武漢肺炎重要突破：輝瑞疫苗保護有效性達九成，有機會2020年底提供施打

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫苗研發傳出好消息，美國輝瑞（Pfizer）公司與德國BioNTech公司表示，其所共同研發的武漢肺炎疫苗的第三期臨床試驗中期分析結果，顯示疫苗的保護有效性達九成。

目前關於疫苗還有一些安全性、運送難易度等問題需要克服，但是根據美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），這次的疫苗很有可能在今（2020）年11月底或12月初，就能給人們一定劑量施打。

《聯合新聞網》報導，美國製藥大廠輝瑞和德國BioNTech（BNT）昨（9）日宣布，根據進行中的第三期臨床試驗中期分析結果顯示，兩家公司聯手研發的武漢肺炎疫苗「BNT162b2」，抵禦武漢肺炎病毒的保護效力高達九成。

兩家公司說，到目前為止並未發現這款疫苗有嚴重的安全性問題，預料在本（11）月尋求美國當局授權緊急使用。輝瑞董事長兼執行長博爾拉（Albert Bourla）發表聲明表示：「我們的新冠疫苗第三期臨床試驗首批結果，提供我們的疫苗能預防新冠肺炎的初步證據。」

《華爾街日報》報導，雖然還不是第三期臨床試驗的最終結果，本次的成果仍然讓人們離武漢肺炎疫苗的大規模應用，往前推進了一大步。

本次的試驗，總共招募將近4萬4000名來自美國及其他國家的受試者。當中一半接受試驗疫苗的接種，另一半則是接種了安慰劑。而受試者本身並不知道自己是屬於疫苗或是安慰劑組別。

由於試驗仍在進行中，對於疫苗能夠提供施打者多長時間的保護效力，目前尚未確定。但根據本次中期分析的結果，這個兩劑式疫苗（two-dose vaccine），能夠讓幾乎所有的受試者於施打第二劑之後的7天內，達到超過90％的保護成效。且自施打第一劑的日期算起，疫苗的保護力能夠維持至少4個星期。

自第二劑疫苗施打的時間算起，輝瑞計畫持續觀察受試者2年的時間，藉此評估疫苗的安全性，以及保護力能夠維持到什麼時候。

《天下雜誌》報導，本次的疫苗離可以獲得正式授權，最快大概還要好幾週。美國食品和衛生管理局（FDA）先前表示，申請使用授權以前，必須在臨床試驗受試者接種最後一劑疫苗或安慰劑後，至少2個月持續確認受試者安全無虞。

輝瑞表示沒有出現任何重大的安全問題，而本月底就會達到FDA最後一劑注射超過2個月的時限，屆時就會申請授權。至於FDA會花多久時間放行，目前不得而知。

《自由時報》報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇9日表示，這是「一件大事」。並表示關於該疫苗還有一些問題，但是「很有可能」疫苗在今年11月底或12月初，就能給人們一定劑量施打。

佛奇表示：「要再次說明的是，必須經過一系列的審查，確保所有的疫苗都是合格的，在安全性和監管方面都是合格的，不過我們很有可能在今年底前就能向人們提供疫苗，這是個好消息。」

這次輝瑞的「BNT162b2」疫苗屬於mRNA疫苗。根據林慶順教授的評論文章，DNA的穩定性較高，所以DNA疫苗通常只需要用一般的冰箱（攝氏4到8度）來保存。然而輝瑞公司的mRNA疫苗需要保存在零下70度。如何在運送的過程以及在各個定點（例如診所）維持這樣超低的溫度，對於疫苗的普及應用將會是極大的挑戰。

《科技新報》報導，輝瑞的疫苗要在零下70度環境進行運輸及保管，而在一般冰箱溫度下頂多只能保存5天。目前研究團隊希望疫苗在冰箱溫度下的保存能至少延長至2週，那樣將能有效解決後勤壓力。

不過無論如何，這都會是個希望，川普（港譯「特朗普」）及拜登都紛紛對此表示慶賀。有趣的是，川普已大寫發布了這消息，強調股市強漲，前景樂觀。

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

而拜登就沒有那麼積極，雖然表示祝賀，但也表示，即使順利通過批准，這種疫苗也不太可能會在未來幾個月內普及，仍有巨大的挑戰。

Statement by President-elect Biden on Pfizer's vaccine progress: pic.twitter.com/eOiLZnqO8N — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 9, 2020

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡