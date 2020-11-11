台美經濟對話敲定20日登場，經濟部次長與美國務院次卿對談聚焦7議題

＊首圖為9月時前總統李登輝追思告別禮拜會後，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）與經濟部長王美花交談。



（中央社）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（11）日宣布，國務院次卿柯拉克20日將領軍與台灣展開經濟對話。駐美代表蕭美琴表示，對話是實體搭配視訊進行，實體部分在華府舉辦，台灣由經濟部次長陳正祺率團。

美國國務卿蓬佩奧今天於媒體簡報會中宣布，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）美東時間20日將領軍與台灣展開經濟繁榮夥伴對話（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue），對話會由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。

蓬佩奧表示，對話將有助美台增進各方面合作，包含安全供應鏈、5G乾淨網路與健康安全等。他也說：

「這項對話彰顯出，美國與蓬勃民主政體、可靠夥伴台灣的經濟關係強健且持續茁壯。」

對此，駐美代表蕭美琴回應指出，駐美代表處歡迎蓬佩奧就美台展開經濟對話的宣布。

針對首屆美台經濟對話召開細節，蕭美琴表示，考量到防疫，對話將以實體搭配視訊方式進行；實體部分在華府舉辦，台灣方面計劃會由經濟部次長陳正祺率團，其他相關首長則會透過視訊參與。據了解，此次雙邊對話為期1天。

為了強化美台經貿關係，總統蔡英文8月28日宣布放寬美豬美牛進口，美國國務院隨後在同月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持。

對話平台成立不久，柯拉克隨即於9月中造訪台灣，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。柯拉克訪台目的雖為悼念前總統李登輝，但仍與台灣官員針對經濟對話進行初步溝通，順利促成11月20日首屆對話的召開。

外交部新聞稿中指出，台美雙方經過密集磋商，決定就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。並表示這次對話是台美經濟關係的重大里程碑，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將展開更緊密、更廣泛的合作。外交部期待與相關部會協同合作，持續深化台美夥伴關係

美國總統換人當，台美經貿關係會如何發展

由於上周才剛剛舉行美國大選，美國是否會延續過去川普政府對台的政策方針引人關注；《德國之聲》報導， 美國喬治梅森大學的台灣問題專家韋傑理（Gerrit van der Wees）告訴《路透社》，拜登上台後應該會持續強化台美的經貿關係。

前美國在台協會處長包道格（Douglas Paal）則表示，拜登團隊中有不少長期專注台灣議題的人，且很多跡象顯示拜登政府上台後，將持續增進與台灣的關係。 上個月，拜登擔任參議員時期的重要助手詹努齊（Frank Jannuzi）在1篇評論中寫道，美國應該優先與台灣進行自由貿易協議的相關談判，這樣能進一步鼓勵英國丶歐盟與日本也與台灣展開相關的談判。

《自由時報》報導，主責經貿談判的行政院政務委員鄧振中表示，與美國維持很好的關係是當前政府的政策，如果能多1個制度性的管道與美方交往，例如就供應鏈重組、資訊安全等議題能共同推動合作，將符合台美雙方共同的利益，因為供應鏈重組與資訊安全都須跨國合作，單靠一個國家組不起來。

至於台美雙方已簽署合作備忘錄（MOU），確立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，規劃未來將共同投資東南亞等新南向國家及中南美國家的基礎建設與能源發展，台美日前並已舉行首次工作小組會議，鄧振中說，台美合作要共同投資的大方向已確立，不會改變，未來將依據所成立的各個工作小組來推動進一步合作。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範