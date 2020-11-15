韓國爭議強暴犯趙斗淳將出獄，是否引起受害女童「第三次創傷」？

韓國近年影視產業蓬勃發展，尤其是改編社會案件的寫實片，總是吸引人目光，諸如《追擊者》（추격자，2008）、《致命目擊》（목격자，2018）、《殺人回憶》（살인의추억，2003）等，視聽娛樂效果十足，也引人反思，而想必台灣觀眾也並不陌生上述這些好片。

然而，從今（2020）年下半年開始，韓國當地一直引起輿論的重大議題，就是曾於2008年12月11日，在京畿道安山市檀園區（경기도안산시단원구）處，犯下侵犯當時年僅八歲女幼童，性暴力犯趙斗淳（조두순，1952－）即將出獄，而出獄日就是下個月13日。

說到趙斗淳（韓國當地稱為「趙斗淳事件」，조두순사건），台灣讀者也並不陌生，因為這樁案件曾於2013年，被改編成《希望：為愛而生》（소원，底下簡稱為《希望》）一片，搬上大螢幕。

片內的女主角為在生長在地方、講著方言的八歲小女生素媛，一日下雨天，單獨落單走路上學時，遇到一位怪叔叔搭訕，問她能不能和他一起撐雨傘，進而慘遭非人道對待，下半身嚴重遭怪叔叔蹂躪，造成幼童飽受開刀之苦，裝上一個引人側目的人工肛門外，終生都得帶著尿袋才能出門。

然而，片內最令人心酸的是，於小女孩素媛抑或家人身上，所出現「創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）」現象。若我們舉素媛狀況為例，諸如片內一景，她的父親慌張地，想幫被記者群嚇哭的她換尿褲時，素媛痛哭大喊著：「不要不要不要……」，令人動容。

而之所以素媛面對親密、可信的父親，突然歇斯底里地大喊「不要」之主因，恐怕是她此時腦海內，浮起的是當天她遇害的場景吧。

此外，片內警方為了破案，不得不要求素媛出面指控，而法院上辯護律師尖銳問題也引人反思，如她被問到，「妹妹，你確不確定是他幹的？」、「當時這位叔叔身上，有沒有酒味？煙味呢？」等，這些問題，無疑地或多或少，都會勾起被害者不願想再記起的回憶，甚至造成小女孩的「二次傷害」。

但就我看來，素媛最大的創傷，不是這些生活中「被動」地被他人詢問，進而想起的回憶細節，而是她平日的「自問」——那天下雨天，我只是出於好心，想幫助這位被大雨淋得滿身的叔叔，跟他一起撐傘，「我到底做錯了什麼？」等，造成終生對人性的不信，與人生的懷疑。

當然，《希望》一片在導演李濬益的細心編劇下，最終小幼童素媛因接受長期的心理治療師諮商與輔導，而家人也在彼此的扶助、鄉里好友的相挺、同學的鼓勵之下，雙雙走出陰影，成為一齣動人溫馨片，在此也值得推薦給關鍵評論網的讀者一看。

然而，片內犯下重罪的怪叔叔，類同現實中「趙斗淳」所犯之途徑——當時的強暴犯趙斗淳，也是趁小幼童於上學途中，硬拉年幼無知力小無助的幼童到偏僻教會的廁所行兇，而小幼童所受的身心創傷，比片內更痛苦與殘忍。（註）

根據當地報導，受害幼童當時下半身因外傷所致，大小腸流出體外壞死，其陰部與肛門處，高達80％處撕損撞裂傷，事後雖撿回一條命，但她一輩子都得依賴著人工肛門與尿袋過活……

而趙斗淳於案發後馬上遭到警方逮捕，最終審判如同《希望》一般，於二審因犯下「強姦傷害罪」，於2009年3月27日被判處了12年的有期徒刑。

令人爭議的是，趙斗淳所獲判的12年刑責，其實還包含「減刑三年」——當時趙男辯護律師主張，趙男犯案之際，年歲已大（2008年趙男犯案時，年紀為56歲），且平日酒不離身，有酒精中毒症狀，而犯案當日，趙男也是有喝酒（洋酒兩瓶與燒酒一瓶半），導致精神恍惚、處於心神微弱（심신미약）狀態下，失去辨別事物能力，進而釀成大禍，故法官橫量「減刑」，判處12年有期徒刑，出獄日為2020年12月13日。

而趙斗淳在獄時期，其實韓國司法單位也因他的罪行，進行了許多司法改革，如執法單位於2010年7月，針對向16歲未滿的未成年者實施性暴力的成人（19歲）嫌疑犯，以注射藥物等化學方式「化學去勢」；而又於2011年10月8日起，延長犯下對於未成年者實施性暴力者的「公訴期」，由原先受害者的年紀，一直延伸到受害者19歲成年後，才開始計算公訴期。

甚至，韓國政府也於2019年4月起，立下所謂的「趙斗淳法（조두순법）」，同是針對曾對未成年者犯下性罪犯者，採取專員一對一的24小時監視活動，好防止悲劇再度發生等等，而趙斗淳的事件，值得探討之處的確很多。

而今日，趙斗淳出獄之日近在眉梢，面對一位曾經犯下大錯，且從某個層面而言，已經結束「法律」對他的處罰，當他出獄前，除了在監獄接受密集的心理治療課程外，目前引起當地譁然的是，趙斗淳曾對外言及，出獄後將會返回老家居住，畢竟金窩銀窩還是比不上狗窩。

若真如此的話，趙斗淳老家距離當時被害者的家裡不到一公里，爾後與被害者之後的「互動」，不論是加害者是否會「再犯」抑或「復仇」，或者是受害者家屬的「第三次創傷」等，都值得我們後續觀察。

註：此文因為我們考量到被害者的「創傷」，故省略過於詳細描繪此事件案發之描繪，與被害者相關個人資料；著重描繪，加害者被當時法官減刑之爭議點。詳細細節請參閱。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航