看醫學動漫《工作細胞》寓教於樂：人體70％免疫大軍都駐紮在腸道

文：林文鑫（中國醫藥大學藥學系副教授）

最近我的孩子非常喜愛《工作細胞》這部動漫，經常在看書時問我關於人體免疫細胞和細菌、病毒之間的反應問題。透過姐弟倆的對話，我很驚訝居然有這麼高水準的動漫，將難解的人體醫學知識，以生動的角色互動呈現。孩子們因而啟發興趣去探索細胞對身體的保護作用，令人驚嘆！

動漫中將細胞以擬人化的方式呈現，描述在人體中忙碌的履行工作，如「白血球」、「T細胞」、「自然殺手細胞」等，每段章節描述當人體遭遇不同疾病，或細菌感染入侵時，免疫細胞如何去產生反擊、支援、補救等機制。內容精彩萬分，更能引發孩子對醫學的興趣與了解，因此極具教育意義。

圖片來源：《工作細胞》

醫學動漫寓教於樂，竟有70％免疫大軍駐紮腸道

其實人體主要的免疫系統有70％集中在腸道，這就像重軍集結在容易發生敵軍入侵的地方。人體中的免疫細胞具有到處遊走的能力，可以在體內自由移動隨時監控身體的狀況，一旦細菌、病毒或是突變癌細胞被偵測到，免疫系統就會啟動清除的機制。所以有效率而且正常工作的免疫細胞，對於身體的保護是相當重要的。

而腸道中的壞菌入侵時，益生菌和免疫系統將啟動共同防禦機制，「益生菌」會透過分泌有機酸、抑菌素、營養競爭等方式來抑制壞菌生長，因此，可避免壞菌破壞腸道黏膜而讓毒素伺機進入血液，危害人體。

所以腸道中的益生菌是非常重要的，《工作細胞》確實是寓教於樂，非常值得全家人觀看的一部知識性作品。

圖片來源：《工作細胞》

生動動作場面呈現腸道免疫，腸道照顧好身體就健康

腸道中的毒素，基本上有二個主要來源：一是外來毒素，每天都會經由水或食物進入人體的毒素：例如重金屬、塑化劑、農藥殘留、防腐劑等，或是烤肉、油炸產生的有毒物質，以及食物被病毒、細菌、黴菌汙染後所產生的毒素。

二是內生性毒素，即食物本身，尤其是紅肉類，都是壞菌的生長營養源，這些壞菌例如「幽門桿菌」、「產氣夾摩梭菌」、「大腸桿菌」等，會產生大量的屍臭素、含硫及胺類等化合物，這也是糞便發臭、排氣味道不佳的原因。

不論是外來或內生性的毒素，人體都能藉由「排便」清理出去。但是當腸道不健康時，就可能使毒素大量累積，導致腸道發炎腫脹，引發「腸漏症」，即毒素穿越腸道絨毛膜而進入血液，隨著血液循環到身體中的各種器官。

接著引起器官發炎、病變等，最後造成許多慢性病。例如國人常見的「大腸癌」、「肝癌」、過敏、自體免疫疾病、糖尿病、腎臟病等等。所以腸道要照顧好，才會有健康的身體。

不幸的，這十幾年來癌症都居國人十大死因榜首，特別是發生率第一名的「大腸直腸癌」，可以說是與不良飲食習慣和環境污染息息相關。眾所皆知生命之源在腸道，但是萬病之源也在腸道。《工作細胞》將腸道中最危急的情況，以生動的戰鬥故事鋪陳告訴大眾，希望觀眾看完後都能更重視腸道健康，關心腸道中看不見的細菌生態和免疫細胞的交互作用。

還有，最近的新冠病毒感染全人類，全世界的科學家們都在努力研發疫苗，這些都跟免疫細胞中的B細胞如何辨識病毒，同時產生中和抗體有很大的關係喔。大小朋友們，不要小看自己，也許你就是未來拯救人類的科學家。

Photo Credit: 健康醫療網 林文鑫副教授

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

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