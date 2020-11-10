曾帶隊搜查《蘋果》大樓，李桂華上榜美國新制裁名單

美國再因應中國在香港落實《港區國安法》而制裁4人，包括港澳辦副主任鄧中華、中央政府駐港國安公署副署長李江舟、警務處副處長負責國家安全的劉賜蕙，以及警務處國家安全處高級警司李桂華。

美國國務卿蓬佩奧表示，中國及特區官員持續破壞對香港自治及自由的承諾，並以政治目的拘捕不同政見的港人。聲明強調美方的行動，顯示美方決心對扼殺香港民眾自由、損害香港自治的人士追究責任，他呼籲北京履行《中英聯合聲明》所作的國際承諾。

Today we are taking action against four Chinese and Hong Kong-based officials in connection with policies and actions that have undermined Hong Kong’s autonomy, eroded the rule of law, and stifled dissent through politically motivated arrests. #StandWithHongKong — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 9, 2020

其中被列入制裁名單的李桂華，去年曾多次出席涉及反送中示威的警方記者會，至今年《港區國安法》推行，大部份涉及國安法的案件均由李桂華負責向傳媒交代案情。而警方今年8月派出近200人進入《蘋果》大樓搜查，正是由李桂華負責帶隊。

而署理特首張建宗今早見記者，認為美方有關措施「絕對不能接受」，而且「無恥」和「野蠻」，干預中國內部事務。張建宗指，世界各國都會就著國家安全立法，並且進行相關執法工作，是應有做法，美國不應干預。張建宗目前仍未被美方制裁。

美國財政部網站在《美國特別指定國民和被封鎖人員》最新名單中，列出4人的中英文姓名、住址、身份證明文件號碼、護照號碼等資料。4名被制裁的人士將被禁止入境美國，他們在美國或由美國他人持有或控制的資產，都會被凍結。

今年8月，美國財政部根據《香港自治法案》賦予的權力，制裁香港特首林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中聯辦主任駱惠寧等人，指他們侵犯香港人權與破壞香港自治。

責任編輯：Alvin

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