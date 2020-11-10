世衛組織防疫備受批評，今年又拒台灣於世界衛生大會門外

（中央社）世界衛生大會（WHA）昨（9）日復會，台灣參與案成為開議最受矚目的攻防焦點，雖然有友邦為台發聲，但中國以「一中原則」凌駕健康議題，最終台灣參與案未能列入大會議程。

世衛大會上午以視訊方式進行復會，台灣參與議題是今天開議最受矚目的，包括在閉門的總務委員會議中及隨後的公開「2對2辯論」上，先後有友邦為台灣發言，但遭中國以政治凌駕健康議題擋下來。

台灣參與提案先在總務委員會議上討論，但中國反對，總務委員會「建議」不列入議程。

隨後在下午的全會上，馬紹爾群島及宏都拉斯2友邦再度提出要求討論「邀請台灣作為觀察員參加WHA」提案，大會進而展開「2對2辯論」。

馬紹爾群島衛生部長畢利蒙（Bruce Bilimon）表示，迄今世衛排斥台灣參與世衛，使其無法獲得疫情訊息，但台灣的努力不但使其獲得很大成就，更幫助許多國家防疫，台灣過去曾以觀察員參與世衛，做過實際貢獻， 但很遺憾因政治因素無法參加世衛。

畢利蒙說，世衛負責全球健康因此不應遺漏任何一個人，將政治考量置於全球健康影響世衛聲譽，台灣必須參與世衛會議。

Photo Credit：中央社 台灣今年仍未能受邀參與世界衛生大會，駐日內瓦辦事處特別打造大型「台灣可以做出貢獻」（Taiwan CanHelp）立體字，9日起豎立在聯合國日內瓦分部萬國宮前廣場。

宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部副常任代表李索（Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado）指出，疫情已經越過政治邊界成為全球問題，影響不論窮國與富國，國際團結比以往更為重要。儘管如此，世衛組織卻繼續出於政治原因不讓台灣參與其中，是將政治凌駕於健康之上。

李索表示，台灣是印度太平洋地區的核心，可以幫助彌補國際健康缺口，政治不該成為台灣不參與WHA的藉口。台灣仍在努力應對疫情，目前為止只有560例確診，成果卓越。世衛大會應該以人為本，台灣曾有8年以觀察員身份參與世衛大會，直到2017年不再受邀。這是一個健康議題，而非政治問題。宏都拉斯堅定認為，世衛大會必須邀請台灣參與世衛所有工作。

中國老調重彈，猶如17年前SARS之後「誰理你們」

至於中國駐日內瓦大使陳旭則老調重彈提出「一中原則」，台灣地區參與世衛大會必須按照「一個中國」原則，並指台灣執政黨堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。

友邦雖接力為台發聲，但大會主席最後仍裁示接受總務委員會建議，「邀請台灣作為觀察員參加WHA」提案不納入議程。

美國駐日內瓦聯合國總部大使布倫博格（Andrew Bremberg）在「2對2辯論」後，發布挺台影片，強調美國長久以來支持台灣參與WHO及WHA。布倫博格在影片中除了敘述台灣於疫情期間對國際的幫助，更指出「世界衛生大會讓某些人把公衛議題政治化」。

回想有「哪些人」曾經將公衛議題政治化、封殺台灣參與WHO，就不能不提2002年底中國爆發嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒（簡稱SARS）疫情，隔年3月傳入台灣，引發和平醫院院內感染、封院、醫護人員殉職等事件。2003年5月，台灣友邦提案「邀請台灣衛生當局以觀察員身分參加WHA」，時任中國副總理吳儀以「於法不符、於理不容、於情不合」要求拒絕。

而中國代表沙祖康回應台灣記者詢問，亦高傲表示：

「早就給拒絕了！」對於台灣2300萬人的健康需求，沙祖康說，「誰理你們」。

阻台灣參與WHA，台灣朝野共譴責

長期打壓台灣，對於雙邊關係毫無幫助。《中央社》報導，國民黨團呼籲「對岸當局」，若持續以任何形式打壓我國的國際生存空間、或以武力恫嚇我國國民，只會使人民的心理距離及實質關係越拉越遠。

行政院長蘇貞昌受訪表示，中國阻擋防疫表現最優秀的台灣，不僅是打壓台灣，也是破壞全世界獲得台灣幫助的機會，讓防疫出現破口，如此只會引來更多國家譴責中國。

民眾黨黨主席柯文哲則在臉書寫道，「身為首都的市長，身為一位醫師，我要呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙」。柯文哲今在議會答詢時補充，封殺台灣進入WHA太沒善意，「這樣很難跟台灣民眾交代」；他認為美國會重返世界衛生組織（WHO），「看能否順便拉台灣進入」。

外交部發言人歐江安指出，截至目前，全球共有89國、逾1700位國會議員透過不同方式，表達支持台灣參與世界衛生組織。此外，台灣迄今已與40國政府官員，醫院、大學或智庫，辦理近百場防疫專家視訊會議。台灣將繼續努力，強化自身專業醫衛量能，加強與各國合作交流，用實際行動爭取世界各國的認同與支持。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡