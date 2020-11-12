總統的卸任信：贏得美名或是大肆破壞，決定了卸任總統自身氣度

文：中央社駐華盛頓特派員江今葉

美國總統川普（Donald Trump）因為堅不認輸，政權交接未能開展，引來外界對總務署不願啟動交接的質疑。離開白宮的卸任者是留下親筆信贏得美名或是大肆破壞，決定了卸任總統自身氣度。

儘管多數美國媒體與外媒都在7日中午前後，宣告民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經拿下270張過半數的選舉人票，贏得今（2020）年大選，但川普至今仍未認輸，連日來持續推文宣稱自己才是贏家，且透過競選團隊展開法律訴訟。

由於包括賓州仍在計票過程中，加上川普陣營提出法律行動，「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站並未將賓州畫給拜登，拜登與川普的選舉人票目前分別為259張與214張，尚未有人拿到過半數選舉人票。

也因為川普遲不認輸，過去一向在大選結果出爐隔天啟動的總統交接過程，今年在總務署長墨菲（Emily Murphy）遲遲未簽署文件下，至今仍無法啟動，也讓過去鮮為人知的總務署（General Services Administration）意外成為焦點。

美國於1963年制定《總統交接法》（Presidential Transition Act）確保政權有序和平過渡機制，也確認作為聯邦獨立機構的總務署為政權交接的監管機構。

總務署長在確定總統當選人後，將簽署文件，正式撥付資金、官員聯繫管道、聯邦機構設備與辦公室空間等給總統當選人指定的交接團隊，讓新任總統能在正式入主白宮前全面掌握政府運作。

雖然主流媒體抨擊由川普任命的墨菲拒簽文件，但這並非首例。2000年共和黨總統候選人小布希（George W. Bush）與民主黨候選人高爾（Al Gore）在佛羅里達州的得票數差距甚小，出現爭議時，總務署也是等到當年12月13日佛州重新計票結果底定後，才啟動確認程序，展開正式交接過程。

在此情況下，墨菲選擇謹慎行事的作法並未逾越職權，畢竟交接過程牽涉高度政府機密，萬一選情翻盤，絕不是一句中止就能解決的。

除了法律程序正式啟動外，即將離開白宮的卸任者如何優雅轉身下台，也是外界關切的焦點。多年來，卸任的美國總統總會在橢圓形辦公室內留下親筆信為繼任者打氣加油，特別是交接的兩位總統分屬不同政黨時，詞彙溫暖的交接信常被外界視為佳話。許多現任美國總統在做出重大決策前也常會徵詢卸任總統，尋求他們的智慧諍言。

據說開啟卸任信傳統的是川普最為推崇的已故共和黨總統雷根（Ronald Reagan）。不過由於接下總統大位的是他的副手老布希（George H. W. Bush），雷根這封卸任信更像是歡迎老朋友。但僅做一任總統的老布希卸任時留給政敵柯林頓（Bill Clinton）的信函就顯得氣度非凡。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，老布希2018年過世時，柯林頓曾公開在媒體前眼光泛淚地唸出這封信函，令不少人動容。老布希在信函中先是表示自己在走進橢圓形辦公室仍感到「驚奇與崇敬」，他期許柯林頓在這裡能「獲得巨大幸福」，「你的成功是我們國家的成功，我會為你加油。祝你好運。」

小布希在離開白宮前也寫下親筆信告訴歐巴馬（Barack Obama），「你將會遇到十分艱難的時刻，批評指責將蜂擁而至，朋友會讓你失望。但你會有給你安慰的上帝、愛你的家人，還有為你打氣的國人，包括我在內。不論發生什麼事，你所領導的人民所具有的品德和同情會給你鼓舞。」

歐巴馬4年前離開白宮前留給川普約300字的親筆信上則寫道，「大家都只是白宮的過客，應守護民主制度與傳統，不論政局每天如何變化，在離任時這些制度至少仍應像建立時一樣牢固。」川普事後曾公開表示，這封信讓他十分感動。

當然也有卸任總統像柯林頓，雖然給了繼任的小布希同樣帶著鼓勵言詞的信函表示，「從今天起，你就是我們所有人的總統。我向你致敬，祝願你獲得成功，獲得無窮幸福」，但隨後卻也傳出因為不滿高爾沒能贏得大選，柯林頓幕僚在交接前蓄意破壞白宮，拔掉電話線、牆上畫著不堪入目的內容、抽屜被強力膠黏住，連電腦鍵盤中的W鍵都被拔掉，因為那是象徵小布希的W。

責任編輯：羅元祺

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