讓外國人能到東京看奧運，日本政府考慮有條件免除「14天隔離期」

根據日本媒體報導，暫定延期到明年夏天舉行的東京奧運，日本政府正考慮免除入境須隔離14天的武漢肺炎防疫措施，方便外國觀眾觀賽。

日本《共同社》報導，考慮到觀眾和選手不同，沒有專屬的交通工具，日本政府考慮開放外國觀眾若至日本觀賞奧運，若能配合包括出境前多次檢測等防疫措施，將不用隔離14天，也允許使用大眾運輸工具，入境日本後也須追蹤健康狀態。

報導也指出，即便決定接納海外觀眾，也會針對疫情嚴重的國家，另行考慮是否允許入境。

至於參加奧運會和殘奧會的外國選手，日本政府計畫以出境本國前和入境日本時檢測陰性為防疫措施的條件，14天的隔離期也允許訓練和參賽，但行動範圍只能以奧運村為中心，往返比賽場館和訓練場地，原則不允許使用大眾交通工具。

報導提到，相關決定將於11月12日的會議上決議。

多數日本企業希望2021年舉辦奧運，但民眾卻持反對意見

原計畫在2020年舉行但因疫情延期的東京奧運，目前暫定要在2021年7月23日開幕，但日本企業與一般民眾對此卻有截然不同的看法。

《路透社》報導，根據一份調查資料顯示，有68%的日本中大型非金融類企業希望東京奧運能在2021年舉辦，其中4分之3的受訪者認為舉行時應該限制觀眾人數。其中有受訪者表示「考量日本經濟，能繼續舉辦一定比不舉辦好」，但也有人在問卷上填答「身為日本人當然希望奧運能舉辦，但除非疫情能夠趨緩，否則沒有必要為了舉辦而惹上風險。」

然而，對照NHK在今年7月所做的民調，卻有高達3分之2的日本民眾認為奧運應該取消或再延期舉辦。

對此，新上任的日本首相菅義偉已經表示，將盡可能確保東京奧運能在2021年舉行，但報導中也提到，相對於前首相安倍晉三「完整」舉辦奧運的做法，菅義偉對於簡化的舉辦形式也抱持較多彈性。

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今年9月時，國際奧會副主席柯茲（John Coates）也表示東京奧運將成為「征服病毒的奧運」，而且「不論有沒有疫情，東京奧運都將在明年7月23日舉辦」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範