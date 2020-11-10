中國對拜登的上台，既沒有抱太大的期望，也沒有完全絕望

文：中央社記者邱國強北京特稿

對於美國總統大選，被現任總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）一路追打的中國，應是最屏氣凝神關注結果的國家。如今，拜登（Joe Biden）宣布勝選，北京對這位新對手顯得審慎但不一定樂觀，得「先摸底、再找縫隙」。

相較於川普當初以政治素人之姿入主白宮，拜登已經是在華府打滾幾十年的政治人物，摸底找縫隙相對不難。只不過，華府對中風向大變，中國對4年前摸川普的底摸到「大白鯊」，餘悸猶存，才會對拜登上台，顯現出審慎但不一定樂觀的態度。

北京這種「審慎但不一定樂觀」的態度，可從中國學者目前對拜登未來對中政策的看法，以及少數媒體已公開發表的評論可看出。口徑相差不多，那就是拜登上台，美中關係大概能短期緩解，但長期對立的態勢已難扭轉。

從拜登競選期間講的幾句涉中談話，就足以讓中國十分糾結。拜登曾直截了當地批評，中共總書記習近平是個「惡棍」，這一度讓北京十分惱火；但他後來又說，俄羅斯才是美國的最大敵人，中國則是最大的競爭對手，又讓北京感到些許寬慰，一下覺得拜登未來會把矛頭指向俄羅斯。

然而，正因為這兩段聽來糾結的談話，才會讓北京更需要「摸底找縫隙」，弄清楚如今在拜登身旁、乃至於民主黨內，能夠針對中國政策說得上話的，是哪些人？或哪些勢力？又有哪些背景？日後才好下工夫。

說到「摸底、找縫隙」的工作，中國4年前在川普上台前後，可沒少做。特別是川普是個政治素人，與華府的淵源不深，讓中國在華府、紐約的外交官和情報人員使出渾身解數，看似搭上了川普女婿庫許納（Jared Kushner）、女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的線，一度讓北京自認得意。

但北京萬沒料到，庫許納在白宮失勢，人脈因此斷線。加上華府陸續起用了諸如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等不少立場傾向抗中的官員，或如余茂春般出身中國、深知中共套路的幕僚，令中國4年來，從美中貿易戰到科技圍堵、印太戰略，沒少吃苦頭。

有了前車之鑑，儘管拜登已經是中國官方熟知的人物，北京消息人士透露，中國方面在美國大選尚在進行、拜登在民調上始終保持領先時，就開始打探拜登的政策幕僚群與智庫群，與前總統歐巴馬（Barack Obama）時代有無不同，特別是有無納入立場如蓬佩奧般明顯抗中的人物。

當然，4年前，北京經過摸底，一度找到了川普身旁的縫隙，但隨即失效。所以，面對拜登上台，北京不會只探尋已知的人脈，自然也要想辦法探明未知的勢力，好作出因應之道。

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然而，即使「摸底找縫隙」是中共政權的看家本領，但與用在川普身上的失敗相較，華府政治圈、學術圈對中國的敵意普遍升高，才是更頭痛的事。這代表著，中國即使如蒼蠅般叮著有縫隙的蛋，也不容易顯現出效果。

在「摸底找縫隙」還沒完成，加上華府圈內對中國的敵意，中國學者們的看法，其實既影響著官方的看法，也反映著官方的看法。

其中，最具代表性的是中國對美研究專家、中國人民大學國關學院教授時殷弘的看法。他日前分析，拜登的中國政策將有較多的可預料性及穩定性，上台後的中美關係會有局部緩解，雙方遲早會有局部的高層溝通，使爆發軍事衝突的可能性大為降低。

但時殷弘認為，在台灣、香港、南海、新疆、西藏及中國宗教、人權等重大問題上，拜登與川普不會有重大區別；且可能藉由修補與歐洲及亞太國家的同盟關係，建立「反華統一戰線」；更可能發動旨在結構性變更中國經濟、潛在壓力更大的第二階段中美貿易談判。

這樣的看法，顯示出中國對拜登的上台，態度審慎，既沒有抱持太大的期望，也沒有完全絕望。與美國的鬥爭大概可以喘口氣休息，但要握手言和，顯然還早得很，說不定難有機會。

怎麼對付看來熟悉、如今透著些許陌生的拜登？檯面上，中國還是端出一貫主張的「聽其言、觀其行」；檯面下，北京擅長的「摸底找縫隙」，必不可少。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡