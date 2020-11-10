時代力量新任黨主席出爐：去年剛入黨，「環保鐵娘子」陳椒華接黨魁

（中央社）原時代力量黨主席高鈺婷11月3日宣布請辭黨主席；時代力量決策委員會今（10）日開會，選出新任黨主席，由決策委員、立委陳椒華接任，任期將到明年2月底。

時力前黨主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員8月5日總辭，並於8月28日完成改選；時力8月29日召開決策委員會議，選出新任黨主席高鈺婷，任期到明年2月28日。

不過上任才2個多月，高鈺婷11月3日在臉書發文指出，自己已向時代力量第2屆決策委員辭去黨主席職務，並強調她會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。

時代力量下午發布新聞稿指出，經全體決策委員出席討論決議，推舉陳椒華接任黨主席。黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間將再另行公告。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選。此外，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

時力新任黨主席陳椒華是誰？

陳椒華是嘉南藥理科技大學食品科技系副教授，也是台灣水資源保育聯盟理事長、南部反空汙大聯盟召集人，從事環境運動多年，有「環保鐵娘子」之稱。

陳椒華在2019年受時任時代力量秘書長陳惠敏之邀加入時代力量，以第一順位加入不分區立委的選戰，並於今年大選與小燈泡媽媽王婉諭、律師邱顯智共同當選不分區立委。

陳椒華目前為財政委員會立委，進入國會後仍關注環境議題，近期特別在台南學甲爐渣、雲林西螺廢棄物案上發聲。

Photo Credit: 中央社 時代力量立委陳椒華（圖）10月7日在立法院舉辦記者會， 強調經濟部工業局已多次說明爐碴不可填埋於農地及工 業用地，質疑台南市政府曲解法令，包庇明祥馨企業負責人郭再欽。

Photo Credit: 中央社 雲林縣西螺鎮堤防邊國有地遭污染，時力立委陳椒華（ 前右）10月29日現勘，國民黨籍雲林縣議員李明哲（前左） 也到場說明立場，兩人一度互搶麥克風，陳椒華強調是 「對事不對人」。

不過，時力前黨主席高鈺婷辭去黨主席一職時曾表示，自己無意在現階段投入2022選舉佈局，表示新任黨主席的任務之一，將會是帶領時代力量銜接選舉佈局。作為時代力量新人，陳椒華未來是否能帶領時代力量重整選戰，有待觀察。

而陳椒華稍早也在臉書上表示，將「不負所托，全力以赴」。

陳椒華說，時代力量是在反媒體壟斷、服貿協議等公民運動浪潮中成立政黨，希望可以凝聚社會改革的能量，讓台灣社會變得更好。然而時代力量是一個年輕的政黨，需要學習、反省、改進，屢屢遭遇困境與挑戰，必須勇於面對。

對於時力決策會議決議由她來接任黨主席，陳椒華表示，對一個政治素人來說，這是一個非常重大的責任，但為了時代力量更加茁壯，成為善盡監督政策、守護國家主權、促進社會永續發展的政黨，她接受了擔任黨主席職務。

陳椒華說，她知道自己參政經驗很資淺，願意接受各界的指教、善盡溝通的工作，也會用多年來監督汙染、水資源保育等議題上的態度，認真處理黨務，善盡責任至下屆決策委員選舉完成、推任新主席。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範