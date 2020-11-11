國際法院將舉行換屆選舉，菲律賓外長：把票投給中國候選人

聯合國最高司法機構國際法院即將進行法官換屆選舉，聯合國大會與安全理事會將在8名候選人中選出5名，替補2020年2月任期到期的5席法官職位。8日，菲律賓外交部長陸辛在推特上指示其常駐聯合國代表團支持中國法官薛捍勤，9日，菲律賓總統發言人羅奎也表明，「這也是菲中之間緊密關係的進一步證明。」

《菲律賓星報》報導，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）8日在推特上宣布，他指示在紐約的菲律賓常聯合國駐代表團，在國際法院（ International Court of Justice ,ICJ）的選舉中，投給中國的候選人。

「@菲律賓外交部（DFAPHL） ＠菲律賓常聯合國駐代表團（PHMissionNY）你們被指示把菲律賓的票投給在國際法庭裡中國的候選人。這是你們唯一的清楚指示。」陸辛的推文寫道。（編按：這則貼文目前已不存在）

《ABS-CBN》報導，陸辛在9日的推文裡則寫道，「@菲律賓外交部（DFAPHL） ＠菲律賓常聯合國駐代表團（PHMissionNY）現在你們有3名要投的候選人：中國、日本和德國。這些大國。直到有進一步指示，否則不要行動，沒有任何交換條件。我們不會在如此重要之事上進行交易。」

@DFAPHL @PHMissionNY Now you have 3 candidates to vote for: China, Japan and Germany. The big powers. Stop there until further instructions. And remember no quid pro quo. We don’t trade on such important matters. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) November 9, 2020

菲律賓總統府馬拉坎南宮（ Malacañang ）9日也表示支持中國候選人，因為菲、中兩國有著「非常緊密」的連結。總統發言人羅奎（Harry Roque）告訴記者，「支持中國候選人是第一選項，因為薛法官過往的良好績效——她已經是現任法官，另外這也是菲中之間緊密關係的進一步證明。」

《菲律賓星報》報導，國際法庭是聯合國（ United Nations）最高司法機關，職能是透過國際法解決國際紛爭，以及針對聯合國授權機關與特殊機構轉交的法律疑問提供諮詢意見。國際法庭由15名獨立公正法官組成，其裁決及意見具有很高的權威性。

《路透社》報導，有5個法官任期將在明年（2021年）2月5日到期，在8名競逐這些職位的候選人中，有4名是現職法官，中國籍的法官薛捍勤（Xue Hanqin）就是其一，她是目前國際法庭的副院長。

根據聯合國6月29日的文件顯示，菲律賓當時提名日本法官岩澤雄司（ Yuji Iwasawa），而非薛捍勤。菲律賓外交部表示，將在11月11日的投票中，支持一名以上的候選人，因為將有5席空缺。

《路透社》報導，自從2016年當選總統，杜特蒂（Rodrigo Duterte）就開始尋求改善與北京的關係，尤其在軍事層面上。兩國過去長期在領土、漁權和能源開採權上有所爭端，中國宣稱在南海爭議水域屬於中國，並主張自己在其中的行動是合法的。

《菲律賓星報》報導，儘管曾指控中國侵害智慧財產權，菲律賓依舊在3月的世界智慧財產權組織 （World Intellectual Property）總幹事選舉中，投票給中國候選人王彬穎。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）嚴厲指責陸辛不支持東協國家支持的、來自新加坡的候選人，反而支持中國候選人的行為。不過陸辛捍衛他的選擇，表示當菲律賓面臨冰島所支持的要求調查掃毒戰爭相關謀殺的決議，並求助於東協國家時，他們並未支持菲律賓。

法官選舉

根據國際法院年度報告（2019年到2020年）介紹，國際法院設在荷蘭海牙（Den Haag），1946年開始營運，其遵循的基本文件是《聯合國憲章》及其所附《國際法院規約》。法院可就規約的締約國所提交的爭端做出裁判，截至今年（2020年）7月31日，規約國共有193個國家。

國際法庭由聯合國大會和安全理事會（Security Council）選出15名不同國籍的法官構成。法官選舉每3年進行一次，每次改選三分之一的席位。每一位法官任期9年，得連任，最近一次的換屆選舉將於 2020年最後一個季度舉行。

根據國際法庭網站介紹，法官必須在各自國家具有最高司法職位的就任資格，或是能力獲得公認的國際法專家。法官不代表其國籍國政府，而是作為獨立法官行事，目前的院長是索馬利亞籍的法官Abdulqawi Ahmed Yusuf、副院長為中國籍的法官薛捍勤。

根據中國官媒《人民日報》介紹，薛捍勤是國際法庭首位中國籍女法官，她1955年出生於上海，曾先後在北京外國語學院、北京大學、美國哥倫比亞大學學習。1980年起，在中國外交部條約法律司工作，2003年任中國駐荷蘭王國大使、2008年出任首任中國駐東協（Association of Southeast Asian Nations）大使。2010年6月29日，聯合國大會和安理會同時進行國際法官的選舉，在安理會的選舉中，薛捍勤獲得全票15票；在聯合國大會的選舉中，152個與會國獲得了150票，只有2票棄權。

根據國際法庭網站介紹，薛捍勤在2012年2月6日連任，並在2016年獲選為副院長。（編按：副院長是由法官之間無記名投票選出）

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒