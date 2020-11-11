泰國監獄開設咖啡館 ，受刑人化身店員獲重生機會：「不會再走以前的錯路」

文：中央社記者呂欣憓大城府專電

在泰國炎熱的午後走入一間位於大城的咖啡館，滿室咖啡香撲面而來，這間咖啡館有點不一樣，它不只提供飲品和休憩空間，更提供了一群曾經誤入歧途的受刑人重生機會。

離曼谷約一個多小時車程，大城（Ayutthaya，又名阿育他耶）是知名旅遊勝地，以阿育他耶王朝的古蹟出名，不過大部分人不知道，在這裡有一間監獄開設的咖啡館叫做Coffee and coff，coff取自「手銬」（Handcuff）諧音，咖啡館外觀和內部裝潢也以監獄的鐵欄杆形象為主，但設計時尚，不會讓人感覺到冰冷。

走進咖啡館，身穿白色制服的工作人員熟練地沖泡咖啡、幫客人點餐，如果不說，不會知道工作人員其實是正在服刑中的受刑人。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓 位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以自力更生。圖為受刑人正在沖泡咖啡。

這是泰國司法部2018年初開始的一項職業培訓計畫，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響觀光業，泰國司法部希望持續並擴大這項計畫，讓監獄成為知名觀光景點，吸引民眾造訪。

根據司法部規劃，未來全泰國143間監獄中有72間將發展成為觀光景點，每座監獄都可以發展自己的特色，有的以餐飲為主，有的以手工產品為主。

大城府監獄職業培訓部門負責人察柴（Chatchai Rompo）接受中央社訪問表示，coffee and coff從2018年初開業，開設咖啡館目的是培養受刑人一技之長，出獄之後有機會從事正當工作，除了咖啡館，大城監獄轄下還有一間餐館，工作人員以女性受刑人為主。

大城監獄選出已經服刑一段時間、剩下刑期不長、沒有越獄意圖的犯人，讓他們學習專業的咖啡沖泡和餐點製作技能，過一段時間再讓他們學習顧客服務，獄方發現受刑人和民眾接觸後，行為變得更溫和。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓 餐館內的裝飾品。

察柴指出，咖啡館收入有5成用於受刑人的專業技術培訓，大城監獄並和一些咖啡館建立合作關係，獄方支持受刑人服刑期滿後到這些咖啡館工作，也有不少受刑人出獄後找到咖啡館或是和餐飲相關的工作。

今年24歲的帕南育（Pananyu Natpan）因為販毒入獄，目前已經服刑2年3個月，入獄前的他沒有正當工作，每天只是渾渾噩噩過日子，到咖啡館後開始學習一技之長，讓他覺得未來的日子開始有了希望。

帕南育說：「就像是我已經長大了，要好好做人，出去後就想讓這些技能派上用場，不讓自己的生活繼續走上以前的老路。」

Photo Credit：中央社記者呂欣憓 顧客為受刑人打氣的留言。

帕南育表示，自己會用在咖啡館累積的經驗，做一些更有意義的事情，希望社會能夠給他們這些更生人一個新的機會，「因為我並不是壞人，只是曾經犯過錯，現在知道對錯是非，也在努力改正曾經犯過的錯誤，囚犯也一樣是人，我也可以當好人，希望社會能夠給我機會」。

今年37歲的納帕參（Napachan Suntiporn）則是因為吸毒入獄，家裡還有一個孩子等著他回家，入獄前曾經在餐廳裡工作，他說，打算出獄之後利用在咖啡店裡學習到的手藝，自己開一間咖啡店，「在監獄期間有時間反省自己曾經做過的錯事，出去以後會改過自新，不會再走以前的錯路，不讓關心我的人失望」。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓 位於泰國大城府的監獄咖啡館

新聞來源：泰國監獄開設咖啡館 受刑人化身店員獲重生機會[影]（中央社）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒