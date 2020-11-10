外籍女大生命案對黃偉哲有多傷？我問了17位在台南的朋友

文：黎時潮（台北愛樂電台首任工程師，主持過該台所有類型節目，台北爵士夜首任主持人，《爵士樂的故事》作者，目前是閒遊作者）

這幾天為了外籍女大生命案，台南黃偉哲市長引起了一片撻伐。雖說放眼世界隨機殺人幾乎是無可預防的，但案發處的環境條件，確實給了凶嫌一些方便，這一點市府方面的責任無可推諉。以比例原則來說，此案市府該負的責任並非那麼巨大，只要市府能妥善處理後續，加上警方迅速破案加成，事件原本該在新聞循環中，早早落幕。萬沒想到，最後竟然導致輿論譁然使得蔡總統不得不出面致歉，追根究柢，還是黃市長那張嘴惹的禍。

之前的南鐵案強制執行事件也有類似情景，民意高度支持，而且最後這兩戶早已燒光陰德值，連鄰居都不同情；執行之後，只要市府願意放低放軟，好好安撫後續，縱有風波，但也起不了大浪。誰想到市長在臉書上一篇自以為幽默、尻洗參與抗爭大學生的短文，惹來眾怒，最後不得不刪文道歉。

從幾次事件中黃市長的應對，可以觀察到，當他覺得被誤解時，就會急著解釋事情不是媒體上報導的那個樣子、不是他的錯等等，不當言論往往就這樣冒出來，成了媒體的攻擊話柄。這種個性，使得他在2018選舉後，成了陳菊、林佳龍之後，新的資訊戰攻擊目標。

幾次台南相關事件中，都可觀察到媒體不成比例地放大報導、以及PTT八卦板突然出現多篇譴責貼文，後續影響就是臉書等社群網站的延燒；整體運作，和2016年開始，攻擊陳菊與林佳龍的手法如出一轍。同樣是馬來西亞人被殺害，今年一月份發生在台北的分屍案，為何蔡總統並未出面，而這次卻早早地上媒體道歉？合理的猜測是，府方可能察覺了輿論風向將被狂掃，趕快出來止血，否則事情不知道會繼續糾纏多久？

Photo Credit: 中央社

這次的輿論風暴，強烈到臉書上幾位較傾向支持蔡總統的名人（顏擇雅、胡采蘋、焦糖陳嘉行），都出來責罵黃市長，甚至嚴厲到要求他放棄連任的地步。這股風潮暫時止住後，黃市長又說出「只壞了兩盞」、要求部屬「先出來擋」這兩句極糟糕的當下反應，讓原本稍為平息的民情差點再次沸騰，幸好這次他學會趕快道歉，否則，不再連任恐怕會從少數人的意見，變成言論市場上的主流。

如果我們只從媒體和社群接收訊息，前幾天大概會覺得台灣好危險，台南根本是罪惡之都！事實上，今年全球犯罪率排名，台灣僅次於卡達，是全球第二安全的國家。以台灣的犯罪率之低，想繼續減少0.1%，付出的成本都極可觀。而這次發生的隨機殺人案件，能在極短時間內偵破，更顯見台灣警方的辦案能力絕不差。

被媒體轟炸幾天後，連我這老台南人都開始懷疑我住的地方真的安全嗎？黃市長真的搞到天怒人怨嗎？於是決定花一點點時間，聯繫還能找到的國小、國中同學，目前還住在台南的，做了一點點民意調查。

最後聯絡到十七人，得到的結果相當有趣且分歧。

其中住在原縣區的六人，五人從事農、漁、牧工作，一人是教師。農漁牧五人對黃市長都極有好感、認為他做得很好，尤其在推銷台南這些產業上很賣力，成績也不錯。讓我訝異的是，他們都認為當ECFA將到期時，黃市長願意逆風說出，他贊成續約，這五位都認為很有膽識。是的，無論大多台灣人怎麼看ECFA，還是有人受惠而且希望繼續得益。

教師的感覺比較複雜，他對年金改革非常不滿，但對黃市長沒太多怨言；據他說多年前黃還是立委時，曾經親自到場弔唁他父親。他可能是少數2018支持黃，2020卻支持韓國瑜的人之一。雖然聽說過黃市長勤跑紅白場的傳聞，這次實際問到，還是蠻訝異的。

Photo Credit: 中央社

舊市區的十一位中，警察背景兩位，中小企業四位，教師三位，自營小吃店兩位。

這部分的意見比較分歧，有四位覺得黃根本不適任，民進黨在台南該打掉重練；有兩位覺得他還算好，只是比較倒楣遇到這種事；剩餘五位則表示不好不壞，就是個平庸的市長。另外，兩位警察都不想多說，其中一位還是抱怨了，他承認存在吃案這種事，但長榮大學先前那個說是吃案，實在太沉重。

有趣的是，所有人都表示，殺人案並未影響他們對黃市長的評價！這或許是因為台灣這幾年經受了太多類似的資訊戰攻擊，越來越多人已經不太受影響了。尤其我訪問的對象局限在55歲，參與工作超過三十年，雖然不算菁英，至少都是老江湖，已經不太容易被外界訊息左右了。

雖然這種樣本數少到可憐的調查，其實沒太大意義，但從某個角度說，算是我的生活圈碰觸到的市井聲音。這樣的聲音與態度，這幾天也越來越發酵，社群網站，特別是臉書，越來越多人願意持平地討論事情，而不是因一時義憤與激情，僅根據不完整的訊息而痛責某人。這或許代表了，長久以來站在資訊戰最前線的台灣，大家或多或少都學會了該如何在這類資訊暴衝下，保持自己的判斷。長久下去，台灣的言論市場，或許將長得更健康，也更不容易被誤導，因為大家越來越知道，讓子彈飛一下，看看原先究竟想攻擊誰？再去評斷才是對的。

至於黃市長，我只希望他學會閉嘴，默默做事就好。台南市民很聰明，做得夠好自然會有好結果。執政的民進黨政府更要注意，類似2018前對陳菊的資訊海嘯攻擊，造成高雄失守，現在似曾相似的場面又出現了，只是目標換成台南。如果2022台南失守，對民進黨來說，會是超級挫敗！

延伸閱讀

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航