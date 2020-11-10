外高加索衝突勝負已分：亞塞拜然取得「納卡共和國」領土，俄羅斯維和部隊進駐亞美尼亞邊境

外高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然發生武裝衝突逾1個月，於今天（11月10日）確定分出勝負。雙方在俄羅斯主持之下簽署停火協議，亞美尼亞和其族人居住的「納卡共和國」同意將爭議領土主權移交亞塞拜然；因此與其說是停戰，實際為亞美尼亞這一方戰敗投降。

《自由歐洲電台》和《路透》報導，俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然三方今宣布簽署了停戰協議，今起生效。根據此協議，亞塞拜然將獲得被亞美尼亞族控制的「納戈爾諾-卡拉巴赫」（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）地區主權、以及在衝突期間納卡地區周邊被亞塞拜然軍隊打下的領土。亞美尼亞必須在12月1日前移交領土主權。

亞美尼亞還必須交出通往納卡地區的拉琛走廊（Lachin Corridor），由俄羅斯派遣約2000人的維和部隊鎮守這條約5公里長的山隘，確保路徑開放。俄軍將在這裡留守至少5年，目前已經開始運輸部隊。

除了拉琛走廊，俄羅斯邊防軍也會監控亞美尼亞西側連接納希契凡（Naxcivan）地區的運輸廊道。納希契凡地區大多是亞塞拜然族，雖然自稱為共和國，但實際附屬於亞塞拜然，一般被認為就是亞塞拜然領土。

亞塞拜然取得近30年最大勝利，「收復」納卡地區

由協議內容可知，亞美尼亞幾乎承擔了所有的占領地損失，這份停火協議等於是亞塞拜然的勝利證明、亞美尼亞的投降條款。爭議領土納卡地區的領袖哈魯阿魯秋尼揚（Arayik Harutiunian）表示，基於眼前的嚴峻局勢，同意結束與亞塞拜然敵對，避免完全失去這塊飛地上的族人。

納卡地區自古以來是亞美尼亞族的居住地，在第一次世界大戰後命運多舛，首先由英軍扶植亞塞拜然政權；亞美尼亞和亞塞拜然加入蘇聯後，納卡以自治州的地位被併入亞塞拜然領土。蘇聯瓦解之後，納卡尋求獨立，但不被世界各國承認；納卡地區衝突不斷，亞塞拜然大多處於戰敗方，此次引入無人機戰術，獲得30年來最大勝利。

Photo Credit：AP / 達志影像 亞塞拜然第二大城占賈居民慶祝勝利。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinian）在臉書表示，在深入進行軍事分析、以及經過專家評定之後，「我為自己和所有族人做了非常困難的決定」。

帕希尼揚企圖說服國民和族人，「我們沒有被擊敗，除非你認為自己輸了。我們永遠不會認為自己被擊敗，且將會開啟民族結合和重生的新時期」；但這個說法不管用，亞美尼亞首都葉里溫已爆發抗爭，在政府和議會大樓前宣洩對於喪失傳統土地的不滿，而反對黨則要求帕希尼揚下台。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）透過電視轉播向全國國民表示，有隻「鐵腕」（iron hand）迫使帕希尼揚簽下這份停火協議，「其實就是降書」。這份「降書」的到來，印證阿利耶夫前天宣布佔領納卡一個重要城市的說法。

阿利耶夫前天表示，亞塞拜然軍已經佔領了納卡第二大城舒沙（Shusha，亞美尼亞語；亞塞拜然語稱之為「Susa」）。舒沙位於山頂，周圍是懸崖，能夠俯視10公里外的納卡首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）；奪下舒沙，向北進攻斯捷潘奈克特等於探囊取物。

Photo Credit：AP / 達志影像 納卡地區居民逃向亞美尼亞的車隊。

Photo Credit：AP / 達志影像 亞美尼亞首都葉里溫人民衝進政府大樓抗議總理簽署等同投降的停火協議。

納卡主權確定，但俄羅斯和土耳其還沒完

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，俄羅斯邊防軍將協助領土轉移，確保該地的經濟和運輸道路能夠重新開放，俄國也將確保雙方順利交換戰俘和陣亡士兵遺體。

《俄通社-塔斯社》報導，在這份停火協議生效前，俄羅斯一架Mi-24雌鹿直升機昨天在亞美尼亞上空被亞塞拜然軍擊落，造成2人死亡、1人輕傷，擊中地點與有爭議的納卡地區相當有距離。亞塞拜然總統阿利耶夫已經致歉。

亞塞拜然表示，未來土耳其也將參與停火狀況的監控。土耳其是亞塞拜然盟友；俄羅斯對亞塞拜然、亞美尼亞都有軍售，不過在亞美尼亞設有基地。外界認為亞塞拜然和亞美尼亞的衝突，實際上是土耳其和俄羅斯的代理人之爭。

這份停火協議或許能使亞塞拜然和亞美尼亞的衝突暫時平息，效期應該也會比俄、法、美先前的調停結果持續更久。然而，這份協議也讓俄羅斯和土耳其更名正言順「監控」納卡地區的和平與主權狀態。

自9月27日首波衝突爆發至今，歐洲安全組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）的3個主席國俄羅斯和美國在這一個多月來都曾主持過停火協議，3次停火協議都在生效後沒多久就被打破，估計亞美尼亞和亞塞拜然雙方在這場戰爭中都有數千人死亡。

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核稿編輯：黃筱歡