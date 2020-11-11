對民主制度的承諾：「優雅認輸」是美國大選的優良傳統

文：Jon Shelton

從1796年開始，承認參選失敗就已經是美國和平權力交接的一個組成部分。那一年也是不同政黨競選總統寶座的開始，當時代表聯邦黨的候選人約翰・亞當斯（John Adams），敗給了民主共和黨候選人托馬斯・傑佛遜（Thomas Jefferson）。

而公開發表聲明承認敗選的第一人則是民主黨人威廉・詹寧斯・布萊恩（William Jennings Bryan）。1896年，他獲悉在總統大選中敗給共和黨人威廉・麥金萊（William McKinley）後，立即給對方發去內容如下的電報：「我想在第一時間表達我的祝賀，我們共同面對了美國人民的選擇，他們的意願就是法律。」

此前就以喜歡打官司、但從不承認敗訴而著稱的共和黨籍總統川普（Donald Trump）形容今（2020）年的總統大選是場「欺騙」，並宣佈，將採取一切可能的司法途徑對選舉結果提起訴訟。他的這一表述，使人們有理由認為，他可能將不會繼續延續公開承認敗選、和平交接權力的傳統。

只是禮節，並非義務

無論是美國憲法，還是其他法律，都沒有規定敗選者一定要發表敗選演說，公開承認失敗。歷屆總統大選中落敗一方這樣做，完全是出於禮貌，同時也是為了告訴自己的支持者，另一方已經獲勝，選戰已經結束。敗選者發表演說也是總統選舉這一政治大戲中的一個核心戲碼。

1896年，威廉・詹寧斯・布萊恩向選舉贏家發出祝賀電報以來，日新月異的通訊技術使得這一傳統不斷發揚光大。新聞報導和廣播，使敗選者演說的傳播範圍不斷擴大。而電視的出現，更使敗選演說的影響力達到了登峰造極的地步。1952年，民主黨人史蒂文森（Adlai Stevenson）敗給共和黨人艾森豪（Dwight D. Eisenhower）後發表敗選演說時，電視已經成了佔主導地位的傳播媒介。

一般而言，失利一方公開發表演說承認敗選之前，會先和競選對手通個私人性質的電話。2016年就是這樣，大選當夜，希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）致電川普祝賀他當選總統，並於次日向支持者發表演說：「唐納德・川普將是我們的下一屆總統。我們必須毫無偏見地接受他，給予他領導國家的機會。權力的和平移交是我們憲政民主的重要組成部分。對於這一原則，我們不僅是尊重，更應珍惜。」

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「為了民主制度的強大」

2000年的美國總統選舉大戲，未能按原定劇本展開。各大電視台宣佈共和黨人小布希（George W. Bush）勝選後，民主黨籍競選對手高爾（Al Gore）第一時間打來電話致賀，並承認參選失利。

而就在此時，佛羅里達州的計票結果被認定為差距過小，無法判定勝負。該州法律規定，計票結果差距過小的情形下，必須重新計票。一個小時後，高爾再度致電小布希，收回了此前的敗選聲明。

美國最高法院在12月10日叫停了重新計票工作，宣佈小布希勝選。一天後，高爾對媒體發表講話：「我剛剛同小布希通過電話，祝賀他當選美國第43屆總統。我同時也向他承諾，這次我不會再撤回敗選聲明。」

儘管高爾堅決反對最高法院的裁決，但他同時也表示：「為了美國人民的團結，為了強化民主的意願，我寧願承認我敗選。」

他同時還引用了民主黨參議員道格拉斯（Stephen A. Douglas）1860年在總統競選中敗給共和黨人林肯（Abraham Lincoln）後所說的一句話：「對黨的忠誠必須讓步於對國家的忠誠。總統先生，我支持您，上帝保佑您。」

對民眾團結和民主制度的承諾

按照傳統，敗選者一般都會在其敗選演說中突出四個焦點：接受失敗，呼籲雙方選民團結，讚美民主，堅持鬥爭。而演講本身都會在莊嚴和肅穆的氛圍中進行，畢竟失敗的候選人是要通過演說勸告支持者，選戰已經結束，民眾應跨越政黨鴻溝，為了國家利益實現團結。



但並非每一位候選人都能優雅地接受失敗。1962年，共和黨人尼克森（Richard Nixon）挑戰民主黨人布朗（Pat Brown），競選加州州長時，就曾在敗選後的記者會鬧出了醜聞：「先生們，你們再也無法對尼克森橫挑鼻子豎挑眼了，因為這是我最後一次記者會了。」話畢揚長而去。不過，後來的事實證明，敗選並不是永遠放棄的理由。經歷政壇上的多次起伏之後，1974年，尼克森在美國總統任內黯然辭職。

民主共和兩黨選民陣營的狂熱情緒和深層對立，是2020年總統大選的一大特點。而這個陷入分裂的國家現在似乎急需對團結的呼喚。民主黨籍當選總統拜登（Joe Biden）選戰期間就不斷重申，他希望美國人民保持鎮定和團結，而週六發表的勝選演說中，他再次重複了這一立場。

無論是2016年，還是2020年的選戰中，川普都不肯承諾接受敗選結果，而卻不厭其煩地以所謂舞弊指控煽動其選民情緒，凡此種種，似乎都令人無法想像川普優雅下台的場面。

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