丹麥撲殺養殖場1700萬隻水貂行動喊卡，最大理由不是生命權而是人類經濟

丹麥日前因為發現水貂身上的COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）病毒出現變異且可能傳染給人類，決定撲殺境內全數養殖場約1700萬隻水貂。然而此舉引起反彈，丹麥政府目前決定暫停此計劃。

《衛報》於台灣時間今（10）日報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上周三表示將撲殺境內全部的養殖場水貂，遭丹麥最大反對黨的丹麥自由黨黨魁埃勒曼顏森（Jakob Ellemann-Jensen）質疑，大規模撲殺養殖場水貂以防疫是否有科學基礎，「同時，這也剝奪了許多人的生計，且沒有合法基礎可以這樣做」。

丹麥是全球最大水貂皮草出口國，《美聯社》指出，丹麥的哥本哈根皮草合作社（Danish fur）由1500個養殖業者組成，這個組織佔全球貂皮產量的40%，大多出口到中國和香港。若撲殺全部的養殖水貂，總損失將高達50億丹麥克朗（約新台幣226億元）。

《衛報》指出，另一個反對重點在於丹麥的公衛機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut）已經逾1個月無法找到病毒株變異的證據，丹麥國內和其他國際專家相當懷疑所謂「病毒變異」是否確實危險到必須撲殺1700萬隻水貂。由於種種質疑聲浪，丹麥政府已暫緩撲殺計劃。

Photo Credit：AP / 達志影像 丹麥衛生當局將撲殺的水貂統一掩埋。攝於2020年11月9日。

撲殺水貂以防疫，是否有科學基礎？其實有

丹麥的鄰居瑞典也有10座養殖場的水貂感染武漢肺炎，瑞典沒有計劃進行撲殺，但原因也不是基於對生命權的尊重。瑞典動保組織Djurens Rätt的執行長安德森（Benny Andersson）解釋，現在正是皮草產業旺季，「已經有很多動物，不只養殖場的，都被殺死了。」

安德森亦認為，基於防疫需求，撲殺水貂是最安全的選擇，倘若病毒在水貂身上變異後再回傳給人類，很可能影響日後疫苗帶來的免疫效力。他也指出，「被感染的動物無法得到妥善治療，是另一個水貂福利問題」。

Photo Credit：AP / 達志影像 遭撲殺的水貂，攝於2020年11月6日。在正常取皮流程下，水貂死亡後會剁去四肢才開始剝皮。

美國獸醫醫學協會指出，猶他州至少有8000隻水貂死於武漢肺炎，威斯康辛州也有約3400隻水貂因此病死；和人類一樣，武漢肺炎對年紀較大的水貂也更有殺傷力。美國非政府組織「人道社會獸醫醫學協會」（Humane Society Veterinary Medical Association）聲明認為，水貂身上的武漢肺炎病毒變異迅速，加上沒有撲殺行動，對於人類公共衛生以及水貂生命福利都會帶來風險。

《衛報》採訪國際人道協會政策顧問斯瓦貝（Joanna Swabe），她指出，如果養殖場水貂被感染，患上呼吸系統疾病且未被撲殺，也將受到痛苦。她補充，對於人類，「目前為止，感染只發生在水貂身上而不是食用動物身上，是很幸運的事」，如果下一場大流行病是發生在豬或雞，且可以人畜互相傳染，撲殺行動將會遇到更大困難。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡