當代藝術好難懂？藝術鑑賞四步驟，讓門外漢看展也能有收穫

許多人日常會將參觀展覽列入日常行程中，包團旅遊也經常出現博物館或美術館的行程。可是每個人受美學教育的程度各不相同，那麼我們在看展的時候到底在看些什麼才不會顯得外行呢？又該如何能夠在短時間內對畫作或展覽侃侃而談呢？

我們在看什麼？

對於不少專業級的看展人，他們深諳收藏，知道市場的藝術潮流，社群充斥著各大畫廊的看展照片。在同一個展場，我們經常可以見到像這樣的專業級鑑賞家，但同時也會有陪同他們前往的業外人士，或是網美姊妹淘，大學文青組合，陪女友來看展的無聊坐在椅子上等的男子等等。

究竟一幅作品，如何看出它的韻味、神氣，現在就教您四個藝術批評的步驟，按照四個步驟來鑑賞，對普通觀展者而言，恐怕不是人人都具備熱誠及尊重的眼光，但只要按照這四個步驟來做，展覽會變得較有收穫。

第一個步驟：描述

搜集資料。最簡易的方式是先看展覽的簡介，再看每幅作品的作品介紹牌子的內容，通常裡面會有，作品名稱、作品尺寸、作品年代、作品描述等等。這些都是作品的基本資料。

範例：

興國高中，何芷薰，藝術鑑賞課程描述

「嬰兒這個作品，是用雕塑土做的，他是一隻狗卻有著像嬰兒般純真的臉龐，就像還待在安全的地方，放心地睡著。」

興國高中，涂庭瑜，藝術鑑賞課程描述

「此作品是利用陶瓷、雕塑土等媒材創作而成，作品除了結合幼犬與嬰兒形象，闡述新生物之期待無邪與純真的面貌。」

Photo Credit: 辜琪鈞提供 藝術家名：簡湘霖，作品名稱：幻獸系列-嬰兒犬，作品年代：2017，作品尺寸： 52*20*24 cm，作品媒材：陶瓷／雕塑土（電窯 1230°C）

第二個步驟：分析

試著用你所知道的語彙，來描述面前的藝術作品，分析作品中有哪些元素？是如何被創作出來？或利用美的十大原則套用在您描述作品的句子內，來分析作品的架構。美的十大原理原則分別是：均衡（Balance）、和諧（Harmony）、 對比（Contrast）、漸層（Gradation）、比例（Proportion）、韻律 （Rhythm）、反覆（Repetition）、強調（Emphasis）、秩序（Order）、統一（Unity）、單純（Simplicity）。

範例：

興國高中，莊佳臻，藝術鑑賞課程描述

「在一支古老的裝裱裡有著一隻鬥魚，魚類需要生活在有水的環境裡，一但腮離了水，過不了多久便會死去，鬥魚是觀賞魚中最能蓬勃表現生命力的魚種，當他失去水的滋養，他還能比其他魚多掙扎幾秒鐘，即使只有短暫的幾秒，即使知道掙扎可能會加速於死亡的過程，但他仍然努力的展露自己的鬥志，不向命運低頭。」

興國高中，王偉丞，藝術鑑賞課程描述

「畫中的環境是較為暗沉的，而主角鬥魚卻是較為明顯的紅色，凸顯了鬥魚孤寂的氛圍，鬥魚是一種我行我素的魚類，絕不容許第二存在，甚至是看到自己的鏡像也會激起很大的反應，圖中可以看到這隻鬥魚貌似被困在這懷錶當中，不知道是不是因為自己的特立獨行而被限制，在這狹小的空間中無所適從，即使逃出了懷錶的束縛，在外等著他的也是無邊際的灰暗。」

Photo Credit: 辜琪鈞提供 藝術家：陳霈珊 ，作品名稱: 鬥魚系列- II強者孤獨，作品年代：2018，作品尺寸：43*53cm（含框），作品媒材：油畫

第三個步驟：詮釋

詮釋詮釋作品所表現的內涵，闡述畫面想傳達的思想、感情與觀念…等。並利用作品的年代來推測多種因素促成藝術家的創作概念。

範例：

興國高中，王紫綺，藝術鑑賞課程描述

「我好喜歡這樣的作品，關於大自然的主題，想像著自己陷入共境，真實的感受那視覺、聽覺、嗅覺和味覺，它能使我瞬間放鬆心情，覺得自己又提高了一個精神層次，捨不得離開自己的想像。」

興國高中，顏秀芸，藝術鑑賞課程描述

「作者提到他在『東部』的民宿創作，台灣的東部是一個風景優美，生活步調慢的地方，這也間接顯示作者身在異鄉，藉由賞月抒發思鄉的感慨，而右下角的人是氣球也是思鄉的代表，這些人可能也是和作者一樣的情懷，手上的氣球代表著寄望以及思念，佔有的比重與月亮相等，顯示出小人偶們及作者強烈的思鄉之情，希望藉由尋找月亮將自己的念想寄託於月亮上。」

Photo Credit: 辜琪鈞提供 藝術家：高堉銓，作品名稱：找月亮的人-10，作品年代：2020，作品尺寸：22*27cm，作品媒材：壓克力

第四個步驟：判斷

基於主觀意識，和前三個所蒐得的資訊，試著闡述對作品的想法。喜不喜歡作品沒有對錯，鑑賞也沒有優劣之分，因此請大膽說明。

興國高中，李育彤，藝術鑑賞課程，鑑賞「高堉銓」找月亮的人

「在這幅畫當中的浮雲，是我喜歡這幅畫的一個強大要素，因為就像在孤獨中的溫暖，在平常一些不起眼的關心，可能在你孤單時變成了黑暗中的曙光，對孤獨者有很大的幫助，所以我們可以多觀察周遭的親人、朋友、同學，在她們悲傷於給予適當的溫暖幫助他們脫離悲傷的困境。」

興國高中，王宣惠，藝術鑑賞課程，鑑賞「陳霈珊」鬥魚

「作者有可能飼養鬥魚，或喜愛，也有可能把自己比喻成為鬥魚、書，我想作者喜歡閱讀，在時間的流逝下，作者不斷的以讀書充實自己，他或許在生活中十分孤獨，喜歡這幅畫的原因，配色上已暗色調，暖色調為主，讓我覺得很有神秘感，彷彿在童書中的情節，使人捉摸不透，難以捉摸的樣子。」

結論

看展覽是所有民眾陶冶情操、打發時間、情侶約會的好去處。既然來到了這麼充滿藝術氛圍的場所，沒有做好功課和找到方法來知道「如何看展」，真的是太浪費了。

可是，好多人在藝術展常常覺得距離感甚大，不得其法，常常弄巧成拙，讓同行的朋友覺得貽笑大方。 「內行看門道，外行看熱鬧」。在看展時，抱著以「附庸風雅」的心情來看展並沒有錯，學會以上四個簡單的藝術鑑賞方法，馬上讓你脫離在展場，「我是誰、我在哪裡、我在幹什麼」的步伐。

說了那麼多，其實就是找到自己感興趣的展才不枉看展花錢買門票的意義；看展時沒必要因見到「所謂歷史大師」的作品就假裝亢奮不已，遇到有人討論作品時不妨站過去旁邊虛心聽聽，偶爾可能也會遇到展覽的導覽員帶著團體在介紹，可能又開啟了你鑑賞的新角度。而現在你需要做的，就是看看哪裡還有你感興趣的展覽，現場試一回藝術鑑賞四步驟吧！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航