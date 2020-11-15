沈重又貴桑桑的「鑄鐵鍋」，為何成為煮夫煮婦心中的夢幻逸品？

文：古家萱

隨著年紀漸長，朋友間茶餘飯後的討論話題也開始變得與以往有些不同，記得在某次的聚會上，大家七嘴八舌地聊起了「在家做飯」這個假日愛好，這才驚覺原來身旁這些每逢週末必喝到天亮的人們，已成長到進入下個維度的境界，被舒適的沙發與慵懶的居家生活圈粉。

話題正熱烈，在拿手食譜與搞砸經驗的分享之間，有人提起了自己最近迷上的全新單品──不是聯名球鞋也不是熱銷化妝品，而是煮夫婦界的夢幻逸品──「鑄鐵鍋」。

對於像我這樣偶爾在閒暇時間開開伙的廚房小白而言，要價不菲又要花費時間心力養護的鑄鐵鍋，實在是一項難以親近的商品。但在大家一來一往的激烈討論間，我似乎也感受到了它的神奇魅力。趁著這個機會，我收集了來自各方高手的意見，整理成了這篇廚房菜鳥的研究筆記。

鑄鐵鍋跟一般的鍋子有什麼不一樣？

Photo Credit： Shutterstock / 達志影像

雖說市面上常見的不鏽鋼鍋價格便宜又耐用，但容易沾鍋的缺點是不少煮婦們心中的痛，如果沒有在烹調時加入大量的油，一尾好好的魚往往會被煎得連媽媽都認不出來，刷洗鍋具的苦力活更是讓人痛苦不堪。

想將鍋具換成省油又不易燒焦的不沾鍋，外層的鐵氟龍塗層卻又讓人無法安心，深怕一不小心就溶出對身體有害的物質。在你左思右想無法下定決心的此刻，就是鑄鐵鍋表現自己優勢的時刻。

以「生鐵」製作而成的鑄鐵鍋，含碳量較熟鐵與鋼都來得高（約為2.1－4％），硬度與抗壓度都比其他鍋具來得好。但由於生鐵的質地本身偏「脆」，為避免在敲擊時產生斷裂，鑄鐵鍋的鍋壁通常都較為厚實，這也是市面上的鑄鐵鍋重量都較為沈重的主要原因。此外，由於材質特性，鑄鐵鍋也比較容易會出現生鏽的問題，需要使用者花費較多的心力養護。

既然如此，我們為何要花大把鈔票買一個又重又容易生鏽的鍋子呢？

這是因為鑄鐵鍋受熱均勻、蓄熱力極佳，非常適合需要長時間燉煮的料理，不僅省時還很節省電力或瓦斯。此外，雖然容易生鏽，但只要經過適當的養護就能避免，保養用的油脂還會在鍋具表面上形成一層天然的「油膜」，可以防止食物沾黏又不用擔心塗層溶出有毒物質，是一口可以使用一輩子的好鍋。

漂漂亮亮的珐瑯鑄鐵鍋

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除了看起來黑黑的無塗層鑄鐵鍋外，大家應該也在料理節目中看過不少內層塗上黑、白珐瑯的鑄鐵鍋具吧？這種「琺瑯鍋」其實就是在鑄鐵鍋的皮膚上再上一層玻璃，用以將鐵與空氣隔絕，有大幅減低生鏽機率的效果，同時也能讓鍋具變得更耐高溫、抗腐蝕。

其中，「白珐瑯」的觸感較為光滑，在清洗時可以很容易地將髒污洗去，味道跟油污也比較不容易殘留，相當適合燉煮料理。但需要特別注意的是，珐瑯畢竟是一種玻璃，在過度劇烈的溫差變化下會有破裂的可能，因此在使用時必須以「冷鍋冷油」的方式進行，切忌「空燒」，或是將冰冰的鍋子放在大火上加熱，當然也不可以把使用後還很燙手的鍋子直接丟進冷水中。

而摸起來較為粗糙的「黑珐瑯」表面呈現多孔狀，這樣的特性讓油脂可以較為平均地分散，也能在食材和鍋具表現間留下一點縫隙，在用來煎烤的時候可以料理出酥脆的口感。此外，黑珐瑯也比較不容易造成色素沉澱，油污也就相對比較不明顯。

五花八門的開鍋方法

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對鍋具小有研究的人，大概都聽說過新鍋買回家後，第一件要做的事情就是「開鍋」吧？網路上流傳的開鍋方式五花八門，從煎培根到煎馬鈴薯都曾聽說，各式方法也都有人身體力行地嘗試過。

但說得簡單點，開鍋最主要的目的莫過於「清潔」、「防鏽」與「形成油膜」。根據這個原則，前面剛提到的珐瑯鑄鐵鍋，由於有玻璃鍍層保護，因此不需要進行特別的開鍋手續，在初次使用前只要以稍微以中性洗劑清洗乾淨並擦乾、保持乾燥就可以開始使用。

而為了防止鑄鐵鍋在運送或倉儲的過程中，受到環境的影響而造成生鏽，市面上常見的大廠牌「無塗層鑄鐵鍋」在出廠前，也大多事先被噴塗上一層植物油，再以高溫電燒的方式，將油脂燒進表面毛細孔中。

因為並沒有塗上任何不可食用的塗層，因此開鍋過程也不甚複雜，只要用海綿與清水稍加清潔，放在爐上烤乾，再用廚房紙巾抹上一層薄薄的食用油並以小火烘烤3－5分鐘，最後關火讓鍋具自然冷卻即可開始使用。

需要特別提醒的是，無論開鍋還是養鍋都建議使用「耐高溫的食用油」，這是因為燒熱的鑄鐵鍋溫度動輒高達攝氏250度以上，在超過冒煙點後，油就會開始變質、冒煙、裂解，像是葵花油（約160度）、橄欖油（約180－230度）就是煙點較低的油種。此外，若購買的鑄鐵鍋使用了不同的防鏽塗層，也必須參照各廠牌官方建議的方式進行開鍋。

鑄鐵鍋的火侯控制

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在最一開始我們就提到，鑄鐵鍋的導熱性跟蓄熱力都比市面上大多數的鍋子更佳，因此在使用上，一開始勢必也會有因不習慣而拿不準火侯的狀況發生。但其實只要記得用中小火熱鍋，等到料理的食物滾燙後就可直接將火轉至最小，就可以達到均勻加熱的最佳烹飪效果。

至於最多人害怕的「黏鍋」問題，若以科學的角度解釋，其實就是因為食物的汁液在流進鍋子表面的刮痕與縫隙後，才被加熱凝固。那麼在鍋具冷卻後，這些汁液將被卡在縫隙之中而難以被完全清潔乾淨，才造成所謂「黏鍋」的現象。

若要避免這種情形發生，只要謹記兩個原則即可：其一，是在放入食材前先在鍋中加入足夠的油，讓油脂先將縫隙填滿再進行烹調；其二，是在放入食材前先將鍋子預熱到足夠高的溫度，讓在汁液在流進縫隙之前就先受熱凝固，避免沾黏。

而在各大鑄鐵鍋的討論版上，「噗鍋」問題也是屢見不鮮的常客。所謂噗鍋，指的是鍋具在蓋上蓋子悶煮時，湯汁燒滾出鍋外，鍋中的水量變少不說，溢出的湯汁沿著外壁流至鍋底，被爐火燒煮留下難洗的污漬，就讓人非常頭痛。

造成噗鍋的主要原因，莫過於鑄鐵鍋的聚熱效果太好，以至於鍋內溫度過高。至於要如何避免噗鍋，坊間流傳的說法是要在關蓋前5分鐘左右，就先把爐火盡量轉到只剩下外圈的「米粒火」（而非中心的直火），等到溫度稍降後再進行關蓋悶煮的動作，就能大幅降低災難發生的機率。

鑄鐵鍋的清潔與保養

如果你使用的珐瑯鑄鐵鍋，那麼避免過大的瞬間溫差，絕對是清潔的首要注意事項。在完成烹煮後千萬不可心急地將鍋子直接用冷水沖洗，而是要等到溫度下降後，再用海綿輕輕刷洗（不可使用綠色菜瓜布或鋼刷等容易造成刮傷的清潔工具）。

至於是否使用清潔劑，雖有部分人認為僅用溫水＋海綿的組合刷洗即可，但仍若覺得不安心，不妨適量地使用溫和的中性洗劑。

而在完成清潔之後、討論如何「養鍋」之前，我們必須先知道，造成生鏽的主要原因其實就是「空氣與水」，因此在清洗完畢後徹底擦乾或是烤乾鍋子，絕對是最重要也最不可省略的一步。而需要塗油與否，則端看鍋子與使用者的習慣。

表層有白珐瑯鍍層的鍋具，本身已將鑄鐵與空氣完全隔絕，因此並不需要另外進行養鍋；而若使用的是無塗層鍋具，可在清潔擦乾後於鍋內塗上一層極薄的食用油，再以小火烤乾，讓油脂滲入鐵器的毛細孔中，以油膜防止生鏽並提供不沾粘的表面。

不過說到底，最好的保養方式，就是經常使用與正確的清潔、烘乾，並將閒置的鍋具放在乾燥的通風處，基本上就能避免絕大多數的生鏽問題。

用鑄鐵鍋煮出閃閃發光的白飯

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除了適合燉煮與烹調需一鍋到底的料理外，鑄鐵鍋最為人所稱道的功能，莫過於煮出香氣十足的Q彈米飯。但不同於電鍋與電子鍋那般只要將米放入、隨便按下按鍵即可的方便，要用鑄鐵鍋煮出粒粒分明的一鍋好飯，可是需要一點技巧的。

有著大量鑄鐵鍋使用經驗的廚藝作家「蘿潔塔的廚房」就曾在部落格寫道：「正確把米洗好，就能煮出一鍋好飯」，她建議讀者在將米以過濾水洗淨後瀝乾倒入鑄鐵鍋中，加入少量的蔬菜油或椰子油，再倒入適量的冷水或冰水並攪拌均勻（Tips：用冷水煮飯可以讓米的甜味釋放出來），蓋上蓋子浸泡約30分鐘。雖然聽起來很麻煩，但只要多花30分鐘浸泡，就能讓每一粒米都均勻吸收到水份，煮出Q彈的米飯。

至於米於水的比例，蘿潔塔也表示要看米的品種本身的保水性，以台梗九號米為例，米與水的比例就是1：1（若不浸泡30分鐘，水分就得要多加10％）；而像是保水性較好的越光米，米與水的比例則大約落在1：0.9或者是1：0.95左右，水分要略比米少一點點，煮出來的飯就不會軟軟濕濕的。

在浸泡完成後，將鍋子直接移至瓦斯爐上並開中小火，以直徑18cm的鍋子來說，大約5分鐘左右鍋中的水就會沸騰並且冒出蒸氣，此時即可將火轉至最小的爐心火，再繼續烹煮約7分半至8分鐘左右，接著關掉爐火，再悶15分鐘左右。

需要特別注意的是，如果沒有事先將米浸泡過，烹煮的時間為8分鐘至8分半，而如果煮兩杯以上的米，時間只要多1－2分鐘即可，以此類推，如果煮3－4杯米，大概11分鐘左右。

鑄鐵鍋的冷知識

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最後，不知道你是否有聽說過「吃用鑄鐵鍋做的菜可以補鐵」這樣的說法？雖然乍看之下非常扯淡，但是根據衛生福利部食品藥物管理署與泛科學合作的這篇文章指出：「1999年的研究便證實，在某些低開發國家（實驗地點選擇了伊索比亞的社區），使用鐵鍋煮食會比使用鋁鍋更有補充鐵質的效果，並可減少孩童的貧血狀況。」

雖說如此，但以在台灣生活的人們來說，我們一般日常飲食所提供的鐵質應已相當足夠，不太需要用這樣的方式進行補充。而因疾病造成缺鐵症狀的人們也應該要諮詢醫生並遵照醫囑，找到適合自己的補鐵方式，才是維持健康的正確作法。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航