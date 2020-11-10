疫情期間馬友友用音樂撫慰人心，「巴哈計畫」、「大地之歌」接力巡迴台灣

全球目前仍受COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情影響，歐美地區災情嚴重，美國過去連續5天單日確診破10萬人，多部電影、大型活動更是延期或是取消。

反觀台灣，疫情相對受到良好控制，上週四（11月5日）開幕的金馬影展如火如荼展映中，信義區的百貨週年慶也正在廝殺當中，對於台灣來說，許多活動都能順利舉辦，音樂會也不例外，11月10日晚間，享譽國際的音樂人馬友友將在台北流行音樂中心舉辦「馬友友全球巴哈計畫在台北」音樂會。

Photo Credit: 牛耳藝術提供

馬友友也成為今年疫情訪台的重量級古典音樂家，主辦單位牛耳藝術表示，近期原訂訪台演出的音樂家帕爾曼、王羽佳、郎朗以及久石讓，都宣布取消今年訪台。

2018年開始，大提琴家馬友友展開為期兩年的「巴哈計畫」，在全球5大洲36座城市演奏巴哈大提琴無伴奏組曲，台北是其中之一，為第28站。這次的演出也是馬友友在2月25日於塞內加爾的達卡後的首次公開演出，更是首位在台北流行音樂中心表演的古典音樂家。

出生於法國巴黎的馬友友，4歲開始學習音樂，第一首曲目就是巴哈的無伴奏大提琴組曲，展現音樂上的天賦，這次的「巴哈計畫」將演出6首巴哈「無伴奏大提琴組曲」。特別的是，除了馬友友的大提琴之外，「巴哈計畫」也著眼於城市文化，希冀產生更多對話，台北站的特別來賓，就是甫以《kinakaian 母親的舌頭》在金曲獎、金音獎大有斬獲的排灣族女歌手阿爆（阿仍仍），不過由於疫情關係，屆時阿爆僅會在觀眾席中亮相，與馬友友隔著舞台展開音樂的交流，這也是疫情下的另一道特殊風景。

10日在台北流行音樂中心結束「馬友友全球巴哈計畫在台北」之後，馬友友也將與他多年的音樂摯友—鋼琴家凱瑟琳．史托特（Kathryn Stott）合作，攜手在台灣巡迴演出「馬友友與凱瑟琳的大地之歌」。「大地之歌」共計4場演出，將於11月11日在「台南文化中心演藝廳」舉辦世界首演，13日前進台中，在「台中國家歌劇院」演出，14日則南下高雄，造訪「高雄衛武營」，最後北上回到「台北國家音樂廳」，劃下巡迴音樂會的句點。

主辦單位牛耳藝術的總監牛效華10月初在記者會中表示，馬友友在11月2日搭私人專機抵台，9日結束隔離，牛耳藝術當時也向文化部提出申請「縮短居家檢疫專案」申請，將馬友友的居家檢疫縮短為7天，至於合作的鋼琴家凱瑟琳．史托特居家檢疫天數則為9日。

根據《中央社》報導，馬友友7天居家檢疫期滿，也確認採檢為陰性，凱瑟琳．史托特則是10日才完成居家檢疫期滿。由於今年3月一名澳洲音樂家曾於國家音樂廳表演後確診，因此政府單位對於這次馬友友的音樂會也有相對應的防疫措施，包括戴口罩、並由專人專車接送，不可和民眾近距離接觸等等。

疫情爆發時，馬友友就曾在3月把臉書直播當成音樂發表會，在家發表相關的演奏影片，定名為〈Songs Of Comfort〉，馬友友也在10月份特別錄製中文影片向台灣的樂迷打招呼，恭喜台灣的防疫有成，也聲稱等不及和鋼琴家凱瑟琳．史托特共同回到台灣表演，希望透過音樂給聽眾安慰。新專輯名為《Songs of Comfort & Hope》將於12月發行，台灣樂迷將可於「大地之歌」巡演中搶先全球聽到馬友友和凱瑟琳．史托特的現場演出。

馬友友也說：「歌曲是時空膠囊，聯繫久違的夢想和渴望。歌曲帶給我們團結感、認同感和目標，超越了界限，並在感謝、安慰和鼓勵下將我們聯繫在一起。」

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