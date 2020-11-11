【關鍵時事】獨立書店停業抵制雙11是情緒勒索，也是文人自以為的高尚節操

簡單解釋一下「雙十一書店停業抵制」背景，因為電商通路（ex.博客來）針對書籍削價競爭，前幾天起到雙十一期間開出66折的超低價，導致以原價、低折扣賣書的獨立書店發起「共同歇業」行動呼籲，盼望讀者及社會大眾在面對電商的低價促銷行動時能再思考一下此舉對書業的傷害性。

說實在，我認為這很情緒勒索，以及文人（囊括作者、出版業、獨立書店等的地圖炮）自以為的高尚節操。

首先，消費者選擇同商品的低價位沒有錯。歐巴桑去菜市場買菜會，你買任何東西也都會比價、想省錢，大家去週年慶、大家會去大通路，任何人不想多花錢是無可避免的天性。我省下的錢可以去更有意義的事情，例如捐款給熱線，因此不應該惡意仇視解讀消費者購買低價書。

再者，倘若要以「書」是文化產品，不能跟其他生活用品比較為論點，我同樣不認同。倘若如此，電影是否要以文化產品相提並論，你還會進電影院嗎？你還會去出租店嗎？串流平台讓多少電影票房減損、出租店紛紛倒閉歇業。看Netflix是不是跟買博客來一樣罪無可赦？聽Soptify、KKBOX是不是扼殺實體唱片的兇手？

所有產業個體本來就是異質，無法同質比較；但就我情緒來看彼此存在著某種情緒羈絆，只不過「書」的產業人士，熟練筆耕，容易將其放大發聲。

我信仰「誠實」這種價值觀，我盡可能讓自己表裡如一，任何事情要用同樣邏輯去面對處理。只把節操放在「書」這件事情抵制，「電影」、「音樂」乃至於生活用品，就不同標準去抵抗資本主義巨獸的話，說實在，我認為這樣的人很虛偽。

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很多朋友不知道我從小是在雜貨店長大的，我奶奶負責經營，她販售著醬油、味精、飲料、零食、禮盒、香菸等等，我小時候仗著新陳代謝很好不會胖，放學下課就拿一包波卡洋芋片配著卡通看，阿嬤看到會笑笑地唸我，卻允許我這樣做。

雜貨店後來沒生意了。轉角開了一間7-11，琳瑯滿目的產品，折扣、集點優惠的營運行銷招式，大家都想要搜集無嘴貓磁鐵，沒有人要來破舊的雜貨店。阿嬤任由商品積上灰塵，整天坐在店門口放空，遙想過去的風光。

依照這個邏輯，是不是所有去便利商店消費的人，都是讓奶奶雜貨店倒閉的共犯呢？你去消費不抵制就是扼殺小本經營商店的兇手。我不這麼認為，時代就是這樣在往前走，自由市場在運行，好的、便宜的、方便的留下，難以跟上時代被淘汰，人是如此、商品也是如此。很殘忍，但這就是世俗法則。

所以獨立書店開始轉型，舉辦各式講座，我們可以透過買書以外的管道支持獨立書店的理念。

Photo Credit: 中央社

我尊重獨立書店業者的節操、甚至是信仰，但我不認同。我認為有如此節操，你就應該擴及電影、音樂乃至於生活用品同樣去維護被大資本攻擊的弱者。倘若你只擇一獨尊「書」，那希望你脫掉聖徒的外袍、激進者的標籤，因為你很偽善，你是扼殺另外一個圈子的兇手。

前些日子看了金獅獎影片《游牧人生》，故事講述美國產業結構轉型，以挖礦為業的小鎮就此居民外流而荒廢，女主角開著露營車居無定所，內心無時無刻懷念逝去的小鎮時光。或許這些獨立書店業者就是捍衛著小鎮，堅決不願荒廢流浪，守護著內心淨土的人們吧。

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