫情開始爆發為第1波；5月中旬各州解封後陸續迎接第2波，至8月底放緩；約於10月中旬開始第3波。

報導指出，美國在4月下旬累計確診數達百萬大關，首波重災區是紐約和西岸的加州、華盛頓州等。當時緊急採取封城等措施，導致超過2600萬人失業；不堪經濟打擊，許多州不顧公衛專家警告而提早解封。

確診數破百萬例的6周之後，美國突破200萬大關。「太陽帶」如佛州、路易斯安那州太早重啟經濟，成為第2波重災區，僅耗時4周就讓全美累計確診到達300萬例。接下來到400萬例、500萬例都只花了不到3周。

8月底，第2波疫情稍微舒緩，但10月中旬再次大爆發，累計確診800萬例後，2周後就到900萬例，接著不到10天就破了1000萬例。美國第3波疫情災區是五大湖區、中西部大平原、西部山區，包含南北達科他州、威斯康辛州、愛荷華州等。

美國對於疫情控管似乎無能為力，即使剛勝選總統的拜登已表示首要任務就是防疫，面對狂飆的確診數、國內分歧抗爭、以及部份美國人對於口罩的抗拒，也很難快速防堵疫情持續上升。

歐洲各國單日確診數也屢創新高，義大利本月7日單日確診近4萬例、法國6日單日新增約6萬例。據《紐約時報》計算，全球各國上周平均每10萬人的單日新增確診率前10名，除了第10名的亞美尼亞在外高加索地區之外，其他全在歐洲，前三名為盧森堡、安道爾、捷克。人口較多的捷克已經累計逾41萬人確診。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範