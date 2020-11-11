首個「經濟泡泡」來台獲准，美商小型短期考察團「免隔離」條件為何？

（中央社）商務人士來台防疫措施放寬，中央流行疫情指揮中心已准許外商來台考察首例，經濟部昨（10）日晚透露是一家美國電子廠，將在台灣停留3天、來台人數9人以下，以小規模方式短進短出，也因為該廠人員無須隔離，經濟部派人全程陪同。

受疫情影響，各國經貿交流受阻，導致產業發展與投資效果延遲，王美花晚間出席「2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」，她致詞時表示，中央流行疫情指揮中心稍早已通過一家電子大廠的申請案，該廠商務人士可來台。該申請案也被外界視為經濟泡泡首例。

王美花表示，指揮中心會依計畫的周延性、外籍商務人士來台的必要性、急迫性、不可取代性及全案對台灣經濟的重要貢獻度等5面向進行評估，而商務人士來台後，經濟部則會全程督導，「一有閃失，經濟部要負全部責任」。

她也向現場所有出席頒獎典禮的廠商喊話，若認為投資、採購或商業合作有上述所提的面向，歡迎向經濟部工業局、投資處申請，經部絕對樂意協助。

經濟部官員進一步說明，該廠為一家美商電子廠，來台人數為個位數、層級非常高，預計在台待3天，動線單純，多在飯店或辦公室，全程不用隔離，期間會面的所有人員也已登記，經濟部也會派人全程陪同。

王美花表示，2週前向中央流行疫情指揮中心提出申請，由指揮中心依計畫周延性，外籍人士來台的必要性、急迫性、不可取代性及全案對台灣經濟的重要貢獻度等4面向進行評估，稍早通過台灣一所電子大廠的申請案。

《聯合報》報導，官員指出，由於本案外商有明確投資意向、且來訪者達到老闆級，在動向方面很單純，來台接洽人員名單也都已經呈報，全程也將會有經濟部官員陪同，符合專案申請要素，因此獲指揮官同意。在本案之前，也曾有本土業者由於設備需求，申請讓外國技師來台停留一日，但是以投資為目的的專案，本案還是第一件。

王美花會前受訪時也強調，不應再講「經濟泡泡」一詞，因為「經濟泡泡」是國家對國家的層級，而經濟部傾向走專案申請。經濟部官員指出，經濟部目前想法是以個案申請方式累積案例，最後形成通案。

《中央社》報導，衛生福利部長陳時中今天受訪時表示，因為經濟泡泡有各種不同的樣態，所以衛福部和經濟部有很多的討論，要核准經濟泡泡，首先要由主管機關對必要性做審核，衛福部則負責對防疫計畫進行審核與協助，且主管單位要有人做完全的監督，也要寫防疫計畫以負起法律責任。

至於目前有多少團體希望申請經濟泡泡來台灣，陳時中表示，當然對這有期待，但經濟部必須做必要性審核。

針對經濟泡泡來台者採檢是否不足的疑慮，陳時中回答，目前2次核酸檢測確認陰性的政策是針對入境時或報告上出現症狀的人，如果沒有相關症狀，並不會要求入境者需要2採陰才能返家；至於經濟泡泡來台者，未來可能根據來台天數不同，檢驗上有不同規定。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範