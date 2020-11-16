拜登與川普的印太政策有何不同？對台灣的國防會有什麼影響？

文：王臻明（喜歡閱讀歷史書籍，特別是戰史，也因此略為涉獵軍事領域，希望可以從地緣戰略與武器戰術的不同角度，來分析台灣所面臨的一些外在挑戰與國防問題）

美國總統大選陷入計票爭議中，有很高的機率會進入冗長的訟訴，未來會由誰出線，仍在未定之天。台灣遠比其他國家更為關心這場選戰的結果，因為美國總統將會左右美國的中國政策，有可能影響到台灣的國防安全。那究竟拜登與川普兩個人，對於印太戰略有什麼不同的主張，會不會讓台灣的軍事發展出現不同走向，台灣要如何因應不同的選舉結果，很值得在計票爭議未歇時，先好好思考一下。

一般來說，川普主張單邊主義，一切以美國的利益為優先，拜登則不斷強調多邊主義的重要性，要重建與盟友的關係。簡單來說，就是川普比較不遵循過去美國所建立的安全架構，認為只要不符合美國的當前利益，就應該大刀闊斧地改革。最好的例子就是，川普不顧德國的反彈，削減駐德美軍的數量，將騰出的人力，一部分移往波蘭、保加利亞、羅馬尼亞等東歐國家，向前部署以圍堵俄羅斯，一部分移向印太地區，以強化對中國的嚇阻力。

拜登則認為應該要與盟友磋商，不宜魯莾破壞北約組織的長期合作關係。不過拜登本身也同意，美國應該重返亞洲，因為這是歐巴馬執政中後期的重要外交政策，當時的拜登身為副總統，也參與了這項政策的制定。

雖然川普與拜登都認同應該要強化美國在亞洲的領導角色，但兩者的做法卻是完全相反。依照川普的邏輯，應該積極調整過去在印太地區的軍力部署，因此川普想要削減駐韓美軍的傳聞一直甚囂塵上，但拜登會更重視與南韓的長期關係，而不會以軍費分攤的爭議為由，撤出在朝鮮半島上的美軍部隊。

川普希望削減駐韓美軍，並已批准將駐紮在沖繩的部分海軍陸戰隊，移防到關島，成立新的濱海作戰團，說明川普想要調整第一島鏈防禦部署的企圖。將更多美軍部隊調往東南亞，與菲律賓、新加坡、泰國加強合作，甚至進入越南與帛琉，進一步控制南海。近期批准多項對台軍售，希望將台灣堡壘化，就是這種構想的一部分。在這種思維下，川普政府比較勇於跳脫常規，不怕公開與台灣提升軍事合作關係，只是這常會導致中國不滿，引發緊張關係。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

相反的，拜登較為重視傳統盟友與過去所建立的第一島鏈圍堵架構，會更仰賴美國在印太地區的安全網絡，不會凡事都由美軍強出頭，這代表日本與澳洲可能會扮演更為重要的角色。日本與澳洲在冷戰時期是第一島鏈北端與南端的守門員，是美國利益的長期代言人，在川普已重拾由日、澳、印、美四國所組成的抗中聯盟下，更強調多邊主義與區域合作的拜登，沒有理由毀棄這個現成的工具。所以如果拜登當選，這個圍堵網，可能會更為緊密與活躍。

拜登不像川普，喜歡以軍事手段直接展現美國的存在感，而更仰賴外交談判與多方磋商。這好處是比較不會造成緊張情勢，但壞處是沒有直接回擊，會讓外界感覺美國過於軟弱。拜登有可能比較不願意頻繁執行「自由航行任務」來嚇阻北京，畢竟他說過，當選後要在公共衛生與氣象變遷問題上與中國合作。當美國軍艦沒有定期穿越台灣海峽，有可能被視為是美國對台灣的支持減弱，而讓中國的文攻武嚇，更為猖獗。特別是一向充滿政治意涵的對台軍售部分，在質與量方面，也有可能會衰退。

不過軍售案會減少的原因，除了拜登在對台政策上會比較保守，另外一個重要的理由，是台灣在川普任內，已經購買了很多的武器，這些軍售案需要時間來消化。台灣在接下來數年內，將面臨付款的高峰期，恐怕也無力再爭取大型軍購案。這幾年美、台之間熱絡的軍事合作進展，有可能會稍微踩剎車，重新回到過去以外交斡旋來扼止中國的方式。但美國與日、印、澳與區域國家的聯合軍事演習並不會停止，甚至會因為拜登更重視與盟友的合作而擴大。

至於中國會不會就此認定美國軟弱可欺，進一步顯露出更大的野心，這取決於習近平的政治智慧。對中國來說，比較聰明的方式，應該是趁美國大選爭議落幕前後，可能會出現的喘息空檔，尋求降低衝突並修補美、中兩國關係的可行方式，即使最後是由川普當選也一樣。

而台灣所擔心的是，中國政府在內外壓力下，會做出不理性的舉動。蔡英文總統在選前特地召開國安會議，國防部安排的第四季戰備月，剛好與美國大選日重疊，三軍部隊紛紛離開營區，進入作戰位置，這不是巧合，而是要防範中國的突襲。

Photo Credit: 中央社

對台灣來說，川普的方向，有助於台灣快速提升國防實力，並在更頻繁的軍事合作下，獲得更多的安全保證。美國社會內部，已經開始有學者在討論是不是應該揚棄過去的戰略模糊策略，走向戰略清晰，給予台灣協防承諾，就是這種思維下的結果。但副作用是中國在美、中兩國的激烈對抗下，也變的更為好戰挑釁，以尋求突圍的方法。經濟籠絡與武力威嚇，一向是中國對待台灣的兩手策略，當中國經濟受到貿易戰、科技戰與疫情的強烈打擊時，就只能選擇加強武力威嚇，讓台灣承受更大的壓力。

而拜登的策略，可能會讓台灣受到一些委屈，面對中國的蠻橫作為時，會充滿無力感。但好處是軍事壓力，在短時間內可能會稍微降低一點，這包括中國充滿針對性的演習，與美國要求台灣強化國防力量的雙重壓力。長期來說，拜登如果真能落實他強調多邊主義，修補同盟歧見，深化台、美關係的承諾，那台灣也能稍獲喘息的空間，在他執政的這四年間，讓已經採購的多項重要武器形成戰力。如果國造潛艦、F-16V戰機、M1A2T主力戰車與多款新型飛彈，都能順利成軍服役的話，那對台灣的防衛能力，將有很大的助益。

在過去川普主政的四年期間，台、美之間的軍事交流，有很多新的進展，而如果未來由拜登主政，更強調由美、日、澳、印組成的圍堵網，那台灣也應該調整策略，進一步與這些國家發展合作關係。

印度在1962年中印戰爭後，曾與台灣進行軍事合作，包括設立監聽站等。近期又與中國交惡後，也已主動遞出橄欖枝，希望洽談台、印貿易協定。日本則在友台派的防衛大臣上任後，決定在明年動員14萬自衛隊員，於西南方島嶼進行演習，防範中國的可能動作。中國與台灣在太平洋島國間的外交戰，也影響到澳洲的國家利益。台灣是有機會與這幾個國家發展新的軍事合作關係，這很值得嘗試看看。

民主國家政黨輪替是常態，有些政策會改變，但有些則有持續性。台灣應該仔細觀察以後，隨之調整，才能爭取最大的國家利益。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航