「One More Thing」蘋果發表會：三款Mac搭配自家研發Apple M1晶片，筆電電力大幅提升最有感

繼9月Apple Watch/iPad、10月iPhone 12系列兩場發表會之後，蘋果在台灣時間的11月11日凌晨2點，舉辦了「One More Thing」第三場秋季線上發表會。

「One More Thing」正是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）以往在發表會上，經常使用的經典台詞，通常為大家帶來壓軸的新產品、為整場發表會畫下完美的句點。

以下來看看本次作為壓軸的發表會，蘋果為我們帶來什麼樣的驚喜。

M1晶片

Photo Credit: Apple Inc. 有了M1晶片，Mac可提供前所未有的效能表現水準、非凡的電池續航力，還可存取更多軟體，更勝以往。

《中央社》報導，蘋果發表會首先介紹專為Mac設計的M1晶片。以往Mac與PC依賴多個晶片來處理中央處理器（CPU）、I/O、安全等功能；現在透過M1晶片，這些技術可以結合在系統單晶片（SoC）上，同時提升效能與能源效率。

M1晶片採用5奈米製程打造，可提供最快達3.5倍的CPU效能、最快達6倍的繪圖處理器（GPU）效能，以及最快達15倍的機器學習速度，還有比以往Mac更長達2倍的電池續航力。

根據蘋果官網的介紹，M1晶片配備8核心CPU，其中包括4個高效能核心和4個高效率核心。針對單執行緒工作，每個高效能核心都能以最節能的方式提供領先業界的效能。

在低功耗晶片領域中，這些核心是全球最快速的CPU核心，可讓攝影師以飛快速度編輯高解析度照片，並且讓開發者打造app的速度比以往幾乎快上3倍。此外，4個高效能核心可同時運作，大幅提高執行多執行緒任務的效能表現。

MacBook Air

Photo Credit: Apple Inc. 搭載M1晶片，MacBook Air使用者可飛快進行iMovie中的計畫案，輸出計畫案的速度提升最快達3倍。

《INSIDE》報導，這次介紹的MacBook Air除了搭載有M1晶片，讓它的CPU比上一代快3.5倍、GPU提升5倍、與同級Windows電腦快3倍；同時也因得利於M1晶片，讓MacBook Air在專業的軟體上，也能更有效率的編輯照片、輸出影片。

不僅如此，MacBook Air的無風扇設計，讓它運作起來非常安靜。續航部分也標榜是歷來最高，無線上網時間最長可達15小時，影片播放時間最長可達18小時。根據蘋果官網的介紹，這已經是MacBook Air歷來最長的電池續航力。

據《INSIDE》報導，台灣目前公布的售價，MacBook Air為3萬900元，教育優惠價為2萬7800元。

Ｍac Mini

Photo Credit: Apple Inc. 全新Mac mini在超精巧的設計中，容納令人驚豔的超強效能。

《癮科技COOL3C》報導，本次Mac Mini同步換上M1晶片，理論效能與MacBook Pro接近，就看時脈設定差距多少。體積小巧、價格便宜、效能保有當代MacBook等級是它的優點。

而Mac Mini影像輸出可透過Thunderbolt連接1台最高可達6K解析度、60Hz的顯示器，並透過HDMI 2.0連接一台最高可達4K解析度、60Hz的顯示器。本次Mac mini還有改善散熱設計，可保持較低的運作溫度與噪音。

《INSIDE》報導，Mac Mini與同級Windows桌機相比，機身尺寸雖只有十分之一，但效能卻提升最高可達5倍。目前台灣售價為2萬1900元，比上一代4核心機型價格低了4000元。

13吋的MacBook Pro

Photo Credit: Apple Inc. 全新13吋MacBook Pro極致演繹M1晶片的能力與實力。

《3C新報》報導，13吋的MacBook Pro也搭載有M1晶片，使速度比上一代提升最快達8倍，8核心GPU速度提升最快達5倍，與Windows筆電同級產品相比，速度最快可達3倍。

根據蘋果官網的介紹，13吋MacBook Pro是蘋果最受歡迎的專業級筆記型電腦。全新13吋MacBook Pro如今是全球最快速的精巧專業級筆記型電腦，具有最長可達17小時的無線上網時間，與最長可達20小時的影片播放時間；也是目前Mac歷來最長的電池續航力。

《INSIDE》報導，13吋的MacBook Pro的台灣售價為3萬9900元起，教育優惠價3萬6800元起。

小結：電池續航力大增為重點，軟體支援為觀察後續重點

蘋果在今年WWDC活動上宣布要把自己家Mac系列從x86架構的Intel處理器改為ARM架構，沒等多久就在今年秋天第三場的發表會上就一口氣推出了新處理器版的MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini。以消費者最直接感受來說，就是電池續航力福提升：官方數據是MacBook Air可上網15小時，影片播放時間長達18小時；MacBook Pro則是可上網17小時，影片播放可達20小時。

而在轉換處理器架構之後，比較需要觀察的就是軟體支援程度，根據《癮科技》的報導，蘋果表示雖然Apple M1是蘋果第一款為之Mac設計的Apple Silicon ，但蘋果已經在新一代的 MacOS Big Sur做好準備，使搭載Apple M1的設備能夠如iPhone 、 iPad進行快速睡眠喚醒，在Safari執行JavaScript的效能提升1.5倍、反應速度提高2倍。此外， Apple M1也延續影像的Metal API與機器學習的Core ML API ，使用到這二類技術的開發者不須為M1重新開發。

同時蘋果在Big Sur也強化Universal軟體布局，許多知名軟體開發商如Adobe宣布將陸續推出Universal版本軟體（即同時支援Apple M1處理器和Intel處理器的Mac電腦），其中Lightroom Universal版預計 12 月推出、 Photoshop Universal版預計 2021 年初推出，另外還未轉移到Univeresal的既有軟體則可透過Rosetta 2以模擬方式執行。

售價部分在台灣MacBook Air、MacBook Pro與Mac mini的定價分別為新台幣3萬900元、3萬9900元和2萬1900元起。3款新品美國都已經開放預購，下周正式上市，台灣上市時間尚未公布。

未推出傳聞中的AirTag

《中時新聞網》報導，本次發表會並未推出傳聞中的AirTag。AirTag一般認為是一款支援藍牙的小型追蹤裝置，能搭配「尋找」（Find my）app來查找遺失物品。早在9月發表會前就傳出AirTag有望登場，但是至今都未正式亮相。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範