【美國大選後的世界】参、眾議院改選民主黨不如預期，會影響美國對台政策嗎？

美國總統大選結果大勢已定，不過與總統大選同時進行的國會選舉，還尚未結束，到底參議院將由哪一黨佔多數，也要到明（2021）年一月喬治亞州兩席參議員第二輪選舉結束才會揭曉。

而台灣民眾最關心的，莫過於眾議院全院435席次，以及參議院三分之一席次的選舉，會如何影響美國的對台政策？

美國國會對台灣的重要性，事實上絲毫不亞於總統或其他行政體系人員。過去幾個月我們能看到台美高階官員互訪，就是靠國會通過的《台灣旅行法》；台灣在印太地區的戰略地位提升，《台北法》的生效也是重要的一環原因。

在美國對台政策上，國會選舉最直接的影響就是：參議院哪一黨佔多數，將直接影響國務卿的人事任命。若共和黨佔多數，要讓提名的國務卿人選通過，拜登（Joe Biden）就必須提出共和黨較為傾向的候選人；相反地，若民主黨佔多數，拜登就能自由選擇傾向的人選。

由於美國台灣觀測站已針對國務卿人選做出分析，因此本篇將從另一方面來看國會挺台力道的可能變化：「未取得連任的參眾議員」以及「替補上他們位子的人」的名單。

美國國會選舉的輸家與贏家

美國參眾議員勝敗選名單（更新至11月5日），資料參考：POLITICO

上表名單整理出目前未取得連任以及勝選上位的人物，其中最令台灣人傷感的落選人當屬《台北法案》的推動者，共和黨參議員賈德納。

賈德納以44％輸給曾任兩屆州長的對手希肯盧珀。相比於賈德納，希肯盧珀對中國的打擊力道確實較低，但他曾提到中國在國際協議上的欺騙，是無需辯論的，且表示中國對美國國安造成了「世代挑戰」，並稱會與中國展開軍控談判。換句話說，雖然台灣在美國國會中失去了一個「提案」和「推動法案」的重要友人，但接續賈德納的希肯盧珀也高度有機會成為台灣在美國國會的盟友。

表中另一個台灣民眾恐怕也會較為遺憾的，是亞利桑那州落選的麥薩利和接任的凱力。麥薩利過去經常批評中國在美國的不法行動、表示美國被中國共產黨「玩弄」，甚至還大力表態，支持過支持台灣加入WHO的決議案《S.249》，也連署過推動與台簽訂雙邊貿易協定的公開信，但在這場大選中，麥薩利以近3％之差輸給前NASA太空人凱力。

在選舉期間麥薩利多次批評凱力與中國政府的關係，雖然相關論述隨後都被事實查核網站證實為錯誤言論，不過身為太空人的凱力，在過去確實有參加多項與中國傑出青年接觸的交流會，是中美科技交流的重要代言人，也幾乎找不到防中或抗中的任何言論，因此對於凱力這樣科學背景的參議員，「人類文明進步」與「美國國家安全」的價值觀排去將如何發展？值得台灣在美的政治工作者，持續觀察。

當然，有挺台的國會議員卸任，也會有挺台議員接任，新上任的多位國會議員中，就有不少對中態度強硬，也不乏對台灣的支持。例如新當選的共和黨眾議員菲施巴赫，不僅表示對中政策要更加嚴厲，還指出要制衡中國對台灣的威脅。共和黨籍的前主播薩拉查也表示，中國對美國的經濟是個威脅，應該要更嚴肅地對待中國議題。共和黨辛森則強調中國對美國農業、醫療產業的危害，必需要讓中國為此付出責任。當選眾議員的拜斯，在過去擔任州參議員時，也支持過與台灣建立更好關係的法案《HCR1001》

若看參議院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）的24位成員，有進行連任的也都順利連任，包括南卡羅萊納州共和黨葛瑞姆（Lindsey Graham）、德州共和黨柯寧（John Cornyn）、愛荷華州的共和黨恩斯特（Joni Ernst）、密西根民主黨彼德斯（Gary Peters）、麻州馬基（Edward Markey）等。

對台態度是否會改變？

話說回來，雖然從目前的國會變動名單可或多或少預測未來美國國會的對台態度變動，不過光靠名單就直接判定台美關係的發展，其實還言之過早。國會對台支持度不僅有賴台灣政府與民間團體在國會遊說的努力，國際局勢的發展是另一大影響因素。

例如上表中的新任共和黨眾議員吉梅內斯在2018年前，對中國的印象不僅良好，在擔任邁阿密－戴德郡市長期間，還親自前往中國學習無軌電車的建設、希望邀請中資投入，不過就在短短的兩年內，一篇針對與中國無軌電車合作案的道德調查報告以及一趟香港行，讓他對中國改觀，並決定不與中國合作。

而美國國會之所以會通過《台灣旅行法》，則是經過台美人在美國長期且大力的推動，才有的結果，讓台美關係的推進，成為美國國內法的規定。因此除了觀察美國國會的人事變動外，對台灣而言更重要的是思考國際整體的脈動和大戰略，並深根與美國官員的關係，才能更有效地確保台灣在美國立法體系中的長期利益。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航