馬習會五週年：馬英九任內的「國防空洞化」，莫非是獻給北京的投名狀？

文：黃澎孝

11月7日是所謂的「馬習會」五週年。中共在6日特別籌辦了一場盛大的研討會。7日馬辦也隨之在台舉辦研討會；頗有要重炒「九二共識」「一個中國」冷飯之勢。

不巧的是，日前，空軍一架F-5E戰機失事墜海，飛官朱冠甍殉職。朱母公開朱冠甍生前透露：F-5E老舊，遲早會出事，引發外界一片對馬前總統的究責聲。不但挖掘出：馬英九前總統任內，對於這批逐年老化的戰機，汰換問題的決策，反覆延宕的往事；更挖出了馬前總統任內，連續裁軍，弱化國防的政策疑雲。

這一切，就要從我們這些平頭百姓想要追查F-5E的失事原因與五年前，有關取代該型軍機究竟是要「外購」、或是要「國造」政策延宕的來龍去脈開始的⋯⋯。

當我們爬上網路，回溯爬梳馬前總統八年任期內的國防建樹時，竟然意外發現：馬前總統任內，在國防建設上，「砍樹」遠遠多於「建樹」。

我們發現，原來是：

他砍掉「雲峰飛彈」10年研發，讓一批研發飛彈菁英，風流雲散。 他砍掉「義務役徵兵制」的傳統，讓國軍陷於兵源招募不足的困境。 他砍掉「對大陸情報派遣」偵蒐，讓國軍喪失掌控共軍第一手情資。 他砍掉「國軍軍法、軍檢制度」，讓國軍喪失整肅軍紀的基本條件。 他砍掉漢光演習實彈射擊演練，創主持漢光演習六分鐘走人紀錄。 他砍掉七萬五千名現役國軍官兵，甚至還計畫要裁軍至17萬人。 他砍掉國機國造，擋掉潛艦軍購，讓國防自主受挫，戰力無以提升。 他還企圖砍掉最精銳的陸戰隊與特戰部隊，被立院國防委員會擋下。

以上列舉，只是大要，總結起來，就是——「刀槍入庫，馬放南山；戰力空虛，國防空洞。」以致於2013年的《國防報告書》國防部就提出警告：「兩岸軍力已經嚴重失衡」。

2013年中國國防預算達到7201億人民幣，是台灣的11倍；陸海空軍兵力部份，中國2013年有227萬，台灣只有24萬，2014年底還要裁軍到21.5萬人，地面部隊共軍125萬是台灣七倍，海軍800艘艦艇是台灣四倍多，共軍戰機數量超過台灣七倍。

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甚至於到2014年，連國民黨軍系立委陳鎮湘都批評：

國軍志願役士兵編現比為53%，但是勤務部隊人多，戰鬥部隊人少。

以各主戰兵種來說，機甲部隊的志願役士兵占45%，特戰部隊41%，通資部隊35%，陸戰隊37%，最低的工兵僅有20%，勤務單位的志願役士兵，卻達到62%。

這樣勤務部隊人多，戰鬥部隊人少的部隊能打戰嗎？不但影響戰力也影響部隊的志氣，這是嚴重的問題。

顯然，當時擔任馬政府國安局長的蔡得勝也心知肚明：這樣的國軍「不能打、不禁打、打不贏。」（蔡得勝 2020年7月21日在「國家政策研究基金會」舉行「危險的海峽：台海爆發軍事衝突可能性」座談會上發言紀錄）

難道當時身兼三軍統帥的馬英九會不知道，他這樣自毀長城「國防砍樹」的結果，會造成「首戰即終戰」的後果嗎？直到2015年11月7日號稱：歷史性的「馬習會」在新加坡登場。直到馬英九酒酣耳熱，一臉諂笑緊握著中華民國的死敵：中共總書記、共軍軍委主席、中國國家主席習近平的手親密合照時，我才有一點「後知後覺」的恍然大悟 。

莫非：馬英九「國防砍樹」是為了￼向中共傳遞和平的「橄欖枝」？難道： 馬英九「國防空洞化」是為了「馬習會」的歷史紀錄，而向北京呈獻的「投名狀」嗎？在此「馬習會五週年」之際，我強烈建議：立法院應該要責成國防部專案檢討，馬總統八年任內片面裁軍，自毀長城的政策形成與決策過程。

一方面有助於澄清：馬英九對於F-5E汰除延宕的責任歸屬，再方面更可以讓國人深入了解五年前「馬習會」對台灣的利弊得失，以及對於國防、心防的影響。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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