用高CP值酒款在育兒日常中打造生活情調，2020大潤發紅酒——小林與郭郭推薦清單

講到對育兒生活的見解或想像，用一句「苦其心志，勞其筋骨」形容養兒育女這天上降下的大任，或許會換得不少父母點頭如搗蒜的認同。持家真的不容易，但小林與郭郭這對夫妻檔，可是出了名的懂得在忙碌生活當中創造情調的小家庭。

小林&郭郭的小夫妻生活部落格，經營至今已有近8個年頭，自我介紹上寫著「小林是沒上過廚藝學校但熱愛煮飯的新手人妻，郭郭則是小林的專屬攝影師。」可以說是兩個興趣不同的人湊在一起，恰好成就了這個部落格。

透過這次的採訪，我們終於有機會一探他們是如何在近乎瘋狂的育兒日常中，找出維護生活品質的家庭樂趣。

從分享喜悅中體會生活點滴

早在2013年，夫妻倆就已經開始經營部落格，尤其小林特別喜歡分享自己的食譜。「以前試過照著網路食譜料理，但發現有點難閱讀，而且常出現台灣比較難找到的食材。」擁有熱心分享的古道熱腸，小林經過多次試錯，將食譜中困難的步驟去除或調整，途中郭郭則負責一起拍攝食譜，協助小林紀錄過程。

後來小林成為全職部落客，郭郭仍是老婆的專屬攝影師。「用心把生活過好，就是我們現在的工作。」兩人笑著說。

在家自製餐搭酒，育兒也能享受的生活情調

兩年前（2018），小鹿的誕生為兩人生活帶來不同以往的步調。「只有兩人世界的時候，覺得自己就像大學生一樣，想去哪就去，邀朋友來家裡也不成問題。現在的生活，比較像是沒有特休的上班族。」小林苦笑著描述這個甜蜜的負擔。

不過也因為經營部落格，養成「把生活過好」的使命感，儘管作為忙碌的新手爸媽，兩人也花費許多心思充實現在的生活。不禁也令人好奇，小林與郭郭幾乎每天一路忙到晚上11點之後才有屬於自己的時間，該如何保持對生活的熱情？答案出乎意料地可愛。

小林與郭郭和我們分享在生活中保持熱情的秘訣。Photo Credit: TNL Brand Studio

「我們會規劃一些小冒險，在生活中留點刺激，才是保持熱情前進的秘訣。」夫妻兩人最近一起報名日文課程，享受學習新事物的新鮮感、假日也往大自然跑。原先不擅長戶外活動的小林，也因為全家一起完成出遊計畫，而感受到舒適圈之外的成就感。

不過當問到紓壓的時光怎麼過，小林馬上大笑回答：「郭郭每天晚上都在酗酒！」雖然說酗酒是玩笑話，但郭郭的確與我們分享了許多自己品酒的心得。「還沒生小孩前就常邀朋友到家裡品酒，聊酒也聊生活，挺好的。」小林懷孕前也會和郭郭一同享受微醺的樂趣，而郭郭則是至今仍保持睡前小酌的習慣。「每天把小孩哄睡後，終於有一段屬於自己的黃金時段，就忍不住覺得應該喝杯酒犒賞自己啊！」

Photo Credit：TNL Brand Studio

小林與郭郭推薦酒款：2020量販紅酒必囤清單

既然美酒和美食也屬於兩人生活一部分，不知不覺就聊到兩人平常餐搭酒的習慣。郭郭特別喜愛經典的紅酒配牛排，小林則是傾向酒體清爽、富有果香味的白酒搭上自製的「西班牙大蒜蝦」。

當問到平常習慣購買的酒款，郭郭則是毫不猶豫的說：「因為每天喝的關係（笑），我選酒都以CP值為重，像在大潤發就可以買到很不錯的葡萄酒！」尤其每年的大潤發紅酒節正是小家庭們來現場品酒、收購好酒的機會，而且2020年大潤發「一起喝杯酒吧 葡萄酒節」的酒品大部分是直接從產地酒莊採購進台灣，相對容易挑選到價格親民且品質優良的好酒。

大潤發2020葡萄酒節新品：法國隆格多克LE MAS紅酒，適合搭配鴨胸。Photo Credit：TNL Brand Studio

像是這一次主打的新品「法國隆格多克洛克布朗頂級紅酒」（Roquebrun Premium）以及「法國隆格多克LE MAS紅酒」（LE MAS - AOP LANGUEDOC）就是來自法國南部隆格多克產區，具有數世紀歷史的古老酒莊「法布雷蓋伯爵莊園」。這兩瓶酒也讓郭郭讚不絕口：「Roquebrun Premium讓我想到去南法度蜜月時，在當地小酒館吃飯的回憶，適合搭配牛排和燒烤。」而LE MAS - AOP LANGUEDOC酒體較厚，適合懂得欣賞單寧味的老饕，借用一句郭郭的評語：「這種單喝就很好喝的紅酒，深夜獨自沈澱的時間喝最好。」

幾杯黃湯下肚後，小林笑著邀大家一同坐下來喝杯酒：「只要有人陪他（郭郭）喝，他話就會多到不行！」我們接著品嚐了「法國隆格多克卡迪恩典藏白葡萄酒」（Gardian），郭郭一邊閉著眼品味：「這瓶入口很順，稍微偏酸且不甜膩，帶出門野餐、配清爽的沙拉很適合。是小林會喜歡的類型。」語畢馬上轉身對著小林說：「之後買個六支囤在家吧？」引起一桌笑聲。

而說到兩人的心頭好則是「義大利布里克加諾紅酒 - 巴貝拉」（Bricco Gaiano）。「讓人聯想到義大利蜜月旅行時住的古堡呢。」小林笑著說。「這支雖然入口時較平淡，但尾韻甜美，很適合紅酒新手。」郭郭接下去補充。

品嚐「法國隆格多克卡狄恩典藏紅酒」（Gardian）時，小林馬上說道：「這瓶果香豐富，有莓果的甜味。很像容易喚醒少婦們少女心的酒款。（笑）」最後輪到「法國波爾多馬卡爾堡紅酒」（Château de Macard）時，郭郭稱讚：「有特別再喝波爾多的酒友會喜歡，它的單寧與酸度比較高，可以搭配調味肉品或台式熱炒。」小林則又接著虧他：「郭郭酒友可多了！」兩人雖然已結婚多年，默契仍然不變，一搭一唱如同與好友相處般自在。

6款適合夫妻、小家庭打造日常生活情調的量販酒款。Photo Credit：TNL Brand Studio

「因為經營部落格，讓我們有動力將生活過得更精彩。」當我們用心對待每件小事，才更能懂得珍惜看起來平凡的日常，這也正是小林與郭郭經營部落格所傳遞的精神。

增添生活風情不用花大錢，來大潤發——「一起喝杯酒吧」葡萄酒節走跳一趟，挑瓶划算的好酒回家，再煮桌好菜。自己吃也好、有人一起吃也罷，只要搭上一口好酒，這餐就是生活最好的調劑。

2020 大潤發「一起喝杯酒吧 葡萄酒節 」

活動時間：11月5日-12月2日

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