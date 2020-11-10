網路電商雙11大打書籍折扣戰，獨立書店串連歇業一天籲「別將文化商品當禁臠」

網路電商momo購物網，為了迎接即將到來的雙11購物節，將其網站上原先特價79折的書籍，順勢推出滿一定價格後再優惠84折的活動。知名網路書店博客來也於10、11日兩天推出新書限時66折的活動，拚場較勁的意味濃厚。

網路通路此舉引來出版社與獨立書店不滿，松鼠文化已宣告該公司出版品將於momo購物網撤架，表明即使活動折差不由出版社負擔，此做法並非健康的運作模式。獨立書店則於今（10）日下午發起串連1111歇業一天，籲出版產業正視出版品無止盡折扣造成的問題。

松鼠文化：無法一手支持定價購書，一手放任出版品互打折扣戰

松鼠文化負責人賴凱俐昨晚於臉書發表聲明，宣告該公司出版品將於momo購物網撤架。賴凱俐表示松鼠和momo購物網在合作備忘約定以79折提供給讀者，但她驚覺近日該購網全館活動讓單本書籍折扣低於約定。縱使因為活動所造成的折差沒有讓出版社和經銷商負擔，但賴凱俐認為此做法並非健康的運作模式。

賴凱俐表示該公司一直盡可能在進貨價格、折扣承諾上，公平地與各通路合作，希望可以減少不同通路之間的競價，也希望避免因折扣戰而左右讀者的購書管道。賴凱俐提及，如果通路持續自行吸收折差以達到促銷，長久之後將會耗損通路能量，屆時是否會回頭讓出版公司和經銷共同承擔折讓，無法預視也不願想像。

賴凱俐最後在聲明中提及，她希望書籍有合理的定價與售價，讓書店、通路與自售都有合理的利潤空間，作者與製作團隊有進帳，才有能力繼續創作、出版下一部作品。她表示自己無法一手支持以定價購書，卻放任另一手讓自家出版品互打折扣戰，因此只能對支持momo購物網的讀者們說聲抱歉。

獨立書店串連1111集體歇業，籲大型資本通路別將文化商品當禁臠

今日下午包含青鳥書店、有河書店、新手書店等獨立書店，陸續在其臉書粉絲專頁宣佈11月11日歇業一天，呼籲出版產業正視出版品無止盡折扣所造成的問題，並向大型資本通路喊話「不要再將文化商品當成自己的禁臠」。

地處高雄的三餘書店在臉書上表示，當網路上的資本通路透過出版品折扣不停消費文化產業，66折也開始變成常態、新書網路售價比書店的進書成本還低時，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒。

三餘書店表示，當實體書店的這盞燈正因為網路促銷殺價忽明忽暗時，網路通路可以幫出版社賣了更多的書，但給予更多的退讓也只會助長這樣畸形的供應關係。「最終大家都只能在網路上買到書，而我們也只能熄燈後鞠躬下台。」

文化部曾提圖書定價銷售法草案，研究報告過半消費者支持

面對網路通路的價格折扣戰，過去經常被提起的討論為是否要施行「圖書定價制」，換言之是書籍的價格是否要統一規定。《中央社》報導，文化部曾於2015年提出圖書定價銷售法草案，主要內容為新書出版1年內之售價，不得低於圖書標價之95%。留學法國的文化部長鄭麗君上任後，積極推動圖書定價制討論，2017年委外在全台辦理多場論壇。

鄭麗君提出文化部在2017年1月公布圖書定價制度研究報告，從消費者調查中發現，53%消費者支持圖書定價制，36.8%的消費者不會改變購買新書的行為，出版業界有3成認為推行圖書定價會造成影響，但鄭麗君根據研究報告內容提到，「在這項政策推行期間，圖書買氣可能會暫時下降，但過了2年陣痛期後，就會回歸原來的市場常態。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡