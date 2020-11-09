從協助警方撈屍體到拯救自殺者，印度男子20年來挽救逾100條人命

印度南部一名男子從小開始協助警方打撈湖中屍體，以賺取報酬；有一天意外阻止了想跳湖自殺的人，之後他宛如成為這座湖的守護者，在人們跳湖前或跳湖後挽救生命。他不記得自己撈起過多少屍體，但至少已經救過114條人命。

《BBC》今（9）日報導，印度南部海德拉巴（Hyderabad）的人工湖海珊薩珈湖（Hussain Sagar lake），在當地是知名旅遊景點，也常在象神節（Ganesha festival）時用來進行浸神像活動。這些神像浸濕後會在水中逐漸融解，鐵製的骨架則可以取出回收再利用。

現年30歲的男子希瓦（Shiva，同印度神明「濕婆」譯音）就從事這類水中打撈工作。除了回收鐵製骨架，他也經常協助當地警察在水中打撈屍體。

報導指出，印度警方資金不足、訓練也不完善，很多人不會游泳，也沒錢雇用專業潛水員，所以經常委託給會游泳的人。希瓦表示，大約10歲時，他在一座池塘邊遇到一群警察，聽到警察說願意付錢給下水撈出屍體的人。

希瓦於是自願下水。他憶述，警方當時很訝異，覺得他年紀太小，但最終被他說服。他撈出屍體後，獲得40盧比的報酬，在當時相當於0.5美元（約新台幣14元），聽起來非常微薄，但在當時、當地則是一筆不錯的酬勞。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 海珊薩珈湖的浸象神活動，將神像浸入水中象徵由神帶走人的苦痛。

那是20年前的事情，希瓦直到現在依舊協助警方這類工作，不僅在海珊薩珈湖，也會去其他水域。後來不僅是打撈屍體，他經常在人們想跳水自殺前就阻止他們，即使跳下去了也會救人。希瓦告訴《BBC》，「我已經不知道我發現過多少屍體，但我記得我救過114條生命。」

當地警察達娜拉希米（B Dhanalakshmi）說，雖然她也無法證實希瓦到底救過多少人，但應該有超過百人。自殺在印度屬於犯法行為，不少被希瓦救起來的人都會在希瓦有時間報警之前就逃走。

希瓦表示，他從小就不知道父母是誰，童年時光短暫待過孤兒院，其他大多都在街頭度過。有段時間，他和其他流離失所的小孩住在一起，其中一個名叫拉克希曼（Lakshman）的男孩教會他游泳，這項技能讓他受用一生，他也將拉克希曼當作兄弟。

希瓦說，「這些年來，我失去很多朋友，有些因為藥物成癮、有些是疾病、飢餓或意外。」教會他游泳的拉克希曼和另一名好友最終在嘗試救人的時候溺斃，成為希瓦心中遺憾；無法拯救拉克希曼，讓希瓦試著挽救其他人來作為彌補。

救起人之後，偶爾會收到酬謝金，但希瓦認為救人不是工作。他說，人們自殺的動機各有不同，考試壓力、感情、家庭問題、經濟困境都有，偶爾會有老人被子女遺棄而試圖自殺。

希瓦最近遇見的一個案例，是一名擔憂自己可能感染了COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）男子跳湖自殺。這名男子的朋友當時就在現場，跳進水中想救他；最終，希瓦只能救起男子的朋友，男子最終溺斃。希瓦說，男子家的家人因為怕會被傳染病毒，甚至連屍體也不領回：

「所以我幫他火化了。我救過的另一名男子說，他的家人也因為懷疑他感染武漢肺炎，開始疏遠他。」

希瓦救人也要付出代價。海珊薩珈湖的水污染嚴重，而希瓦下水時經常裸身，「沒有空穿什麼裝備，當你看到有人跳湖，必須快速反應，立刻就要跟著跳下去」，因此他的皮膚會長皮疹，也曾感染傷寒等疾病。

《BBC》報導指出，海珊薩珈湖在夏季聞起來有明顯臭味，岸上常有蛇，但希瓦仍想繼續待在這裡，「我唯有待在這裡，才能繼續救人。救人的成就感是至高無上的。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範