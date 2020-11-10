你的「興趣」是追劇和美食嗎？不，那只是「娛樂」

追劇是不是一種興趣？我想應該很多人會說是。

但是我們換個場景，如果有個人，平常不只很愛追劇，還很愛寫劇評，那麼從旁人的眼光來看，這個人的興趣到底是追劇還是寫劇評？我想是後者。

同樣的，大多數的人都愛美食，難道就表示再怎樣至少都可以說出一樣「興趣」叫做美食嗎？我想講了也會覺得很心虛吧？事實上，對大多數的人來說，追劇或是美食，其實就只是休閒、娛樂，不是興趣。

什麼是興趣呢？為什麼要把娛樂和興趣分清楚？

很多人會問：興趣可不可以當飯吃？也有很多人會說：小孩子要找到自己的興趣，才會知道未來要往哪個方向發展。

但如果誤把休閒娛樂當興趣來談，你就會發現越談越糟糕。大多數的小孩子興趣都是電玩、動漫，其實這些產業也不算小，但為什麼真正投身在這些產業的大人卻沒有那麼多？其實就是因為那只是休閒娛樂，不是興趣。

大人也一樣，一大堆上班族可能都有追劇、看小說的習慣，但是假設有一天突然被資遣了，會不會想到要把這些每天下班後做的事情當成職業呢？不會，因為休閒娛樂，那是紓解壓力用的，不會拿來變成自己的壓力，那是花錢用的，不會拿來變成自己的收入。

所以到底什麼才是興趣？你也許已經發現了，所謂的休閒娛樂，大部分都是花錢，然後輸入，例如花個一千元吃個美食犒賞自己白天上著這麼狗屁倒灶的班，例如每個月花個幾百元訂個Netflix下班之後可以看看熱門的劇，讓乏味的生活多點調味，也讓自己在沒話可聊的社交場所能累積一點談資。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

但是興趣是相反的，興趣會有輸出，甚至還會能賺錢，例如你不只吃美食，還很認真地拍照、寫紀錄，甚至還追到廚房裡去問大廚這道菜到底怎麼做的？你會出現一堆大多數人都不會有的舉動，而這個舉動會創造出價值，這個價值經過適當的轉換，就有商業的利潤。

興趣到底能不能當飯吃？當然可以，但是休閒娛樂不行，反而還得一直花錢才能享受。也許有人會繼續問，既然可以，那又該怎麼做？假設你的「休閒娛樂」是打靶，但是你不只是花錢去開個幾槍，而是很認真的搞懂一切，讓自己取得越來越高階的資歷，甚至成為意見領袖，這時候你自然就會發現商機。

最後，有人會說，興趣當職業就沒意思了，這也是把休閒娛樂和興趣搞混了，你喜歡追劇，但不喜歡寫劇評，只是因為剛好有人願意付錢給你寫劇評，寫劇評對你來說就不是興趣，追劇也只是你的休閒娛樂，這跟把興趣當職業無關。大多數能在一個行業裡面做到頂尖的人，都是把興趣當職業的人，而那個興趣是「能產生價值的創造」，不是「能拿來殺時間的玩樂」。

很多人，都把「娛樂」當成了自己的「興趣」

所以真相是，大多數的人都沒有興趣，而沒有興趣的大多數正常人、平凡人，會把自己的時間和金錢花在休閒娛樂上，並且認為這就是自己的興趣。

在生活上把娛樂當興趣倒也無妨，但是如果談到的是職涯發展或是人生規劃，把這兩件事情搞混，那就很糟糕了。

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既然大多數的人都沒有興趣，那又怎麼可能把興趣當飯吃呢？大部分的人其實只能找到一份可以養家糊口的工作，再把一部份的收入拿去做休閒娛樂，這沒什麼不好，很正常。只有少數的人也許有抒發的需求，或是從工作中找到成就感，因此而開始有了興趣，就算沒錢也能自己想辦法從事自己的興趣，就算沒有人教也能自己找到變現的管道，然後就真的把興趣當飯吃了，這不正常，這很少數。

所以興趣是一種輸出，是一種創作，是一種價值的累積，你想想你身邊的大人有多少符合這種描述？我相信一定不多。那你要把同樣的標準放到小孩子身上，認為小孩子應該要有興趣，然後再從自己的興趣去決定未來的職涯怎麼發展，可是大多數的人都沒有興趣，你不覺得這樣做根本就是緣木求魚嗎？你們真的有好好去了解小孩？然後去區分清楚，對他們來說，什麼是休閒娛樂、什麼是興趣？

我年輕的時候曾以為每一個人都很有抱負、很有理想，甚至還覺得那些只想好好過好一輩子的人很沒有企圖心。長大之後才發現，只想好好過好自己生活很正常而且超乎想像的難，反而我，才是那個自以為很厲害但其實什麼都不是的怪人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航