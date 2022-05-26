菲國會宣布小馬可仕以近六成得票率當選總統，人權與經濟復甦問題受關注
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根據國會公布的最終結果，小馬可仕贏得逾3160萬票，得票率58.8%，他將於6月30日就職。由於小馬可仕以「黃金時代」形容老馬可仕過去的統治，各界擔心他走上其父親獨裁治國的老路；同時，小馬可仕如何帶領國家走向經濟復甦也受矚目。
（中央社）菲律賓國會25日正式宣布9日壓倒性勝選的小馬可仕為第17任總統。人權團體和宗教領袖憂心在他主政下，菲律賓脆弱的民主將遭到進一步削弱。
根據國會公布的最終結果，小馬可仕（Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr）贏得逾3160萬票，得票率58.8%。他將於6月30日就職。
小馬可仕是自從他的父親、獨栽前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）1986年遭到不流血人民革命推翻以來，首位獲得絕對多數選票的總統候選人。馬可仕任內侵犯人權、貪腐橫行。
在菲律賓，取得相對多數即可當選總統。
確認小馬克仕勝選的報告獲國會議員批准後，眾議院議長費拉斯柯（Lord Allan Velasco）宣布：「本人特此宣布小馬可仕正式當選菲律賓共和國總統。」
小馬可仕靠著在網路上持續不懈地洗白家族黑暗史，並與在地方上具影響力敵對政治王朝結盟，讓家族得以東山再起。
身穿傳統正式襯衫的小馬可仕今天在國會大樓接待室迎接副手薩拉（Sara Duterte）時，給對方一個大擁抱。薩拉是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女。
92歲前第一夫人、小馬可仕母親伊美黛（Imelda Marcos）坐在輪椅上被人推著進入國會。小馬可仕的妻子、候任第一夫人露意絲（Louise Araneta-Marcos）和婆婆一塊現身。直到2019年都還是國會議員的伊美黛是家族重返榮耀的幕後推手。
此前數小時，相隔數公里的人權委員會（Commission on Human Rights）外頭，有數以百計鎮暴警察與抗議人士爆發衝突。不滿國會作出上述總統當選公告的社運人士遭警方以水砲侍候。左翼團體表示，衝突中至少有10人受傷。
人權團體「人民權利促進聯盟」（Karapatan）祕書長帕拉貝（Cristina Palabay）在聲明中說：「今日暴力驅散是小馬可仕-薩拉政府統治之道的前奏嗎？我們行使基本權利和自由得遭此明目張膽國家暴力對待？」
菲律賓擁有1億1000萬人口，小馬可仕迄未透露將如何治理這個民不聊生的國家。
選戰期間他不參加電視辯論迎戰對手，大體上不接受專訪，以避免被問到難回答的問題。
他甚至用黃金時代形容父親馬可仕治下的菲律賓。小馬可仕儘管尚未就任，已經讓人權等團體引以為憂，擔心這位新總統走上他父親治國的老路。
通膨與政府負債成小馬可仕首要挑戰
（中央社）菲律賓國會昨天宣布小馬可仕當選第17屆總統。有國會議員認為，通貨膨脹將是他上任後的首要任務；政府負債創新高之下，小馬可仕如何帶領菲國走向經濟復甦也受矚目。
經過票數審查，菲律賓國會昨天正式宣布前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女薩拉（Sara Duterte）當選正副總統。兩人將於6月30日就職。
眾議院歲入委員會主席薩爾斯達（Joey Salceda）23日接受GMA新聞台訪問時說，小馬可仕上任後100天必須處理的首要議題包括通貨膨脹、大規模農產品走私、能源短缺和馬尼拉都會區交通壅塞問題。
薩爾斯達說，農產品走私不僅讓菲國窮人和農民受害，也影響菲律賓國內的生物安全。
自中國走私到菲律賓的蔬菜近來成為菲國參眾兩院關注議題。菲律賓大學地質與環境科學研究所教授大衛（Carlos Primo David）20日在一場新書發表會表示，2020年進口到菲律賓的大蒜和洋蔥總價達4040萬美元（約新台幣11.94億元），其中大部分來自中國。
大衛說，受生產規模影響，向中國農民購買大蒜和洋蔥只需每公斤37.5披索（約新台幣21.19元）和9.9披索，但菲律賓農民要賣到87.3披索和39.7披索，價差太大，根本無法競爭。
不過，農業部助理部長拉希斯特（Federico Laciste Jr.）3月下旬在參議院聽證會表示，菲律賓只允許中國水果進口，並未開放蔬菜進口，因此從中國進入菲律賓的蔬菜必定是走私。
即將卸任的社會經濟規劃部長蔡榮富（Karl Kendrick Chua）說，新政府當務之急是解決通貨膨脹，尤其是對人們影響最大的食品價格攀升問題。
菲律賓第1季經濟成長率8.3%，高於預期。但受食品及能源價格高漲影響，4月通膨率4.9%，創下2019年1月以來新高。
馬尼拉時報報導，小馬可仕23日說，希望下屆國會將經濟振興方案列為優先推動的法案之一。另外，針對編列中的明年中央政府預算，他計劃將部分公共支出「從非投資支出轉移到投資支出」，以振興經濟。
小馬可仕的表弟、眾議院多數黨領袖羅慕德斯（Martin Romualdez）19日表示，下屆國會計劃通過新經濟振興方案「國家，再次崛起」（Bayan Bangon Muli），並延後原訂於12月舉行的「巴朗蓋」基層官員選舉，將省下的80億披索（約新台幣45億）用於經濟振興措施。
菲律賓的巴朗蓋（barangay）相當於台灣的村或里。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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