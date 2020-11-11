淘汰老舊車輛 輕鬆好空氣就從回收廢汽機車開始

早上出門上班，帶起安全帽、油門一發動，騎著機車就這樣揚長而去，上班族要趕上班打卡時間；專職家庭主婦族中午前，也要趕緊騎著機車到菜市場買菜、更要接送小孩上、下學等等。

這是多數臺灣人的日常生活型態，交通部統計2020年1至5月份，臺灣的機車數量超過1,400萬輛，換算每10個人當中有6個人擁有一輛機車，但你有沒有想過，這些陪伴我們日常奔波許久的機車，總有一天會有發不動、零件老舊到不得不整輛回收的時候。

但如果你是第一次遇到這樣的情況，一定不知道回收老舊車輛的步驟吧？

環保署早於2016年8月15日起，推動廢車回收獎勵金線上申請服務，民眾採線上申請服務，無須影印檢附任何個資資料，不但可以節省申領獎勵金車主需檢附個資影印、郵寄、聯繫等所花費的金錢與時間；線上申請成功後，獎勵金也會直接匯入車主指定的本人帳戶中，在網路申請上方便性遠遠超過親自跑一趟公家機關。

而線上申請更可以簡化行政程序、大幅縮減紙本倉儲空間，不僅減少承辦人員的勞力負擔，也省下紙張浪費，例如環保署在2016年就曾統計，當年度報廢車輛的撥款件數為 67.7 萬件，換算下來，幾乎可以省下近 310 萬張紙，相當於少砍約 370 棵大樹，對於森林永續經營有不小貢獻。而只要做好廢車回收，就能領到一筆獎勵金喔！

第一步：搜尋或電話聯絡廢車回收商

Photo Credit: 環保署回收基管會 廢車回收第一步：搜尋回收商

首先，只要拿起手機上網搜尋「資源回收網」、「廢車清e清」，或是撥打資源回收免付費專線電話0800-085-717，查詢廢車回收業者，自行約定拖載時間，屆時回收商就會到定點免費回收老舊機動車輛。

第二步：索取聯單

約定拖吊車輛時，需提供車籍資料影本，同時回收商會將車牌號碼及車主身分證字號進行登錄，民眾也一定要向回收商索取「廢機動車輛回收管制聯單」（申請獎勵金），並取回車牌（車籍報廢）。值得注意的是，光是車輛回收並不算完成，還必須向監理機關辦理車籍報廢及註銷，同時自當天起不再計徵牌照稅及燃料費。

在完成車體回收後，無須檢附任何文件，只需掃描聯單上的QR Code即可進入線上申請系統，手續簡單~快速又方便，而且，只要回收廢汽車的車齡滿10年以上，可領獎勵金1,000元；回收廢機車的車齡滿7年以上，也可領獎勵金300元呢！

民眾若有老舊車輛，記得要進行回收，不僅能保障行車安全，更可以避免老舊車輛造成的空氣污染，共同為提升良好空氣及生活品質盡一份心力。