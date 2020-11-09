從協助警方撈屍體到拯救自殺者，印度男子20年來挽救逾100條人命
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《BBC》報導，印度南部城市海德拉巴的海珊薩珈湖有一名男子多年來協助警方在當地打撈屍體，也經常阻止或拯救想要跳水自殺的人。雖然救人並非沒有代價，但他認為救人給他的成就感更加無可取代。
印度南部一名男子從小開始協助警方打撈湖中屍體，以賺取報酬；有一天意外阻止了想跳湖自殺的人，之後他宛如成為這座湖的守護者，在人們跳湖前或跳湖後挽救生命。他不記得自己撈起過多少屍體，但至少已經救過114條人命。
《BBC》今（9）日報導，印度南部海德拉巴（Hyderabad）的人工湖海珊薩珈湖（Hussain Sagar lake），在當地是知名旅遊景點，也常在象神節（Ganesha festival）時用來進行浸神像活動。這些神像浸濕後會在水中逐漸融解，鐵製的骨架則可以取出回收再利用。
現年30歲的男子希瓦（Shiva，同印度神明「濕婆」譯音）就從事這類水中打撈工作。除了回收鐵製骨架，他也經常協助當地警察在水中打撈屍體。
報導指出，印度警方資金不足、訓練也不完善，很多人不會游泳，也沒錢雇用專業潛水員，所以經常委託給會游泳的人。希瓦表示，大約10歲時，他在一座池塘邊遇到一群警察，聽到警察說願意付錢給下水撈出屍體的人。
希瓦於是自願下水。他憶述，警方當時很訝異，覺得他年紀太小，但最終被他說服。他撈出屍體後，獲得40盧比的報酬，在當時相當於0.5美元（約新台幣14元），聽起來非常微薄，但在當時、當地則是一筆不錯的酬勞。
那是20年前的事情，希瓦直到現在依舊協助警方這類工作，不僅在海珊薩珈湖，也會去其他水域。後來不僅是打撈屍體，他經常在人們想跳水自殺前就阻止他們，即使跳下去了也會救人。希瓦告訴《BBC》，「我已經不知道我發現過多少屍體，但我記得我救過114條生命。」
當地警察達娜拉希米（B Dhanalakshmi）說，雖然她也無法證實希瓦到底救過多少人，但應該有超過百人。自殺在印度屬於犯法行為，不少被希瓦救起來的人都會在希瓦有時間報警之前就逃走。
希瓦表示，他從小就不知道父母是誰，童年時光短暫待過孤兒院，其他大多都在街頭度過。有段時間，他和其他流離失所的小孩住在一起，其中一個名叫拉克希曼（Lakshman）的男孩教會他游泳，這項技能讓他受用一生，他也將拉克希曼當作兄弟。
希瓦說，「這些年來，我失去很多朋友，有些因為藥物成癮、有些是疾病、飢餓或意外。」教會他游泳的拉克希曼和另一名好友最終在嘗試救人的時候溺斃，成為希瓦心中遺憾；無法拯救拉克希曼，讓希瓦試著挽救其他人來作為彌補。
救起人之後，偶爾會收到酬謝金，但希瓦認為救人不是工作。他說，人們自殺的動機各有不同，考試壓力、感情、家庭問題、經濟困境都有，偶爾會有老人被子女遺棄而試圖自殺。
希瓦最近遇見的一個案例，是一名擔憂自己可能感染了COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）男子跳湖自殺。這名男子的朋友當時就在現場，跳進水中想救他；最終，希瓦只能救起男子的朋友，男子最終溺斃。希瓦說，男子家的家人因為怕會被傳染病毒，甚至連屍體也不領回：
「所以我幫他火化了。我救過的另一名男子說，他的家人也因為懷疑他感染武漢肺炎，開始疏遠他。」
希瓦救人也要付出代價。海珊薩珈湖的水污染嚴重，而希瓦下水時經常裸身，「沒有空穿什麼裝備，當你看到有人跳湖，必須快速反應，立刻就要跟著跳下去」，因此他的皮膚會長皮疹，也曾感染傷寒等疾病。
《BBC》報導指出，海珊薩珈湖在夏季聞起來有明顯臭味，岸上常有蛇，但希瓦仍想繼續待在這裡，「我唯有待在這裡，才能繼續救人。救人的成就感是至高無上的。」
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新聞來源：
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：楊士範