現役美陸戰隊教官抵台傳授戰技，1979年來台美軍事交流首度浮上檯面

（中央社）傳現役美陸戰隊教官抵台，於高雄左營軍區傳授突擊、滲透戰技。海軍司令部昨（9）日指出，為維護區域和平穩定，台美軍事安全合作交流均正常進行，但有關個案內容，海軍不予評論。

媒體報導，中共機艦不斷侵擾台灣，升高兩岸緊張情勢之際，美國現役陸戰隊教官9日起一連4周在台灣傳授台灣海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊突擊、滲透作戰技巧。

海軍司令部9日上午發布新聞稿表示，為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行；但有關個案內容，海軍不予評論；軍方人士則指出，美陸戰隊來台傳授相關戰技，每年均依計畫進行，並遵照及完成相關防疫規定。

針對美軍教官提供的訓練內容，根據《聯合報》報導，9日起連續4周，將在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。這是我國與美軍等盟國軍事互動因新冠肺炎疫情管制中斷7、8個月後，恢復運作的首例，預料美軍各項在台小部隊操演可望據此模式漸次恢復舉行。

此外，外界針對這次軍事交流背後的政治意涵也有諸多揣測。《信傳媒》報導，在「漢光演習」時，美國國防部聯參單位，就派出有相關實戰的人員抵台，提供技術指導，然因疫情發生中斷交流，近期又是美國大選後，台海區域政治情勢還不明朗，美軍即派陸戰隊來台「授課」，引發諸多聯想。

據指出，美國海軍陸戰隊於10月26日即抵台，整個前置作業至少需1個月，因此選前來台是之前就已敲定，目的之一在防範中共蠢動，若解放軍沒有盲動躁進，美海陸部隊就轉而進行課程教授。

這次的軍事交流受到重視的其中一個原因也在於背後的歷史意義。從韓戰爆發後的1951年，美軍曾派有軍事顧問團長期駐紮在台灣，但隨著1979年美國與中華人民共和國建交，駐台的美軍顧問團也走入歷史。

此後雖然台美間仍有軍事合作，但雙方都非常低調，也未曾得到官方承認。這次海軍司令部證實此事，可說是從1979年來第一次由官方承認的台美軍事交流，也象徵著台美之間的軍事合作持續在逐步升溫。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡