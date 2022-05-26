菲國會宣布小馬可仕以近六成得票率當選總統，人權與經濟復甦問題受關注

（中央社）菲律賓國會25日正式宣布9日壓倒性勝選的小馬可仕為第17任總統。人權團體和宗教領袖憂心在他主政下，菲律賓脆弱的民主將遭到進一步削弱。

根據國會公布的最終結果，小馬可仕（Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr）贏得逾3160萬票，得票率58.8%。他將於6月30日就職。

小馬可仕是自從他的父親、獨栽前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）1986年遭到不流血人民革命推翻以來，首位獲得絕對多數選票的總統候選人。馬可仕任內侵犯人權、貪腐橫行。

在菲律賓，取得相對多數即可當選總統。

確認小馬克仕勝選的報告獲國會議員批准後，眾議院議長費拉斯柯（Lord Allan Velasco）宣布：「本人特此宣布小馬可仕正式當選菲律賓共和國總統。」

小馬可仕靠著在網路上持續不懈地洗白家族黑暗史，並與在地方上具影響力敵對政治王朝結盟，讓家族得以東山再起。

身穿傳統正式襯衫的小馬可仕今天在國會大樓接待室迎接副手薩拉（Sara Duterte）時，給對方一個大擁抱。薩拉是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女。

92歲前第一夫人、小馬可仕母親伊美黛（Imelda Marcos）坐在輪椅上被人推著進入國會。小馬可仕的妻子、候任第一夫人露意絲（Louise Araneta-Marcos）和婆婆一塊現身。直到2019年都還是國會議員的伊美黛是家族重返榮耀的幕後推手。

此前數小時，相隔數公里的人權委員會（Commission on Human Rights）外頭，有數以百計鎮暴警察與抗議人士爆發衝突。不滿國會作出上述總統當選公告的社運人士遭警方以水砲侍候。左翼團體表示，衝突中至少有10人受傷。

Police clad in full riot gear attacked and injured several activists during a peaceful assembly to reject the proclamation of Marcos Jr. just outside the CHR.



A water cannon was also used to push back activists.



WALANG HUMAN RIGHTS SA GOBYERNONG ITO!#StopTheAttacks pic.twitter.com/Mpc7YOC8CD — lloyd (@lloydsalibi) May 25, 2022

人權團體「人民權利促進聯盟」（Karapatan）祕書長帕拉貝（Cristina Palabay）在聲明中說：「今日暴力驅散是小馬可仕-薩拉政府統治之道的前奏嗎？我們行使基本權利和自由得遭此明目張膽國家暴力對待？」

菲律賓擁有1億1000萬人口，小馬可仕迄未透露將如何治理這個民不聊生的國家。

選戰期間他不參加電視辯論迎戰對手，大體上不接受專訪，以避免被問到難回答的問題。

他甚至用黃金時代形容父親馬可仕治下的菲律賓。小馬可仕儘管尚未就任，已經讓人權等團體引以為憂，擔心這位新總統走上他父親治國的老路。

通膨與政府負債成小馬可仕首要挑戰

（中央社）菲律賓國會昨天宣布小馬可仕當選第17屆總統。有國會議員認為，通貨膨脹將是他上任後的首要任務；政府負債創新高之下，小馬可仕如何帶領菲國走向經濟復甦也受矚目。

經過票數審查，菲律賓國會昨天正式宣布前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女薩拉（Sara Duterte）當選正副總統。兩人將於6月30日就職。

眾議院歲入委員會主席薩爾斯達（Joey Salceda）23日接受GMA新聞台訪問時說，小馬可仕上任後100天必須處理的首要議題包括通貨膨脹、大規模農產品走私、能源短缺和馬尼拉都會區交通壅塞問題。

薩爾斯達說，農產品走私不僅讓菲國窮人和農民受害，也影響菲律賓國內的生物安全。

自中國走私到菲律賓的蔬菜近來成為菲國參眾兩院關注議題。菲律賓大學地質與環境科學研究所教授大衛（Carlos Primo David）20日在一場新書發表會表示，2020年進口到菲律賓的大蒜和洋蔥總價達4040萬美元（約新台幣11.94億元），其中大部分來自中國。

大衛說，受生產規模影響，向中國農民購買大蒜和洋蔥只需每公斤37.5披索（約新台幣21.19元）和9.9披索，但菲律賓農民要賣到87.3披索和39.7披索，價差太大，根本無法競爭。

不過，農業部助理部長拉希斯特（Federico Laciste Jr.）3月下旬在參議院聽證會表示，菲律賓只允許中國水果進口，並未開放蔬菜進口，因此從中國進入菲律賓的蔬菜必定是走私。

即將卸任的社會經濟規劃部長蔡榮富（Karl Kendrick Chua）說，新政府當務之急是解決通貨膨脹，尤其是對人們影響最大的食品價格攀升問題。

菲律賓第1季經濟成長率8.3%，高於預期。但受食品及能源價格高漲影響，4月通膨率4.9%，創下2019年1月以來新高。

馬尼拉時報報導，小馬可仕23日說，希望下屆國會將經濟振興方案列為優先推動的法案之一。另外，針對編列中的明年中央政府預算，他計劃將部分公共支出「從非投資支出轉移到投資支出」，以振興經濟。

小馬可仕的表弟、眾議院多數黨領袖羅慕德斯（Martin Romualdez）19日表示，下屆國會計劃通過新經濟振興方案「國家，再次崛起」（Bayan Bangon Muli），並延後原訂於12月舉行的「巴朗蓋」基層官員選舉，將省下的80億披索（約新台幣45億）用於經濟振興措施。

菲律賓的巴朗蓋（barangay）相當於台灣的村或里。