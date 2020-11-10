《母子逆緣》：誰是被害者？17歲男生為何殺了祖父母？

日本電影《Mother》（港譯「母子逆緣」、台譯「母子情劫」） 的原型為「川口市祖父母強盜殺人事件」，女主角正正就是一名「毒親」（toxic parent），一直情感勒索著孩子。

本文將會（一）記述電影觀後感、（二） 翻譯一些劇組訪談、（三）分享一些大家可能錯過的電影細節與（四）比較電影與真人真事相異之處，在了解到現實中「周平」的生活後，也許更能理解電影裡沒言明的部分。

圖片來源：電影《母子逆緣》海報

筆者在看完電影後看了很多日語資料，發現電影可能礙於尺度問題，戲裡「周平」（郡司翔／奧平大兼分飾） 的遭遇，導演已經算處理得很友善了，現實中的「周平」要比電影裡的淒慘太多，包括被性侵與家暴，詳情見下文劇透部分。

整體無雷感想

這電影真的比恐怖片更像恐怖片，看時胸悶如遭石壓，看了10分鐘已沉痛得不想再看下去，但長澤雅美 （飾三隅秋子） 與阿部貞夫 （飾遼） 的影后影帝級演技太精彩，二人爭執的戲更極為迫真，最後衝著二人的演技終於看完。

圖片來源：電影《母子逆緣》官方網站

電影整體氣氛沉重，但感覺上就是一直在沉重，敘事手法平實，每幕戲之間偶爾還有零碎感，倒比較像事件的紀錄片，因此可能會讓一些觀眾覺得沉悶，似乎就在靠演員的魅力在撐。

不得不提長澤的演技讓人驚艷，還有仔細認真的造型，有別於她平日亮麗的形象，戲裡連頭髮也很油。

這次電影的主題曲《存在證明》由現實中的「周平」填詞，他曾在貧困與被虐待的生活中，思考過「我有生存意義嗎」，被判刑後也表示過「沒有活下去的自信」，然而現時的他已有了心態上的轉變，「想要活下去」，也希望藉著這首歌，向其他像他一樣「沒被人看見的」孩子傳達「你也有生存意義」的訊息。

（以下部分含有劇透和真人真事內容）

秋子的過去

筆者看電影時一直在想：戲裡會否交代秋子到底為何如此泯滅人性呢？會否有精神病？結果沒交代。也許因為受到篇幅或取材所限？

現實中的秋子一直有揮霍的病態，當她跟周平爸爸還未離婚時，家裡已債台高築，但她還把他預備繳房租的錢全拿去玩柏青哥（彈珠機）⋯⋯後來周平爸經常待在情婦家，丟下秋子與周平，二人最終也離婚了。

性侵與家暴

現實中的周平，在長大的過程中，對成人——特別是男人——失去信任，更曾想過「死去比活著容易」，漸漸變得只信任媽媽，越來越離不開她。

在電影裡，當遼跟秋子要性交時，小周平起床走到浴室去，瑟縮在浴缸裡睡覺，本來這已經夠可憐的了，沒想到現實中，遼跟秋子就在周平面前性交，當遼在性交後還感到不滿足時，竟要周平為他口交，秋子不僅沒阻止他，還在旁大笑！

電影中的遼暴打秋子時，小周平勇敢上前保護媽媽而被打個血流如注，秋子竟把受了傷的他支開而不是照顧受傷的他；遼在戲裡沒跟秋子一家露宿街頭，現實中的他因為受不了露宿生活，而對小周平拳打腳踢發洩，更打斷了他4隻門牙⋯⋯

有著這些悲慘回憶的周平，在入獄後也擔心妹妹會被媽媽強迫去賣春賺錢，這孩子的心理陰影面積真的是黑洞級啊。

觀眾可能錯過的電影細節

如電影海報文案提出，這女人是聖母，還是怪物？

在電影結尾，秋子跟亞矢 （夏帆飾） 說，她已經給周平很多愛了，觀眾大概會摸不著頭腦、傻眼，甚至氣炸。

回想起電影剛開場時，秋子陪伴著周平騎單車，親暱地舔他的傷口，還帶他一起去游泳，彷彿是位會寵孩的母親，但這似乎是她在電影裡絕無僅有的愛的表現了。

圖片來源：電影《母子逆緣》官方網站

不過，舔傷口其實很不衞生，而且明明泳池不准跳水，她自己跳後還叫周平一起跳，好像暗示她就是不愛守規矩，還因為周平是她兒子，她愛怎樣養育他就怎樣，她有自己的一套信條。

這樣養育孩子的媽媽，在觀眾看來大概是「怪物」吧，即使電影裡周平的老闆松浦 （荒卷全紀飾） 也忍不住對她怒罵。

海報的文案還以周平的角度道出，「即使是這樣的母親，她對我來說還是全個世界」；現實中的周平，小時候即使過著不人道的生活，但因為媽媽常陪住他，讓他覺得她是位好媽媽。

在電影裡出現過秋子把周平交予情人宇治田 （皆川猿時飾） 照顧後，便跟遼跑到牛郎店樂而忘返的情節。在現實中，這段時間長達一個月，周平以為媽媽要遺棄他而極為不安，其後也對媽媽產生了依存症，大概害怕再次被遺棄，也出於真心以為聽媽媽的話就是對媽媽跟妹妹好，於是對媽媽言聽計從。

圖片來源：電影《母子逆緣》官方網站

留給阿矢的字條

電影裡有一個筆者很喜歡的細節，那就是周平被迫要離開住所時，在門外留下字條給阿矢。好學的周平在餐廳裡第一次看到「阿矢」的名字，馬上練習並牢牢記住，而在他留給她的字條上，有一個劃掉寫錯的「阿矢」字跡，下面才是寫對了的「阿矢」，顯示出周平很好學，很努力，很有禮，也真的很不願意離開⋯⋯

活了一百萬次的貓

戲裡周平與冬華 （浅田芭路飾） 一起看的繪本，是《活了一百萬次的貓》。導演在訪談表示，選擇這本書，是因為希望不管秋子還是周平也好，均可以像活了一百萬次的貓那樣，重生後體會到愛帶來的喜樂。

（筆者註：這繪本描述貓活了一百萬次，但也不快樂，因牠都生而為別人的寵物，沒有自由，不知道為甚麼而活，也不懂去愛別人。直到有一次牠重生而為自由的野貓，遇上生命中重要的人，才發現付出的價值與生命的意義；有愛去活一輩子，比沒目的活一百萬次更快樂更有意義）

外婆視角

飾演秋子媽媽的木野花在訪談表示，她覺得秋子是位渴望愛的人。媽媽以一般的養育方式撫養秋子，但秋子不滿足，覺得愛不夠，直到周平出生後，她覺得她可以自由地用自己的方式的養育他，也只能在他身上尋求愛。

筆者覺得戲裡外婆與周平僅有的兩次相處也很有意思。第一次分別時，她把秋子的過錯遷怒於周平，對他破口大罵後趕他走，但這些年來她大概很後悔，也很想念孫子，所以當周平重臨時，她滿心歡喜一臉笑容著他留下來吃晚飯，還問及孫女兒現況——可惜這次卻是死別了。

圖片來源：電影《母子逆緣》官方網站

現實中的周平因向外祖父母借錢被拒而痛下殺手，但媽媽在拿到錢三天後便花光所有錢了⋯⋯

戲裡周平跟阿矢說，坐牢的話他可以好好吃飯和看書了，這是多卑微的願望，多基本的要求啊。作為刺殺外祖父母的加害者，他同時也是被母親毒害的受害者。

電影完了，人生還在，希望現實裡的周平可以像活了一百萬次的貓，重生後有著愛與喜樂的生活。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin