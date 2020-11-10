麻木後得到的，只是短暫而虛假的寧靜——心理學談麻木

文：文風@樹洞特約作者

你有否試過突然覺得自己失去了所有的情緒，無法感受歡樂、悲傷、憤怒之餘，覺得內心空虛得很，自己和世界的距離彷彿變得很遠，無法投入在任何活動中。這種就是麻木（numbness）的感覺。麻木是一種人在面對強烈情緒時的自然反應。它保護了我們的精神，令我們不會受到更多負面情緒的影響，但同時阻隔了我們感受正面情緒的能力。

麻木的原因

你記得上一次感到麻木的時間嗎？是因為親人離世？失戀？被人拒絕？在工作、學業經歷失敗？這些都是人會變得麻木的原因，它們有一個共通點，就是都為我們帶來了難以承受的情緒和壓力。當我們感到強烈的悲痛時，我們的大腦會自動地降低我們對情緒的感覺，使我們不會再被精神上的痛楚傷害。在之後我們不會再因為生命上的打擊而感到挫敗或者傷心，但同時我們亦不會感到歡樂，無法感受在世界的喜悅，原因就是精神的防衛系統將我們感受情緒的能力關閉了。一方面它的確從悲痛中保護了我們，但同時使我們的生活失去樂趣。

在經歷壓力時，腎上腺皮質（adrenal Cortex）會釋出皮質醇（cortisol），皮質醇會影響大腦邊緣系統（limbic System）的運作。邊緣系統包括杏仁體（amygdala）、扣帶皮層（cingulate cortex）、下丘腦（hypothalamus）等對情緒感受和表達都十分重要的部位，壓力對邊緣系統的影響會改變我們的情緒感受，成為其中一個可能導致麻木的原因。

在麻木的狀態下，我們會得到短暫而且虛假的寧靜。麻木使我們的生活不會因為悲痛而被打斷，我們可以繼續日常的工作（雖然有時會像行屍走肉一樣），但時間一長，麻木自身可能就會成為一個在心理上的問題。

Photo Credit: AP / 達志影像

麻木的問題

當我們察覺到自己的麻木時，可能代表麻木已經造成了一定的負面影響。我們可能會突然發覺自己無法投入在社交活動中，什麼事都提不起興趣，心情是任何時間都沒有太大的起伏。

如果你有經歷過麻木的時刻，你可能會寧願感受到痛楚都不願生活在麻木下，至少悲傷令你覺得自己是一個有血有肉的人，在麻木的狀態下自己就彷如失去靈魂一樣。麻木的第一個負面影響，就是它會令你感受不到生活的樂趣，比起悲痛，這種抽離的感覺可能令你更加難受。

此外，在麻木的狀態下情緒只是不斷地被壓抑，情緒會在內心累積。當情緒到達臨界點時，我們可能會變得敏感和易怒，雖然外表看似冷靜，但內心卻是充滿動盪。情緒都代表了一些我們的想法或者需求，忽視它們的存在會令我們無法感受自己的內心和真正的需要，難以妥善地照顧自己。

如何從麻木中復原

面對麻木的影響，我們可以針對這種自然反應作出一系列在思想上的改變。

首先我們要認知到自己毋須要為自己的狀態而感到內疚。如果我們繼續因為麻木而衍生出來的問題怪責自己，我們會更進一步地加重自己的負擔，令麻木變得更加嚴重。

我們可以慢慢地探索麻木這個反應。我們須要在意識上認知到麻木對我們在情緒上的影響，同時亦可以感受一下麻木反應一直是怎樣影響我們的。比起一味抗拒麻木，我們更應該主動理解這種反應和自己的關係。

最後我們可以思考麻木反應對我們的意義。我們須要認知到麻木並不是一個只會帶來煩惱的反應，它曾經保護過我們的精神，但如今我們已經不再需要麻木，我們需要的是重新出發的動力。

麻木是一個因為情緒壓力而生的反應。要減低麻木對我們的影響，我們可以在平時培養良好的生活習慣，適量的運動和足夠的睡眠都對我們的心理健康十分重要。我們亦要擴展自己的社會支持網絡（social support network），當自己受到情緒困擾，或者正經歷生命中的難關時，我們可以有依靠的對象和安全的環境去抒發情緒。

如果麻木情況持續而且影響到日常生活的話，你可能要考慮尋求專業人士如輔導員的協助。樹洞香港現設有心理學服務，針對你的個人需要，讓你盡情傾談，提供適當的輔導及情緒支援，重新整理過去經驗並認識自己，運用內在資源面對人生。

參考資料

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin