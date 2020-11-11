台灣會因拜登當選而兵兇戰危嗎？不會，因為他是姑息者

這一次的美國總統選舉很精采，因為適逢百年一遇的瘟疫大流行，既打亂了川普競選連任的布局，也絕對有左右選舉結果的震撼力量。其次，幾乎所有的大型媒體都站在川普的對立面，這是一場網路自媒體跟傳統媒體的大決戰；第三點，選舉的結果將很大的程度影響整個世界的政治角力，不僅中國、日本、蘇俄、歐盟，對於想要取代中國成為世界工廠的印度跟東南亞皆然。

對於台灣而言，因為川普跟眾議院的挺台，一連串美軍相關的軍演，造成兩岸之間情勢的劍拔弩張。更是有無數的媒體、名嘴們擔心一但拜登當選，戰爭的機率會上升。藍綠惡鬥、黨同伐異已經是20幾年來台灣的大困擾，其所造成的相互攻訐也到了不分是非，甚至反智的程度。

以民進黨是否獨鍾川普跟共和黨為例好了，這當然不容否認，除了川普是掌權者外，川普對中共的立場是否也在很多方面符合台灣的利益呢？我想在對台灣外交、軍事採購的支持外，川普的外交政策不應因對他個人的好惡而過度否認。以德國來說，你會覺得德國真的會把在兩次世界中打敗他們的美國當成朋友嗎？高傲的法國、韓國人？更不要說敵對的俄國、中國，跟伊斯蘭國家了，所以在大選時說川普在世界各國的被歡迎程度低過習近平是不恰當的，太多的好惡，卻太少的思考。

那民進黨政府當局有得罪美國的民主黨嗎？假如真的有，那民主黨眾議員就不會通過一堆台灣相關的法案。即使這次選舉中讓拜登覺得台灣偏心，他能改變民主黨內支持台灣的聲音嗎？他真的能明目張膽地說跟中國沒有競爭關係嗎？

拜登比歐巴馬更懂得做生意，貿易障礙危險性將大幅下降

依照拜登的狀況來分析：他是姑息者，就像他會姑息自己的兒子，這代表他很可能是一個看似溫和、斯文的執政者。拜登不會有川普的霸氣跟善變，他會在意他國的評語，所以各地對美敵對情勢將可能下降。第二，他不是太注正直與無暇，他的兒子之前無業、吸毒，種種惡跡加上沒有好的事業背景，憑什麼收高薪、做顧問，甚至合資中國公司。拜登準總統不可能不知道他獨子這幾年的作為，甚至很有可能還幫助兒子聲勢，有違反利益迴避之嫌。這麼說好了，他跟歐巴馬比起來更懂得做生意，貿易障礙的危險性將大幅下降。

第三，不要說八年了！拜登是一個很可能四年都當不滿的總統，加上他這次在民主黨出線，是因為大家痛恨川普、不喜歡其黨內最大對手桑德斯。說是拜登普遍得到人民的支持獲勝，倒不如說是有過半數的國民厭惡川普、拉川普下台讓他贏了。拜登在任無法強勢，而且共和黨四年後，不管是現在的副總統彭斯或白宮千金伊凡卡，都會提出超強的挑戰。

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最後是，他將面臨疫情跟經濟的雙重大挑戰，其需要戰戰兢兢的程度是難以想像的，即使如此，出錯的情形依然難以控制。以疫情來說，明年1月他就職之時可能依然在大流行中，如果需要封城，可能會像歐洲一樣開始抗議，甚至暴動。疫苗？剛開始打而已，短期還看不到效果，萬一到了年底發現沒效，或者病毒出現疫苗無效的變種呢？疫情一旦拖太久，經濟就有大麻煩。

穩固權力是習近平的第一要務

至於中國習近平的狀況，權力穩固是第一要務——隨著年齡漸長，高度集權又沒有公認的繼承人，他的狀況就像是當年的毛澤東；甚至更像旁邊圍繞著一群能力不高，卻衷心擁戴幼主大臣的豐臣秀吉。除非台灣叫囂獨立會讓他動手侵台，這不可能；不然即使勉強攻台勝利恐怕都贏不了黨內鬥爭，保住地位是重中之重。

解除科技禁運跟提升科技實力才是最打緊的——目前的處境是完全任人宰制，連手機、飛機都要仰美鼻息。這時連美國的關稅障礙恐怕都不是那麼的重要，如何延緩中國世界工廠太快的天崩地裂更為急迫。攻打台灣，也要看看護國神山「台積電」要怎麼處理？下手太狠，跟台灣人結下的仇恨太深，恐怕一窩蜂移民美國亞歷桑納州。

台灣會因拜登當選而兵兇戰危嗎？不會，反而四年內台灣會更堅強

就像資深媒體人韋安在臉書提出的三點解析：首先，台灣不必買不需要的武器；其次，不用被當「棋子」過度使用；最後是舊有的美中台三邊戰略模糊，繼續延續。我想進一步地說明：

首先，台灣的處境變更安全——因為中共急於改善中美關係，一定減少兩岸緊張；而且好不容易換一個較為傾中的民主黨拜登，「明的戰不如陰的統」；其次是，軍售都已簽約，國防不受影響，甚至因為可以緩出錢來發展自己國防，會更自立自強。四年後應該無人飛機、船艇、水雷、潛艦將是主流，敵機來襲根本不用升空攔截，因為空中有好幾架帶著飛彈的無人機隨時顧門口。老實說，照這樣的策略方向發展，十年後AI防守將讓攻台極為困難，到時也只能「明的戰不行，只能陰的統」。

第三點，台灣半導體的領先不易消失，甚至因三奈米、兩奈米的量產更獨霸世界。假如台灣可以利用奈米半導體的優勢，結盟發展其他AI新事業，讓台灣在AI的技術跟產業都能居領先地位，中國侵台的可能性只會更低。

對世界局勢的分析應該是全面的，除了國與國的互動之外，還要考慮到時間、科技，跟心理等要素。國事不是只有好跟不好，慘跟不慘而已，作為評論者的名嘴媒體們應該多做功課，不要引發民眾過多的擔心。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航