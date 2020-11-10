美國國防部長遭川普撤職，外界憂FBI、CIA局長步上後塵

美國總統川普昨（9）日突然宣布將國防部長艾斯培（Mark Esper）撤職，並且指定由國家反恐中心主任暫代職務，非由國防部副部長代理。川普對艾斯培的不滿已經謠傳許久，外界預計即使川普連任，也會很快將他撤換，然而美國目前處於政局緊張時期，國防部長遭撤職引發外界對於軍事指揮鏈斷裂的質疑。

川普昨在一系列推文裡宣布國防部長人事更動的消息，將艾斯培被撤職的訊息放在推文最後部分：

「很高興宣布，備受敬重的國家反恐中心主任米勒（Christopher C. Miller）將成為國防部代理部長，即刻生效。克里斯（指米勒）會做得很棒的！艾斯培已經被撤職了。感謝他過去的效勞。」

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

《國會山莊報》報導指出，無論美國總統大選誰贏，艾斯培被撤換已經是長期以來可預見之事。今年夏天美國爆發大規模種族示威後，川普6月揚言派遣軍隊鎮壓，國防部長艾斯培舉行記者會說明反對向國內派遣部隊，觸怒川普。今年8月，川普公開表示對艾斯培的不滿，被問到是否考慮炒了國防部長，川普開玩笑回答說「我打算把所有人都炒了」。

但艾斯培並未事事違抗川普。實際上艾斯培在許多事項上不夠強硬，經常順從川普，導致國防部其他官員還給艾斯培取了個綽號，叫作「是的培」（Yesper），更改他姓氏的字首，諷刺他對川普老是唯唯諾諾。

基於川普對艾斯培早已心生不滿，若川普勝選，有很高機率會更換部長；若拜登勝選、執政權轉移，任命新內閣也很正常。不過美國政權未定，無論選民認為此時是看守政府、或者大選結果未定，在這種緊張時刻更換國防部長都引發疑慮。

《國會山莊報》指出，川普在被認為敗選的時候行使行政權，頗有企圖展示權威的意味；任命內閣部長必須經過國會同意，但指定人選擔任「代理」部長則不需要。

多次與川普意見不合，FBI、CIA局長皆在被炒候選人名單

艾斯培是川普任內正式任命的第2位國防部長，前任為美國海軍陸戰隊四星上將「瘋狗」馬提斯（General James 'Mad Dog' Mattis）。馬提斯與川普意見不合，於2018年提交辭職信，預定於2019年2月底卸任，最終川普宣布馬提斯2019年元旦就離職。艾斯培於該年6月就任國防部長，這6個月期間，川普共指定過3位代理部長，艾斯培是其中一位。

Photo Credit：AP / 達志影像 艾斯培（左）2020年9月在國會山莊雕像大廳向已故大法官金斯伯格靈柩致意。金斯伯格當時停靈國會山莊時，艾斯培是極少數到場致意的共和黨人，也是官階最高的共和黨人。

《國家廣播公司》（NBC）上周五報導，艾斯培早就準備好辭職信；《福斯新聞》已取得這封辭職信的檔案。內閣官員準備辭職信並不是什麼罕見的事，依照往例，若是川普勝選，內閣官員也會遞交一封沒押上日期的辭職信，而川普可以選擇接不接受；若未接受，代表官員續任。以艾斯培的例子，他應該很清楚川普將樂意收下，只是多數人沒想到川普先一步將他撤職。

Fox News obtains letter from Esper to President pic.twitter.com/uPgb4thqAZ — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) November 9, 2020

《國會山莊報》指出，艾斯培率先被開刀後，外界開始擔憂其他國安高級幹部也可能遭遇同樣命運，包含聯邦調查局（FBI）局長瑞依（Christopher Wray）和中央情報局（CIA）局長哈斯佩（Gina Haspel），兩人都在川普執政時期上任，其後多次傳出不順從川普心意。

FBI曾經協助調查2016年大選川普「通俄門」事件，且不附和川普對於郵寄選票可能造成大規模詐欺的指控；CIA局長哈斯佩為保障情報機關的資訊管道安全，反對公布「通俄門」、以及俄軍涉嫌買通塔利班在阿富汗攻擊美軍等國安調查文件。這兩位FBI、CIA首領被炒的機率不下艾斯培。

軍隊講求規律穩定，代理部長能否做到？

在國家政局擺盪之際，國安領域的人事變動將使國家狀態更不穩定，讓外國有機可趁。《美聯社》報導，歷屆總統在政權交替時都以國安為重，自1947年國防部成立、設置國防部長一職之後，僅有3名前總統連任失敗，包含福特（Gerald Ford）、卡特（Jimmy Carter）、老布希（George H.W. Bush），而這3人都將時任國防部長留任至新總統就職日。

《美國國防新聞周刊》引述智庫Third Way說法，川普繞過國會而指定代理國防部長，顯示川普不重視這支地表上最大規模軍隊的規律、持續性或穩定性。

美國國防產業協會主席、前海軍陸戰隊少將及參議院軍委會幕僚長普納羅（Arnold Punaro）對《美國國防新聞周刊》表示，軍隊的規律、持續、穩定有震懾作用，且非常有效，這就是他強烈建議川普應在這屆任期期滿前保留艾斯培的部長職位，藉此「向敵人和盟友展現指揮鏈仍然完整」。

普納羅說，艾斯培受到軍界敬重，將他撤職可能造成動盪，「如果總統執意如此，我們也無能為力，但以國安角度，這將是個糟糕的決定。」

如果接任艾斯培的人在國安界有良好聲譽或德高望重，或許也能起到穩定軍心之效，但狀況並非如此。《美國國防新聞周刊》指出，川普指定的這位國家反恐中心主任米勒，自1987年至2014年服役於陸軍，2014年退伍，2018年起擔任國家安全委員會主席的助理，今年起擔任國防部副部長助理，職等比國防部長低了4級，但是迅速升職為國防部助理部長，今年8月就任反恐中心主任。

根據《美國法典》第10條第113款，軍官退伍7年內不得擔任國防部長，因此米勒實際上不符合就任規定。不過，這個條款不適用於「代理」部長；除了繞過參議院同意，這是川普採用「代理」的另一個原因。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡