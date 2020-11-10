美國總統選舉人，真的會行禮如儀般投票？

（編按：文章原發表於11月4日，當時美國大選正在開票，特朗普與拜登形勢拉鋸）

正如不少媒體、學者以至KOL每四年一次反覆提醒，美國總統選舉各方比併的，並不是全國選民普選票數目的多寡，而是誰能在選舉人團中取得多數票。全國50州連同哥倫比亞特區合共有538名選舉人的配額，換言之要取勝的「magic number」就是270；每州的選舉人數目與其國會議員數目相等，除緬因及內布拉斯加兩州另有規定外，各州均採「勝者全取」原則，哪邊的總統副總統候選人羸取該州選民多數票，即使只贏一票，全州的選舉票都盡歸該候選名單。因此，除非某州份由於不同原因未能確定普選投票的結果，否則只要將各州選舉結果換算成該州的選舉人票，在各州的結果出爐時，基本就會確定誰是未來四年的白宮主人。

美國的選舉人團制度是間接選舉的一種，但當然與香港那種特首小圈子選舉不同，主宰選舉結果的始終是數以千萬計選民一人一票的選擇，而非取決於數百名選舉人圍起爐來的暗室操作。而大部份選舉研究者所關注的，亦主要是有候選人贏得全國普選票多數、卻因儲不夠270而無緣總統寶座的例子，但美國每屆總統選舉中的538名選舉人，又是否真的永遠貫徹始終地投下「反映民意」的一票？有沒有試過發生疏漏，甚至意圖顛覆大選結果的情況呢？

事實上，直到上屆總統大選為止，在美國總統或副總統選舉歷史上，就一共有過180次所謂「跳票」（faithless voting）的紀錄，即選舉人不依照所屬州份的選舉結果投票。當然，這與歷屆選舉合共超過2萬3千人次的選舉團相比，只是滄海一粟，亦從未試過對最終選舉結果有任何影響。另一方面，儘管選舉人應在總統選舉中執行民意已經成為全民共識，但全國仍有18個州，沒有任何法律禁制選舉人「跳票」；在有州法強制選舉人不可違逆州選民意志的州份（包括哥倫比亞特區），絕大部份會規定將「不忠」的選舉人DQ並換上「聽話」的一票上報華府，有15個州則會針對這些「麻煩友」施以罰款。

就算「有法可依」，二十世紀以來最大規模的選舉人跳票事件，偏偏「遠在天邊，近在眼前」，就發生在上屆大選。按各州普選票結果換算，特朗普（Donald Trump）應以306比232的多數，擊敗希拉莉（Hillary Clinton）；但埋單計數，特朗普卻少了兩票，而希拉莉更少了五票之多。原來，在民主黨贏出並依例派出12名選舉人的華盛頓州，有3名選舉人號稱要「鼓動」各州的選舉人作反，阻止特朗普如願贏得270，從而啟動憲法第十二修正案的程序，讓眾議院在選舉人票打和的情況下介入選出總統；為了身體力行，這3名原應要投票予希拉莉的選舉人，將總統票改投予前國務卿鮑威爾（Colin Powell）。最終有另外7名選舉人一同「跳票」，但有3張票因州法規定而被DQ換成服從州選舉結果的票，餘下4人中只有兩票是從特朗普中溜走，無礙他以304票問鼎總統大位。

3名策動「陰謀」的華盛頓州選舉人被州政府祭出反「跳票」法律，各罰款1千美元，3人不服上訴至州最高法院，仍然敗訴而回。州法院援引聯邦最高法院在1952年的裁決指，聯邦憲法及州法均沒有賦予選舉人自由選擇候選人的酌情權，反之州議會有權立法對他們的職權施以限制。另一邊廂，科羅拉多州也因DQ「跳票」選舉人而鬧出官司，但聯邦上訴法院卻接受選舉人的理據，裁決指選舉人有其酌情權，州政府無權因「跳票」而DQ選舉人。

兩宗案件最終送交聯邦最高法院一併審理。九名大法官不分保守派自由派，在今年7月一致裁決維持兩個州政府的立場，即州政府有權施限規定總統選舉人要遵守承諾投票，而且可以處罰「跳票」者或者將其撤換（在科羅拉多一案，蘇圖美雅大法官Sonia Sotomayor沒有參與判決）。然而裁決在肯定州政府的權力的同時亦顯示，除非州政府訂明會換走「跳票」者，否則「跳票」仍會被算入官方結果內。

還要一提的是，從2016年大選往上追溯，仍發生過多次選舉「跳票」事件，但大多牽涉副總統選舉，或者每次只有個別選舉人在總統投票中「鬧事」。對上一次發生總統選舉人大規模「跳票」的事件，已經要數到1872年︰共和黨的格蘭特（Ulysses S Grant）爭取連任，以超過55%的普選票壓倒來自第三黨、獲民主黨支持的格雷利（Horace Greeley）。由於阿肯色及路易斯安那兩州發生選舉舞弊，兩州合共14張投予格蘭特的選舉人票作廢，仍無礙格蘭特奪得286票的巨大優勢，成功連任。但就在選舉人團投票前，取得66張選舉人票的格雷利卻與世長辭，終年61歲。有3名選舉人仍「痴情地」守諾投予已離世的格雷利，其餘63票則投予其他民主黨人。

回望今屆大選，很可能要等待多個州的最終結果，才能決定勝負。另外，就算各州結果出爐，兩黨仍可能因為郵寄票、點票時間等不同爭議而訴諸法院。而既然有上屆選舉10票「跳票」的前例，一旦今屆雙方選舉人票差距在數票之內（甚至各得269票打和），會否有任何一方策動選舉人「跳票」，成為扭轉乾坤的又一變數？我們且拭目以待。

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責任編輯：Alvin

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