的士司機背後，都有一段奇特的故事——在德國坐的士

去過外國的人，或許都有搭的士的經驗。

初抵步的第一天，從機場搭乘火車出了市區，有時總難找到酒店的位置。最便捷的方法，是叫一輛的士，免卻拖著沉甸甸行李的窘境。然後由司機引路，到達目的地。有時下榻的地方離火車站很遠，拖著行李還要轉幾程巴士實在辛苦，因此的士就成了救急的好方法。

德國的機場和各大小火車站，總泊有多輛的士。初來的人，看見的士大多是平治房車，總會覺得德國人是不是這麼有錢，連的士都這麼豪華。有時從車站步出，或會有司機上前揮手，問你要往何處。站前的一眾司機，多是中年男士，有本地白人，也有看來有中東移民背景的。沒有客人的時候，他們總愛站在一起聊天，有幾位抽起煙來，問身邊的行家需不需要一起吞雲吐霧。有時聽到他們說不是德文的語言，就知道他們是移民。

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我在德國搭的士的次數寥寥可數，來生活後可能只有三兩次而已。十年前我在英國讀書，暑假與幾位當地的香港朋友一同飛來德國旅遊。來到南部一小市，準備第二天去新天鵝堡參觀。踏出火車站，看網絡地圖發現旅館所距甚遠，只好打一輛的士。那司機看來不太會說英文，而我們五人只有我會一點點德文，我就坐在司機旁，告訴他地址，也與他閒聊幾句。記得我想跟他說這輛的士比其他的大，我說了「ein größere Auto」，忘了正確的變格應是「ein größeres Auto」。那程車只坐了十分鐘左右。然後幾年後來德生活，有年冬天去了南部的浩瀚索倫城堡參觀。搭火車去到最近的站，方發現穿梭巴士已開走了，而那裏還有幾公里路。剛好遇到一對西班牙來的旅客，然後一起叫了輛車，平分車資。

的士司機總給人健談的形象，特別是台灣的。台灣的士稱為「小黃」，原因是車身多是黃色。台灣的的士司機總愛在狹小的車廂內點評政治，三十分鐘路程，由鄭成功在台灣講到馬關條約，然後駛過SOGO百貨，又聊起陳水扁夫人吳淑珍收受SOGO禮券的內幕。他告訴你：四十年前認識「阿珍」，她不像這樣的人。當然，不是每個司機都滔滔不絕，有很多也是頗安靜的人。我在德國和其他歐洲國家遇過的司機，有口若懸河，也有不發一言的。濫收車費的害群之馬，我好像沒遇過。去年到波蘭出席研討會，從機場搭的士往旅舍。那時已是晚上十一時，司機很耐心地跟我說，在酒店附近還有哪家超市營業，而我第二早又可到哪裏吃早餐，甚為貼心。

每個的士司機背後，都有一段奇特的故事。有些是為了生計；有些可能是高學歷人士，兼職開車只為了興趣，又或者真心想與人交流，介紹自己的城市。有時司機看見你是外國人，或會多問你幾句從哪裏來，然後告訴你曾接待過你家鄉的客人。在一段十分鐘左右的車程，讓你初步認識這個城市的模樣，有甚麼值得留意。好的司機，是城市最佳的使者，讓你在車廂內上了一課地理、歷史和經濟課。就算司機不多言，他們開著收音機，也讓你聽到當地的語文和歌曲，是上佳的初體驗。

每到一個新的地方，揚手叫一輛的士，遇著友好誠實的司機，都是種福分。教人在以後的行程中，樂而忘返，就像那天坐在司機旁，陶醉在四輛驅動的聲音裏，窗外一幕幕醉人的景致。

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