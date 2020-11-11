南高雄港、北基隆港，如何成為台灣對外交通貿易的重要口岸？

南高雄、北基隆港，歷經清代開港通商、日治近代化築港，以及戰後政府接收、復原與建設等不同時期的發展，逐步躍上國際舞台，成功扮演起台灣對外海運貿易的關鍵樞紐，蛻變成為近代台灣經貿發展的雙火車頭。就讓我們一起透過國家檔案回顧這百餘年來雙港發展的歷程。

「三面叢山峻嶺，土產無出」的基隆港，原本是一個以漁耕為主的小漁村；「有巨石裂成一門；門甚窄，僅容一艦」的高雄港，則是一個原僅供季節捕撈烏魚與避風的小漁港。19世紀中葉起，打狗（高雄）、雞籠（基隆）、安平、淡水在條約體制下對外開放，後來淡水、安平兩港日漸淤積，基隆和高雄港在天然地理優勢下，又受到茶、糖、樟腦貿易興盛，以及洋商不斷地進駐，獲得快速發展的契機，成為台灣對外交通貿易的重要口岸。

1885年，台灣建省後，首任巡撫劉銘傳積極建設台灣，整頓基隆港成為施政重點之一。除了遴選委任台灣首富林維源為「基隆築港事宜總辦」，更延聘外國工程師，進行基隆港港灣測量設計；與此同時，為配合基隆-台北間的鐵路興建，基隆築港工程填築了火車站前的海岸，開啟台灣海陸聯運的一個新模式。

1895年，日本領有台灣後，基隆港以「位居南海要衝」、「為日後殖產興業發達」，以及「地近日本本國」的優越地理位置，於1896年經日本內閣決議，組織「基隆築港調查委員會」，成立「基隆築港調查事務所」，開始進行氣象、潮汐觀測、潮流、波力試驗和海陸測量等工作；1899年起，先後展開四期築港工程（圖1），肩負起台灣對外與日本本國連結的海運重任。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：基隆市街圖

打狗港則是在加速台灣各項資源開發下，1899年在台灣總督府（簡稱總督府）民政長官後藤新平巡視後，隨即在1900年展開第一回港灣調查，後因總督府財力無法支應，不得不暫時擱置。1904年再度展開第二回港灣調查，針對港灣地形深淺、潮流、氣象、波力及其他海底情況等進行必要調查。因應蓬勃發展的砂糖產業、阿里山木材、米穀及雜貨等運輸需求，打狗築港迫在眉睫。1908年縱貫鐵路興建完成，打狗港正式啟動三期築港工程（圖2），開啟以海陸運輸模式串聯台灣西部，連結基隆港共同肩負起台灣拓展交通與經貿的重任，成為中南部米糖輸出及帝國南進的重要港口。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：打狗市區改正計畫圖

歷經日治時期的築港工程，南北雙港已具備近代化港口基礎規模與重要樞紐地位。但太平洋戰爭爆發後，美國啟動反攻行動，1944-1945年高雄與基隆港遭到美軍猛烈轟炸攻擊，港區碼頭設備、倉庫、鐵道、船艦、軍需工業工場等嚴重受損。戰爭結束後，政府接收台灣，面對千瘡百孔的高雄與基隆港，為了儘快恢復港口運輸機能，便利重要物資進出口，積極修復碼頭、倉庫等設備，打撈港區沉船，以期恢復航道，重啟雙港航運動能。

1950年代起，在美國的援助下，台灣經濟發展從第一次進口替代、出口擴張到第二次進口替代，日臻步上軌道、蓬勃發展，台灣對外航運貿易重任的南北雙港，亦隨之展開擴建工程，基隆外港擴建工程、西岸31-33號深水碼頭陸續完工，以及高雄港12年長期擴建工程，與海爭地，填築新生地544公頃（圖3），除提供大量腹地外，也提升港口貨物吞吐量與運能，更進一步奠定雙港發展基礎。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：高雄港擴建工程-中島商港區

1960年代，台灣經濟開始起飛，進出口貿易量急遽增加，致使基隆、高雄兩港逐漸出現港口壅塞的現象。此時，世界貨櫃浪潮開始襲來，政府因應世界運輸發展新趨勢，積極整備興建港口基礎設施，配合海陸聯運的擴大連結並與世界接軌。於是，政府啟動基隆與高雄雙港貨櫃碼頭興建計畫，1970年高雄港第一貨櫃中心完工（圖4），1972年基隆港第一突堤貨櫃碼頭及西岸高架道路工程陸續完成，台灣正式邁入貨櫃運輸新紀元。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：高雄港中島商港區第一貨櫃碼頭

繼之，高雄港加工出口區、前鎮漁港、中島商港區、第二港口、臨海工業區、穀倉中心、第二、三、四、五貨櫃中心、過港隧道等，以及基隆港第二突堤貨櫃碼頭、雜貨碼頭改建為貨櫃專用碼等陸續完成；更重要的是，1974-1979年的十大建設，北起基隆、南至高雄的高速公路、西部南北鐵路電氣化、中國石油公司高雄第一座輕油裂解廠、高雄臨海工業區大煉鋼廠、大造船廠等興建，直接推動高雄港整體開發與台灣經濟成長動能，間接地帶動關聯工業發展，讓高雄成為全台重化工業之重鎮及第一大港。

1970年代，基隆港貨物運量急劇上升，1973年時又曾發生船貨擁擠的現象，再加上世界航運船舶大型化、雜貨貨櫃化的發展趨勢，亟需闢建新港，1981年經研究評估認可後，由台灣省政府報奉行政院核定，准予規劃闢建超級深水港，發展成為超級巨輪靠泊港及東南貨物轉口港，但最終計畫付諸流水。1980年代是基隆港營運量的最高峰，1990年代後基隆港發展出現瓶頸，而為了提升競爭力，開始轉型成為結合觀光與親水性港口。

反觀高雄港，1982年貨櫃運量已躋身世界第五大貨櫃港，1993年超越荷蘭鹿特丹，晉升為世界第三大貨櫃港。1995年伴隨台灣經濟轉型，國際化貿易程度加深，政府積極規劃發展台灣成為「亞太營運中心」，高雄港被指定為「海運轉運中心」，積極改善軟硬體管理與建設外，推動高雄港整體建設，全面擴充高雄港轉運能量與擴大貨物轉運業務。接續，又有「高雄港境外航運中心計畫」，1996年高雄市政府又提出「多功能經貿園區」，希望能整合高雄都會區交通系統，以及港市建設合一，共創高雄港市共榮發展。

2003年，政府通過「自由貿易港區設置管理條例」，台灣自由貿易港區拓展為「六海一空」，包含基隆港、高雄港等自由貿易港區，以所謂「境內關外」的精神，結合「前店後廠」、「海空聯運」等作業模式，完成銷售、物流、製造產業鏈的分工與合作，降低企業跨國營運成本，進而提升台灣國際競爭力。2010、2014年高雄港第六貨櫃儲運中心——洲際貨櫃中心第一、二期工程竣工，更進一步推升高雄港競爭力；2013年基隆港東岸聯外道路、2016年西22、23號貨櫃碼頭改建工程、2017年基隆港港西聯絡道路等陸續完成，則更完整地串聯基隆港區東西岸運輸網絡。

2016年，國家發展委員會通過交通部所提報「商港整體發展規劃」、「國際商港未來發展及建設計畫」及「國內商港未來發展及建設計畫」，作為推動我國商港整體發展及建設之依據。就國際商港及國內商港提出「強化亞太樞紐港地位，成為亞洲最佳服務港口」、「利用港埠資源提升客貨運服務水準，配合地方政策及資源發展觀光旅遊」之發展目標，積極打造基隆港成為郵輪母港及國家新門戶，同時推展高雄港自由貿易港區業務及加強港區轉型發展觀光。

南高雄、北基隆，在歷經清代開港通商、日治築港，以及戰後的復原、擴建，逐步調整、積極建設，跟上世界發展潮流趨勢。面對國內產業的轉型發展與國際的競爭壓力，南北雙港仍積極尋求突破與改變之機會，中央與地方政府共同聯手，試圖扭轉大環境競爭的劣勢，再創雙港高峰榮景，再次引領台灣啟航與世界連結。歡迎利用國家檔案資訊網，發掘更多百餘年來台灣南北雙港發展的故事與歷史。2020年10月21日，「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」將於新莊聯合辦公大樓本局展覽廳展出，歡迎大朋友、小朋友相約來看展，分享屬於你我共同的港灣記憶。

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參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航