美國大選激情過後，「拜登經濟學」的三大關注重點

台灣時間11月7日凌晨12點，《美聯社》宣布拜登拿下賓州（20票）、內華達州（6票），累計獲得290張選舉人票（註1）（勝選門檻：270），拜登正式成為第46任美國總統，川普則成為1992年老布希（George H.W. Bush）之後，首位競選連任失利的在位總統。一路追蹤到現在，終於選舉經濟學進入最終篇了。

得賓州者得天下，拜登贏回鐵鏽帶、翻轉陽光帶，成為第46任美國總統

我們在選舉經濟學（II）就曾分析過，拜登勝選的路線包括：

贏回鐵鏽帶三兄弟（2016年希拉蕊丟失的賓州、密州、威州） 翻轉陽光帶（共和黨執政逾20年的亞利桑納州、喬治亞州）

儘管川普贏下「選情章魚哥」俄亥俄（18票），並且守住關鍵搖擺州──佛羅里達（29票）、共和黨大票倉──德州（38票），開票初期氣勢如虹，但隨著大量傾向民主黨的郵寄選票開出，「藍色位移」（blue shift）使得拜登接連在威斯康辛（10）、密西根（16）、喬治亞（16）、賓州（20）後來居上。

雙方在搖擺州的最終普選票差距不大，但「贏者全拿」的制度，使得拜登的選舉人票數（註2）遠高於川普（290－214）。

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共和黨高機率守住參議院多數，民主黨依舊掌握眾議院，但席次降低

參議院選舉方面，阿拉巴馬州的現任民主黨參議員瓊斯（Doug Jones）敗陣給共和黨的圖博維爾（Tommy Tuberville），亞利桑納、科羅拉多則是「由紅轉藍」。另一方面，與我們原先預期有所不同，愛荷華州、緬因州共和黨現任參議員確認連任，目前民主黨在參議院只有淨增加一席，雙方暫時平手（48 vs 48）。

剩下四個尚未宣布結果的州，阿拉斯加、北卡都是共和黨領先，民主黨必須拿下喬治亞的兩席才能奪回參議院控制權（50-50平票的情況下，副總統Kamala Harris可以加入投票表決、打破僵局）：

阿拉斯加開票速度緩慢，共和黨目前領先31％

北卡羅萊納州現任共和黨參議員Thom Tillis目前領先1.8％、已經自行宣布當選，僅剩3％的票尚未開出

根據喬治亞州的選舉法，由於該州的正式選舉、特別選舉都沒有候選人取得超過50％選票，將於明（2021）年1月5號舉辦第二輪投票（run-off）。

鑑於拜登在喬治亞州的總統選舉僅取得微幅領先，正式選舉也由共和黨David Perdue領先民主黨Jon Ossoff（49.8％ vs 47.9％），我們認為喬治亞州的兩個參議院席次都轉向民主黨的機率不高。

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眾議院選舉方面，民主黨雖然在2018年期中選舉後明顯拉開席次優勢（235－198），但出乎意料的是今年席次不增反減，預計整體淨減少8～11席次（總席次依舊＞218，維持多數控制），或許顯示出民主黨的內部分歧（中間派/建制派 vs 左翼進步派），可能在2022年期中選舉面臨更大的挑戰。

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最終局面：拜登總統、國會兩院分治，川普開打訴訟戰也難改變結果

整體而言，跟我們先前的情境分析有何不同／相同？

受到新冠疫情的影響，許多州政府放寬不在籍投票（Absentee Voting）或提前投票（Early Voting）的法規限制，大約1億人在11月3日之前就已經提前投票（vs 2016年，約4700萬人提前投票）。賓州、亞利桑納、內華達、北卡等搖擺州確實出現開票過程曠日費時，威州、喬治亞也因為差距過小（0.6％、0.2％）而進入重新計票階段，開票短期內無法確定選舉結果。 川普拒絕承認敗選，正在全美發起訴訟戰，要求重新計票、指控選舉舞弊、請求聯邦最高法院裁決延遲抵達的郵寄選票無效。不過由於拜登的選舉人票數領先幅度夠大，預期川普難以改變選舉結果，市場不確定性大幅降低。 並未出現原先預期的藍色浪潮，反而是國會分治（拜登上任、共和黨參議院），缺點是重大法案改革不易推行，優點當然也是極端政策不易發生。拜登重返白宮後，許多政策將與前朝政府大相徑庭，但在參議院制肘的情況下，拜登可能會更常簽署行政命令來繞過國會程序。

根據《華盛頓郵報》，拜登預計在上任後立即簽署多項行政命令、撤銷川普過去的，包括重返巴黎氣候協定、重返世界衛生組織（WHO）、廢除穆斯林國家入境禁令、恢復歐巴馬任內通過的「逐夢者計畫」（又稱為《延緩遣返無證入境兒童》或DACA法案）。

Photo Credit: 財經Ｍ平方 圖出自：【美國選舉經濟學】選前必看！一圖預測選情、美股與後市行情

寫在選舉之後：拜登經濟學的關注重點

1. 未來半年先救疫情，拜登專注疫苗開發、重返世衛、成立疫情工作小組

11月4日以來美國連續4天的每日新增確診人數超過10萬人、 每日新增死亡人數超過1000人，冬季疫情增溫再度成為隱憂。

共和黨過去並不支持封城、寄望民眾迅速回到就業崗位、財政刺激的提案規模較小；而民主黨則以擴大補助與財政、謹慎對抗疫情為主。

料拜登當選後會以防疫作為首要任務，專心在疫苗的研發、生產、配送，並表示會在近期成立疫情工作小組、要求美國重新加入世界衛生組織（WHO）。未來需要觀察有無祭出更嚴峻限制民眾外出等作法。

2. 年底前需要新一輪財政刺激、但可能規模較小，明年期待7000億經濟刺激計劃

參院議長Mitch McConnell表示年底前仍有望通過財政刺激，但民主黨需要妥協。兩院分治、美國失業率持續下滑的情況下，財政法案的規模可能較小（目前民主黨提案2.2兆、白宮方案1.6兆，雙方對於地方政府預算存在歧異），但是先過再說。補回失業救濟金、現金支票、小企業薪資保障計劃（PPP），支撐美國經濟穩步復甦。

明年有望期待新一輪經濟刺激計劃（拜登選前承諾7000億購買美貨、研發投資）。

3. 共和黨掌握參議院，加稅、基本薪資等政策難過關

拜登選前最重要的政策牛肉之一，便是主張取消川普2017年的減稅政策──最高個人所得稅率從37％調升至39.6％，最高企業所得稅率從21％調升至28％，以及課徵海外利潤稅（21％）、最低公司所得稅（15％）、金融交易稅等。

不過由於稅改法案是由眾議院提案、參議院修訂／駁回，預期任何加稅提案都有可能在參議院遭到共和黨杯葛，基本薪資也不會在短期內調漲至原先提議的$15／小時，對於多數產業類股（金融、電信、非必需性消費、工業、原材料）原先擔憂的負面衝擊都可以暫時鬆一口氣。

除了上述政策動向，許多投資人也都相當關注，拜登上任後的外交策略會是什麼？中美貿易戰是否有所趨緩？科技業長線趨勢會有改變嗎？更多完整解讀都在財經M平方網站上。

註釋

截至11月10日，僅《福斯》、《美聯社》預測拜登拿下亞利桑納，《CNN》、《NBC》、《ABC》等其他主流媒體尚未跟進。拜登目前領先0.6％（＜2萬張票），川普陣營認為仍有機會出現翻盤。 阿拉斯加（3）、北卡羅萊納州（15）、喬治亞州（16）尚未宣布結果。川普在前兩州保持領先（+30％、+1.4％），喬治亞州則是拜登微幅領先（+0.2％）、正在進行重新計票。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航