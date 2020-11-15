《艾蜜莉在巴黎》女星莉莉柯林斯如何克服飲食障礙，找到「自愛」的平衡點？

文：AVIS WU

莉莉．柯林斯（Lily Collins）擁有精緻的五官，與標誌性的野生眉。從Netflix原創電影的《深刻入骨》爆瘦九公斤，體脂爆低，戲裡戲外都消瘦的模樣都令人心疼。好加在現在演出同樣為Netflix原創影集《艾蜜莉在巴黎》，明顯身材勻稱許多。

出道長達10年的莉莉．柯林斯，簡直就是「凍齡女神」，與20歲時演出《獵魔教士》相比，臉蛋一樣稚嫩。現年31歲的莉莉好事不斷，新戲大受好評之外，也在不久前公開與導演男友查理麥道威爾（Charlie McDowell）訂婚的消息。

如此成功並非一蹴可及，莉莉透露自27歲演出《深刻入骨》，從克服飲食障礙中找到「自愛」的平衡點，現在就跟我們一起窺探她榮光煥發的訣竅。

乾淨飲食愛好者，不吃紅肉、避開加工食品

雖然身為星二代的莉莉．柯林斯，從小在英國鄉下長大，以進食健康的原型食物為生活型態。喜歡吃白肉像是雞肉、魚，攝取大量的蔬菜，澱粉以藜麥為主食。

跟朋友聚餐時偶爾吃甜點，日常讓身體維持在最好的狀態

比起每天一杯手搖飲或是上班族的下午茶時光，莉莉．柯林斯會將吃甜點的扣打留在跟朋友聚餐的時候。平日則遵守乾淨飲食原則，吃清淡不過度調味，讓身體維持在最好的狀態。

從自製甜點、美食中獲得成就感

儘管莉莉．柯林斯是個自律自愛的人，並不代表她就沒有放縱的時候。私下很喜歡烘焙的她，非常享受在創造美味又健康料理中的成就感。從甜甜圈、香蕉蛋糕到生日蛋糕都不倒。

以前有段時間莉莉．柯林斯為了控制體態，強迫自己不能去吃這些食物，更別說製作了。然而，在接觸並且愛上烘焙後，莉莉．柯林斯開始學習享受這些自製美食。

雙魚座的緣故，特別喜歡游泳的感覺

莉莉．柯林斯曾經對出版商透露自己是雙魚座的緣故，非常喜歡在水中游泳的感覺。高中時參加過田徑隊，但對於田徑訓練相當討厭，取而代之的是喜歡獨自一人邊聽音樂邊跑步。

除了有氧運動，莉莉．柯林斯非常喜歡Body by Simone的訓練方式，是一種將綜合強化體能與調整體態的訓練法。透過私人教練結合芭蕾舞蹈進行等長運動（Isometric Exercise），刺激肌群與肌力，透過靜止不動的動作，讓身體肌耐力提升同時也能讓代謝循環變好。「

這不像是Crossfit那麼激烈，但也能使我保持專注。」莉莉．柯林斯說。

每天保持運動習慣，但不堅持

不同於運動是為了維持身材、瘦身，莉莉．柯林斯每天運動是為了讓自己的身體與精神都活躍起來。「運動時，我可以暫時消失在自己的世界當中。」同時在運動時將自己推向自己的能力邊界，並創造新的可能。

許多女星或是女孩會因為艱困的運動計畫，讓自己倍感壓力。莉莉．柯林斯雖然每天運動已經成為習慣，但當出遊旅行時太累時，也不會強迫自己一定要運動。「畢竟，生活中的經驗是那麼難能可貴，但跑步機永遠都會在」她這麼說。

總結莉莉．柯林斯的自愛生活型態

乾淨飲食愛好者，不吃紅肉、避開加工食品

喜歡游泳、慢跑、等長運動

每天運動但把握當下

將甜點留給朋友聚餐時一起享用！

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本文經Women's Health Taiwan 美力圈授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航