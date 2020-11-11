「星港旅遊氣泡」啟動，22日起每日1航班限200人

香港政府10月公布的「星港旅遊氣泡」有新消息，香港政府及新加坡宣佈11月22日起實施「航空旅遊氣泡」，不限行程目的，初期限制每天來往航班為各一班，每班航機最多可容納200名旅客。如香港與新加坡的疫情未來無再惡化，則預計從12月7日起，每天來往航班將增加至各兩班。

不過，公布亦指，一旦兩地的「一星期平均無源頭病例」多於5個，旅遊氣泡會即時暫停兩周，直到平均病例數目減至5個以下才恢復。

根據協議，旅客往來並毋須接受強制檢疫，但出發前72小時內需進行兩地互認的病毒測試並呈陰性結果，而由新加坡抵港的旅客亦要在香港機場再做測試作雙重保障。另外，旅客不限國籍，但必須在出發前14天內無前往過香港或新加坡以外的任何地方。

從香港出發：

旅客可在香港19個政府認可檢測機構或實驗室，或4個社區檢測中心進行測試，劃一檢測收費240港元。航班到達新加坡機場後，無需再接受測試。

從新加坡出發：

在新加坡需先做測試。但若旅客原本由香港出發，而72小時內從新加坡回程香港，則毋須在新加坡做第二次測試，否則要做，費用約200至300新加坡元。旅客抵港後要再在香港機場專屬通道及實驗室，進行第二次PCR病毒測試，平均約4小時有結果，費用為499港元。

需遵守當地防疫措施

旅客到達當地後行程基本不受限制，但需遵守當地各自的防疫措施，例如香港旅客抵達後，需要下載新加坡「TraceTogether（合力追蹤）」手機app，容許新加坡政府追蹤其行蹤，在新加坡時需要保持應用程式啟動，回港後亦要在連續14天內保留應用程式。旅客在新加坡時也要遵守5人限聚令。香港目前也有4人限聚令。而一旦在旅遊目的地確診，兩地旅客均需自行承擔所有醫療費用。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，所有航班均屬專屬航班，為減低社會危險，旅客入境香港後會利用專屬通道及實驗室做第二重測試，抵港後亦會通過不同機橋及通道，在專屬等候區及行李帶進行有關工作才可離境。

另外，航班數目將平均分配予香港及新加坡的航空公司。邱騰華稱，航班主要由國泰航空及新加坡航空負責，票價屬商業決定。

新加報交通部長王乙康表示，「星港旅遊氣泡」將不會限制旅遊或行程的種類，旅遊、休閒或探親等皆可，並會完全以驗測取代隔離或居家令，與疫情前的跨境旅行非常接近。

《立場新聞》報導，香港和新加坡在10月中旬已指達成雙邊旅遊氣泡的原則性計劃，希望有助受肺炎疫情重創的旅遊業和航空業恢蘇。而新加坡是香港第一個有旅遊氣泡協議的國家，而日本與泰國等10個國家據報都正在就類似安排與香港進行磋商；而新加坡此前已單方面向澳洲、汶萊、中國、越南與新西蘭等多國開放邊境。

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責任編輯：Alvin

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