【關鍵眼中盯】美國大選給台灣人的啟示：不要為了挺川普，讓自己變成韓粉

上禮拜講到網路上有人宣稱川普很像蔡英文的荒謬比喻，結果不少讀者看了大為光火，留言吵成一片，想盡辦法要證明川普和韓國瑜完全不同。

其中，有些人理性分析川普印太戰略對台灣的好，這確實合理，也有人提到大放厥詞下的政見執行力，這確實也能見到高下，但還有不少人作出川普支持同志、拜登堅決反同、CNN是美版中天等等幾乎是在平行時空的論述，嘆為觀止。

大選開票當日川普領先的時候，有個誤以為筆者是川黑（因為批評川普煽動民粹，就是討厭川普的一切，一定就是拜登的支持者）的讀者留言「你現在是不是在崩潰」，不過一覺醒來，前一晚被捧得高高的抗中美版蔡英文，卻被戲謔成大喊選舉無效的美國連戰。

這事當然還沒完，雖然前一天把拜登合成在汕頭火鍋前面的圖還沒刪掉，同一群人開始舉出各種例子，說哪州的投票突然激增（其實那個數量，是郵寄投票後開的州，拜登得票減去川普得票的數字）可見有灌票，哪裡的投票率破百（其實是共和黨人引用舊資料比對，實際上的投票率還不如2014年）可見民主黨作票。

有趣的是，這些說法和川普落後之後的個人推文內容如出一轍，這樣的民粹力量就和當時我們最怕的韓粉父母一樣，透過一層層所謂的意見領袖，複製貼上到他盲目的支持者口中，所有相關的事實查證，也都被視為是綠色或藍色的手，皆不得信。

川普可能不是韓國瑜，但很多川粉都表現得像韓粉

這樣的「病毒擴散」能如此成功，可能也要感謝許多台灣人知識架構中的共同經驗。

想想看，2018年創造風潮、席捲一大票粉絲的韓國瑜，在2020年總統大選民調落後時，支持者「隱性韓粉、沉默大多數、由造勢晚會換算得票率」的說法，再到蔡英文817萬票當選後的各種選舉舞弊陰謀論，模式如出一轍。

（知名的川粉電視佈道者Kenneth Copeland在佈道時，嘲笑宣稱拜登戰勝川普的媒體）

只是當時嘲笑或憎恨韓粉的那些人，雖然在大選投下與那些人相反的一票，但同樣的期待落空感發生在自己身上時，卻立刻套用了當時韓粉的那套邏輯，複製貼上片面的論述，讓自己變成幾個月甚至是幾小時前嘲笑過的對象，同時背負「赢不起」和「輸不起」的角色。

輪到我們自己投票時，會不會再犯下一樣的錯誤？

筆者從來就不覺得拜登好，也非常讚賞川普任內在外交上的斡旋功力，但美國是一個台灣人再怎麼吵也無法改變的大局。

我真正擔心的是台灣本身。

在選舉中，台灣有一大群人以為與我們最有關聯的「中國因素」是全世界政府和選民的唯一考量，其中不只是一般民眾，也包括重要的政策制訂者和倡議者，這會讓我們看到國際局勢時受到侷限，而做下錯誤的判斷。

在政策上，台灣又有許多人套用執政者宣揚的習慣，把與自己意見不合的人通通打成「左膠」，卻忽略每個政策背後的本質，其實都有人得利有人失利，這會讓許多台灣人未來輪到自己投票的時候判斷失準，只用你好我壞的二分法決定台灣未來的命運，無法看出這些政策實際影響了誰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在美國大選後至今一系列吵罵的留言，如果都只是如外交部宣稱的「機器人帳號」那還令人欣慰，但細看其中，卻有許多實際存在、手中握著改變國家未來力量的台灣人，在缺乏相關制度知識的了解下，只到處尋找二手三手的片段資訊讓自己「看起來沒錯」，真相不重要，實際影響了誰不重要。

這次美國大選給台灣的最大警示，或許不是反中到底能轉換多少選票，而是以理性平權為形象在國際閃耀的台灣外表下，其實滿是保守與極端的暗潮，而且不論支持哪個黨派都可能擁有這種想法。

只期盼輪到我們自己選舉的那一天，人們別再不小心成為以守護進步與自由價值為名，行為舉止卻又右又極端的人。

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核稿編輯：翁世航