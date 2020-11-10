外高加索衝突勝負已分：亞塞拜然取得「納卡共和國」領土，俄羅斯維和部隊進駐亞美尼亞邊境
我們想讓你知道的是
亞塞拜然和亞美尼亞因領土爭議，自9月底發生武裝衝突；亞塞拜然一反過去衝突的敗績，取得近30年來最大勝利，獲得「納卡」地區主權。
外高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然發生武裝衝突逾1個月，於今天（11月10日）確定分出勝負。雙方在俄羅斯主持之下簽署停火協議，亞美尼亞和其族人居住的「納卡共和國」同意將爭議領土主權移交亞塞拜然；因此與其說是停戰，實際為亞美尼亞這一方戰敗投降。
《自由歐洲電台》和《路透》報導，俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然三方今宣布簽署了停戰協議，今起生效。根據此協議，亞塞拜然將獲得被亞美尼亞族控制的「納戈爾諾-卡拉巴赫」（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）地區主權、以及在衝突期間納卡地區周邊被亞塞拜然軍隊打下的領土。亞美尼亞必須在12月1日前移交領土主權。
亞美尼亞還必須交出通往納卡地區的拉琛走廊（Lachin Corridor），由俄羅斯派遣約2000人的維和部隊鎮守這條約5公里長的山隘，確保路徑開放。俄軍將在這裡留守至少5年，目前已經開始運輸部隊。
除了拉琛走廊，俄羅斯邊防軍也會監控亞美尼亞西側連接納希契凡（Naxcivan）地區的運輸廊道。納希契凡地區大多是亞塞拜然族，雖然自稱為共和國，但實際附屬於亞塞拜然，一般被認為就是亞塞拜然領土。
亞塞拜然取得近30年最大勝利，「收復」納卡地區
由協議內容可知，亞美尼亞幾乎承擔了所有的占領地損失，這份停火協議等於是亞塞拜然的勝利證明、亞美尼亞的投降條款。爭議領土納卡地區的領袖哈魯阿魯秋尼揚（Arayik Harutiunian）表示，基於眼前的嚴峻局勢，同意結束與亞塞拜然敵對，避免完全失去這塊飛地上的族人。
納卡地區自古以來是亞美尼亞族的居住地，在第一次世界大戰後命運多舛，首先由英軍扶植亞塞拜然政權；亞美尼亞和亞塞拜然加入蘇聯後，納卡以自治州的地位被併入亞塞拜然領土。蘇聯瓦解之後，納卡尋求獨立，但不被世界各國承認；納卡地區衝突不斷，亞塞拜然大多處於戰敗方，此次引入無人機戰術，獲得30年來最大勝利。
亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinian）在臉書表示，在深入進行軍事分析、以及經過專家評定之後，「我為自己和所有族人做了非常困難的決定」。
帕希尼揚企圖說服國民和族人，「我們沒有被擊敗，除非你認為自己輸了。我們永遠不會認為自己被擊敗，且將會開啟民族結合和重生的新時期」；但這個說法不管用，亞美尼亞首都葉里溫已爆發抗爭，在政府和議會大樓前宣洩對於喪失傳統土地的不滿，而反對黨則要求帕希尼揚下台。
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）透過電視轉播向全國國民表示，有隻「鐵腕」（iron hand）迫使帕希尼揚簽下這份停火協議，「其實就是降書」。這份「降書」的到來，印證阿利耶夫前天宣布佔領納卡一個重要城市的說法。
阿利耶夫前天表示，亞塞拜然軍已經佔領了納卡第二大城舒沙（Shusha，亞美尼亞語；亞塞拜然語稱之為「Susa」）。舒沙位於山頂，周圍是懸崖，能夠俯視10公里外的納卡首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）；奪下舒沙，向北進攻斯捷潘奈克特等於探囊取物。
納卡主權確定，但俄羅斯和土耳其還沒完
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，俄羅斯邊防軍將協助領土轉移，確保該地的經濟和運輸道路能夠重新開放，俄國也將確保雙方順利交換戰俘和陣亡士兵遺體。
《俄通社-塔斯社》報導，在這份停火協議生效前，俄羅斯一架Mi-24雌鹿直升機昨天在亞美尼亞上空被亞塞拜然軍擊落，造成2人死亡、1人輕傷，擊中地點與有爭議的納卡地區相當有距離。亞塞拜然總統阿利耶夫已經致歉。
亞塞拜然表示，未來土耳其也將參與停火狀況的監控。土耳其是亞塞拜然盟友；俄羅斯對亞塞拜然、亞美尼亞都有軍售，不過在亞美尼亞設有基地。外界認為亞塞拜然和亞美尼亞的衝突，實際上是土耳其和俄羅斯的代理人之爭。
這份停火協議或許能使亞塞拜然和亞美尼亞的衝突暫時平息，效期應該也會比俄、法、美先前的調停結果持續更久。然而，這份協議也讓俄羅斯和土耳其更名正言順「監控」納卡地區的和平與主權狀態。
自9月27日首波衝突爆發至今，歐洲安全組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）的3個主席國俄羅斯和美國在這一個多月來都曾主持過停火協議，3次停火協議都在生效後沒多久就被打破，估計亞美尼亞和亞塞拜然雙方在這場戰爭中都有數千人死亡。
新聞來源：
- Armenia, Azerbaijan Agree To Russia-Brokered End To Nagorno-Karabakh Conflict（自由歐洲電台）
- Russia deploys troops to Nagorno-Karabakh after ceasefire deal announced（路透）
- Russian helicopter Mi-24 downed over Armenia near border with Azerbaijan（俄通社-塔斯社）
- Aliyev offers apology to Putin over downed Russian helicopter（俄通社-塔斯社）
核稿編輯：黃筱歡