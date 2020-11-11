全球最大貿易協定RECP將簽署，經濟部：台灣與會員國有近七成貿易額免關稅

（中央社）印尼貿易部長蘇帕曼托（Agus Suparmanto）10日表示，預期東協（ASEAN）10國及中國、日本、韓國、澳洲和紐西蘭等15國，將在本週末舉行的視訊高峰會簽署全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

蘇帕曼托表示，東南亞國家協會10國以及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭領導人，預計將在11月15日舉行的峰會完成RCEP談判。

蘇帕曼托告訴記者：「巨型自由貿易協定RCEP將於2020年11月15日簽署。」他還說，這項「策略性」協定，應該會促進印尼對其他簽署國的出口。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，RCEP將可協助此區域的國家，擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引起的經濟低迷，加速邁向經濟復甦。

國內生產毛額（GDP）合計占全球29％的15國，去（2019）年同意RCEP的條款，為今（2020）年簽署協定鋪路。

印度去年退出談判，因為擔心取消關稅對東協、日本和韓國等國開放市場，國內生產商將受到進口產品傷害。其他國家則表示，依舊會對印度敞開大門。

印尼貿易部長表示，簽署協定後，所有國家必須在2年內完成批准程序，RCEP才會生效。

11月初RCEP 15國完成談判，但印度憂貿易失衡不加入

經過7年談判，RCEP15個成員國11月4日宣布完成20個章節和市場准入的談判，準備在2020年簽署，印度認為協定內容沒有回應印度的憂慮而不願加入。

第35屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）及相關會議11月2日到4日在曼谷北郊的IMPACT展覽中心登場。4日下午登場的是備受矚目的第三屆RCEP高峰會，高峰會的成員包括東協10國以及6個貿易對話夥伴國中國、日本、韓國、印度、澳洲和紐西蘭的領導人。

高峰會結束後16國領導人發布共同聲明指出，在面對快速變化的全球環境時，RCEP談判完成代表大家對於開放貿易和投資環境的承諾，RCEP可以促進區域的未來發展榮景，並對全球經濟有正面貢獻，RCEP可以成為多邊貿易體系的支柱。

聲明中指出，15個RCEP參與國已經完成20個章節以及所有市場准入的談判，準備在2020年簽署。聲明也提到，印度有重大且沒被解決的問題，所有的RCEP成員國會一起解決這些問題，印度最後的決定會取決於這些問題的解決方式。

RCEP從2012年宣布開始談判，泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）曾在10月上旬的RCEP部長級會議後表示，RCEP的20個章節已經完成14個，期望可以在11月的東協峰會中完成談判。

但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，不少印度人擔心加入RCEP後，將有大量低價的中國商品進入印度市場，還有來自紐西蘭及澳洲的便宜乳製品，會擴大原就已經很大的貿易逆差。

印度媒體《今日印度》（India Today）報導引述不具名的印度政府人士指出，印度決定不加入RCEP是因為總理莫迪（Narendra Modi）認為，印度的憂慮並沒有在RCEP中彰顯出來。不具名的人士表示，RCEP沒有反映出它原有的目的，而結果並不公平也不平衡。

不具名人士也透露，中國在4日的RCEP高峰會中積極推動簽署RCEP，目的在於抗衡美中貿易戰，不過印度堅持不簽署。

日媒報導：RCEP將通過特別文件讓印度隨時加入

日本、中國、東南亞國家協會（ASEAN）等15國討論簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），預定15日召開視訊高峰會，將通過一份讓印度幾乎可以無條件隨時加入的特殊文件。

《日本產經新聞》報導，日本、中國、韓國與東協國家等15國11日召開部長級會議，討論簽署全球最大貿易協定RCEP。會中將討論讓已表明不參加RCEP談判的印度幾乎可以無條件隨時加入RCEP的特殊文件。預定15日召開的RCEP視訊高峰會上將正式宣布此事，預料也將簽署RCEP。

報導說，日本在意中國崛起，因此主導這份特殊文件的擬定。

RCEP於2012年由16個國家開始協商，但是印度憂心大量廉價中國貨入侵，去年11月退出談判。

日本力勸印度不要退出RCEP談判，在印度決定退出談判後，日本提議擬定特別文件，讓印度得以以較容易參加的方式參加RCEP。RCEP原則上在一定的期間不同意新會員加入，但特別文件將明載把印度列為例外。

報導說，日本之所以希望印度參加RCEP，主要是在意中國動向，因此將此當成外交戰略一環。因為RCEP參加國當中，占1成國內生產毛額（GDP）及4成人口的印度如果退出RCEP，中國在RCEP參加國當中的存在感將相對地增大，如果留下讓印度參加之道，可抑制中國崛起。

而且，印度與美國、澳洲都是日本倡議的「自由且開放的印度太平洋」構想的主軸要角，日本外務省官員透露，日本政府認為，印度能參加RCEP的話，有助於推動以自由貿易為主的自由開放的印太發展。

RCEP完成談判，經濟部：與台灣7成貿易已零關稅

除印度以外的15個RCEP參與國宣布完成談判，預計明年簽署協定，經濟部長沈榮津5日表示，台灣與RCEP參與國貿易額已有7成為零關稅，其他項目則可以產業轉型來因應。

在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會峰會4日發布聲明，表示除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」完成談判，包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、中國、日本、韓國、澳洲與紐西蘭，印度則表態不加入。

對於RCEP簽署後對台灣可能影響，沈榮津5日出席資安人培成果發表暨頒獎典禮後受訪表示，台灣目前與RCEP參與國貿易額約有7成都已是零關稅，剩下可能受影響的3成中，若是高科技產品，台灣相對有競爭力，若是傳統產業，則要看性價比，業者都知道，面對區域經濟整合，必須往高附加價值方向升級轉型，政府也會提供協助。

此外，針對中國國台辦4日公布的26項措施，沈榮津表示，像去年公布的31項措施，表面對台灣有好處，實際卻是對中國有利，產業界都已看清其本質，甚至在個人的部分，也可以看到過去中國挖角台灣高科技人才，「去了一年用完就丟」，「大家已經認清事實的真相」，並強調資金、人才、技術要進出，經濟部都會嚴格審查。

沈榮津也說，美國在台協會（AIT）與經濟部共同推動人才循環大聯盟計畫，也可以讓年輕人看到「留在台灣是有機會的」，讓台灣人才能透過這個平台走出去，國外專業技術人才也進得來，共創雙贏。

對此，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈在聯合報的分析指出，對亞太國家來說，RCEP將是一場及時雨，首度促成中國、日本間，與日本、韓國間市場開放。但如在2021年生效，預計將對我出口與投資造成雙重衝擊，尤其RCEP亦將涵蓋電子商務、投資自由化、自然人移動、政府採購等專章。另為因應新冠疫情，亦將針對抗疫、防疫重要的醫藥與個人防護產品，如口罩、呼吸器、清潔液等，立即實施降稅等，均將對我企業與出口造成不利的影響。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範