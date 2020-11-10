見過彭斯、安倍晉三、習近平，張忠謀四度代表台灣參加APEC領袖會

APEC經濟領袖會議將在11月20日以視訊方式舉行，總統蔡英文今天宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，這也是張忠謀第四次為台灣擔任此一工作。

記者會中總統蔡總統期許張忠謀與代表團，達成「宣示台灣在防疫願意做出更多的貢獻」與「加強台灣和各國連結，鞏固台灣在全球供應鏈的地位」這兩件任務。

張忠謀：台灣的經驗可以貢獻給APEC國家

《經濟日報》報導，張忠謀致詞表示，雖然因為這一次不是現場會議，以前有好幾個朋友這次都見不到，有不少遺憾，但在疫情這麼嚴重的時刻，還能開這個會議，也表示數位科技在未來的地位。

張忠謀指出，這次APEC主題是如何控制疫情、在疫情下發展經濟，以及疫情後的展望，台灣控制疫情做的非常好，在未來展望方面，疫情後就是數位科技非常有影響力的世界，在疫情中，台灣也有充分利用數位科技，相關經驗可以貢獻給APEC國家。

張忠謀也相信台灣有充分的準備和實力，能對APEC有很大貢獻，也能為台灣贏來支持，也期待這次的出席。

本次APEC領袖會的主辦國馬來西亞也表示，今年的峰會將聚焦各經濟體因應疫情的作法和「APEC後2020願景」主題，預計也將發表領袖宣言。

四次出任APEC領袖代表，三次在蔡英文任內

張忠謀在前總統陳水扁執政期間，於2006年首次出任APEC領袖代表；蔡總統執政後，從2018到今年都擔任領袖代表。

根據《中央社》報導，蔡總統表示過去張忠謀對於促進台灣跟其他夥伴國的合作成果豐碩，身為台積電創辦人，對科技和數位產業前景有獨特的觀點，在全球供應鏈重整的關鍵時刻，張忠謀可以將台灣對區域發展的貢獻及未來建言，傳達給APEC成員，不但是最適當的選擇，也具有意義。

事實上，2018年APEC領袖會議時，張忠謀就曾在場邊與當時代表美國總統川普的副總統彭斯（Mike Pence）會面，被視為APEC台美最高層級的領袖會談，此外也曾和包括前日本首相安倍晉三、中國國家主席習近平等十多國領袖有過自然互動。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：黃筱歡