美國總務署遲遲未「官方認證」拜登當選，總統政權交接過程可能受阻

（中央社）美國媒體宣布民主黨總統候選人拜登勝選，但握有政權交接資源的總務署長墨菲（Emily Murphy）仍未簽署文件確認拜登當選，恐使交接過程受阻。總統當選人的確認宣告原本應該無關政治，但在現任總統川普拒絕坦承敗選下，墨菲又遲遲未宣布拜登當選，過去鮮為人知的總務署成為鎂光燈焦點。

總務署扮演「交接」的關鍵角色

美國1963年制定《總統交接法》（Presidential Transition Act）後，1949年成立的聯邦獨立機構總務署（General Services Administration）一直是政權交接計畫的重要一環。為了促進政權和平有序地轉移，降低國安風險，國會也數度針對總務署的角色修法。

此後總務署多半在媒體預測贏家後數小時至一天內確認贏家，這個確認的程序，距離選舉人團正式決定結果還有好幾週。

在總務署長簽署文件，「確認」總統當選人後，將正式移交給總統當選人的交接團隊數百萬美元、官員聯繫管道、各機關辦公區域和設備等。這項做法形同除了媒體預測外，聯邦政府也正式宣布大選贏家。

2016年，由於希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）承認敗選，讓時任總務署長羅思（Denise Roth）更容易下決定，因此羅思在選舉日隔天上午10時左右便確認川普當選。

2000年，共和黨總統候選人小布希（George W. Bush）與民主黨候選人高爾（Al Gore）在佛羅里達州的得票數僅差數百票，總務署則是等到12月13日佛州重新計票結果底定後，才啟動確認程序，展開正式交接過程。

總務署還負責什麼工作？

總務署是美國政府的獨立機構，協助管理和支援聯邦機構的基本運作。總務署提供美國政府辦公室用品和聯繫管道，提供聯邦雇員交通工具和辦公室空間，並研擬政府成本最小化政策，以及其他的管理任務。

Photo Credit:AP/達志影像 美國總務署辦公室

總務署旗下聯邦員工約1萬2000人，年度預算約209億美元（約新台幣5970億元）。總務署不但負責監督每年660億美元的政府採購，也是政府機關的房東，負責管理價值約5000億美元的政府機構不動產。

總務署管理的政府不動產，包括華府的雷根大廈（Ronald Reagan Building）和國際貿易中心（International Trade Center）。國際貿易中心是規模僅次於五角大廈的聯邦政府大樓。

總務署在川普2016年當選的數年之前，將位於華府賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）舊郵政大樓（Old Post Office Pavilion）租給DJT Holdings LLC，打造為川普國際飯店（Trump International Hotel）。

川普當選後，這項租賃合約引發恐有利益衝突的抨擊，想和川普政府搭上線的外國達官顯要以及商界人士都是這間飯店常客。

總務署是行政單位，現任總務署長墨菲由川普在2017年9月任命，當年12月參議院一致通過這項人事案。總統當選人的確認宣告原本應該無關政治，但在川普拒絕坦承敗選下，墨菲遲遲未宣布拜登當選，讓這個過去默默無聞的政府單位，頓時成為外界注目的焦點。

由於聯邦法規未規定墨菲應該如何做出決定，她或許會等到12月14日選舉人團投完票後行動，也就是依照柯林頓政府2000年採取的時間順序。當年，總務署在最高法院12月12日做出裁定，否決在佛州重新計票要求，讓小布希當選總統後，才正式確認總統當選人。

拜登團隊考慮採取法律行動

《中央社》日前報導，拜登的交接團隊官員表示，大家都知道拜登確定勝出，總務署該承認總統當選人了，並說如果不承認拜登為當選人，交接團隊將採取法律行動。這位不願具名的官員說：「我們肯定有可能採取法律行動，但我們也有其他選項在考量。」這位官員也不願說明其他選項為何。

總務署遲遲不承認拜登勝選，將讓拜登團隊無法取得數以百萬計美元的聯邦資金，也不能跟情報機關等部門的官員會面。

這位官員說，總務署必須先承認拜登為當選人，交接團隊才能取得資金支付薪水、徵詢意見並旅行，還有取得機密資料。此外，這位官員表示，交接團隊也無法聯繫國務院。美國國務院通常會安排外國領袖與總統當選人通話。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範