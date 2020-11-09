傳北京不滿「拉布」將DQ 4名議員，泛民19人揚言將總辭抗議

有傳北京將DQ 4名香港立法會民主派議員，因他們在議會「拉布」（阻礙議事）引致流會。泛民今日傍晚見記者，揚言若中央最終DQ 4人，泛民19人將會總辭。

親中報章近日大篇幅報導，談及立法會民主派議員「拉布」，阻礙議會進度。《香港01》及《有線新聞》等多間媒體，今日引述消息指，中央將DQ 4名民主派議員，分別是今年原定9月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。

報導指，中央不滿泛民議員在議會多次「點人數」拉布，於在席議員不足的情況下，致使議會多次流會。明日在北京召開的人大常委會議，或會加入討論DQ立法會議員的議程。報導引述指，中央指泛民議員「拉布」涉及《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，當中列明「嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關依法履行職能」行為。另外，報導亦提到《基本法》第104條，指立法會議員在內的主要官員及司法人員，就職時需宣誓效忠《基本法》及香港特別行政區，宣誓時需表明「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公」。

報導指，若中央最終出手，將是人大常委會第二次DQ香港民主派立法會議員。《香港01》報導又形容「今次北京出手可謂相當突然，幾乎毫無先兆，且在立法會延任復會後僅一個月內進行，知情者也坦言覺得有點意外。」而中央出手之快，也令人回想起中央5月底突然提出落實《港區國安法》，然後在6月30日《港區國安法》便正式實施，前後只有40多日。

泛民19人將總辭

消息傳出後，立法會民主派議員今日傍晚6時隨即舉行記者會，宣布若中央真的出手，民主派19名議員將全面總辭，以示抗議。

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉代表民主派讀出聲明，指民主派留任議會後，一直依法辦事、監察政府施政，若人大決定DQ 4名議員，是「惱羞成怒」，同時不顧香港民意，也不尊重民主派聲音。胡志偉指若人大決定DQ民主派議員，將義無反顧總辭抗議。

對於人大DQ議員涉拉泛民「點人數」拉布的說法，胡志偉指，「點人數」是《基本法》賦予議員監察政府的權力，又認為如果建制派有足夠議員在議會上，根本不會有問題，他反指建制派把流會責任推在別人身上。他又解釋「拉布」是議會上文鬥的手法，用來拖延推行大灣區投票及明日大嶼計劃等惡法通過。他又指，相信港人不會希望香港立法會成為像中國人大般的「橡皮圖章」。而被傳會被DQ的公民黨楊岳橋則表示，此刻建制派應該要比泛民驚，因為是他們沒有好好坐在立法會開會，所以才逼得中央出手DQ泛民議員。

民主黨議員涂謹申也表示，中國很強大，但若然北京不想香港落實「一國兩制」，「想點踩死香港人都得」。他又指中國有軍隊以及龐大國家機器，「如果中國想承認香港一國兩制失敗，做咩都得」，反而中國對「一個小地方」的香港實施「一國兩制」，講求容忍與耐性，直指這是對中國的考驗，而不是對香港的考驗。

而當被問到現在有可能總辭，會否後悔早前決定留任議會？胡志偉解釋，延任議席是要確保惡法不被通過，而過去8個星期，民主派客觀上已令中央政府及建制派惱羞成怒，才導致有泛民議員可能被DQ。而對於為何早前6名立法會議員被DQ時泛民無總辭，現時為何有此決定？胡志偉則指，立法會議員在議會為市民發聲，是盡議員的責任，但現時政府全方位打壓，因此要總辭抗議政府的暴政，並將有限能力聚焦抵抗政府。

然而，被問到議會再沒有民主派議員的可能後果，同被傳會被DQ的郭榮鏗則指記者應反問中央及港府，有否考慮過相關決定的後果。

「關鍵否決權」勢失守

早前港府取消今年立法會選舉，中央決定所有議員延任一年，9月底3名泛民議員決定不再留任議會，令立法會剩下只有21名民主派議員，險守所謂的「關鍵否決權」，即建制派未有超過三分二議席，涉及香港普選政改方案的議案，建制派仍未夠票通過。不過，因非建制派在議會「只多一席」，今次任何一位民主派議員被DQ，又式泛民總辭，「關鍵否決權」都一定會失守。

核稿編輯：Alex