美國的「綠色新政」是什麼？跟拜登的氣候計畫有關聯嗎？

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

美國民主黨總統候選人拜登7日確定擊敗共和黨現任總統川普，當選美國第46任總統。在總統選舉期間，川普一直反對「綠色新政（Green New Deal）」，宣稱它是「小窗戶」且會使美國變成「第九世界國家」。

在10月16日舉行的喬治亞州造勢活動上，川普說民主黨人「要拆掉高樓大廈，改蓋窗戶很小的房子」。但是，綠色新政或民主黨總統候選人的政見都沒提到窗戶。

綠色新政呼籲升級美國所有現有建築物，「包括透過電氣化達到最大能源效率、省水效率、安全性、可負擔性、舒適性和耐用度。」

到底什麼是美國的綠色新政？

受前美國總統羅斯福（Franklin D Roosevelt）帶領美國走過1930年代大蕭條的「新政」所啟發，美國綠色新政旨在對抗氣候危機，同時解決不平等現象。

跟新政一樣，綠色新政不是一個單一計畫或法案。相反地，它概述了美國要2030年實現淨零溫室氣體排放計畫的大原則。

綠色新政也以保證提供乾淨能源產業的高薪工作機會為目標，並確保包括「原住民、有色族群、移民社區、去工業化社區」等弱勢群體從綠色經濟中受益。

誰支持綠色新政？

綠色新政的基本原則是一群學者和行動人士十多年前制定的，當時的目的是為了因應2008年金融危機。

10年後，民主黨人科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和馬基（Ed Markey）重新提出了這個想法，並於2019年在國會提出了一項綠色新政決議。

儘管參議院於2019年3月否決了有關採取綠色新政的議案，但該案已有蓬勃的政治能量，使氣候危機成為人們談論的主題。

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今年競選活動中，大多數民主黨黨內初選候選人都支持綠色新政決議。但是，儘管拜登的競選團隊將綠色新政描述為「關鍵原則」，仍沒有針對2030年淨零排放提出積極的提案。

共和黨人將綠色新政視為昂貴的「社會主義宣言」。猶他州國會議員畢夏普（Rob Bishop）甚至說該提案對美國農村地區而言「等同種族滅絕」。

不過，美國的民意調查顯示，人們對氣候問題的關注來到新高點。

《獨立報》獨家披露的民意調查發現，幾乎一半的美國人希望逐漸淘汰化石燃料。這項於上個月針對5500個美國人進行的調查還顯示，大多數美國人認為拯救地球是迫在眉睫。

綠色新政將如何運作？

該決議呼籲啟動「10年全國動員」來減少美國的碳排放。

它要求：

美國電力100%來自再生能源和零排放能源 建立或升級「智慧」電網 在綠色經濟中創造數百萬個高薪工作 大興電動汽車和公共交通（包括高鐵）基礎設施 升級所有現有建築物以實現最大能源效率 建立抵禦氣候變遷相關災害的能力 恢復森林以消除大氣中的溫室氣體 與農民合作減少農業排放

綠色新政還尋求解決社會不平等問題，並建議加強工人的組織和工會權利。它呼籲提供所有美國人提供高品質的醫療保健，負擔得起的安全住宅以及乾淨的水和空氣。

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按照目前的形式，綠色新政不具有約束力，實施成本尚不清楚。眾議員科爾特斯（Ocasio-Cortez）說，這將至少花費10兆美元，而川普則說要花100兆美元。

川普說的金額來自保守派智庫美國行動論壇（American Action Forum）的估計。該智庫表示可能耗資51～93兆美元。

但是綠色新政的支持者表示，氣候危機對美國經濟可能造成同等或更多的損失。

拜登的氣候計畫如何？

拜登的氣候計畫是有史以來總統候選人中最積極的，但仍遠不及綠色新政。綠色新政要在2030年實現整個經濟體淨零溫室氣體排放，但拜登的目標是2050年達到。

拜登還一再承諾不廢除水力壓裂產油技術。由於壓裂在搖擺州賓州提供了數千個工作機會，民主黨人處理這個議題特別小心謹慎。

拜登提出的氣候政見包括20億美元投資乾淨能源，好在2035年前達到電力零碳。他還計畫提高建築物和房屋的能源效率，並促進電動汽車的生產和農業領域的保育工作。此外，拜登承諾保留40%的乾淨能源資金於能源部署、減少殘留污染和協助弱勢社群。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航